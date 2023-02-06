Индо-китайский пограничный спор: суть конфликта между двумя странами

И, действительно, в чем суть? Из-за чего по большому счету могут конфликтовать Индия и Китай? Разве что за право называться самой густонаселенной страной... Так этот вопрос уже решен: Индия забрала себе пальму первенства.
Однако дело куда серьезнее, и между Китаем и Индией с 2020 года ведутся ожесточенные, а иногда и весьма кровопролитные споры, главным предметом которого является регион Аксайчин, расположенный на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР, Пакистана и Индии.
Собственно, весьма любопытное расположение региона и стало причиной споров между странами, поскольку его территория хоть и контролируется Китаем, но оспаривается Индией, которая включает Аксайчин в союзную территорию Ладакх. По сути, в спорном регионе нет ничего особенного: это широкая высокогорная соляная пустыня, расположенная на высоте 5 тысяч метров, на которой практически нет постоянных жителей и, соответственно, поселений. Но территориальный вопрос, как говорится, дело серьезное...
В 60-х годах прошлого столетия, в рамках политики Мао, которая была направлена на расширение границ государства до границ бывшей империи Цин, Китай ввел войска в район Аксайчин. Данная территория имела важное стратегическое значение из-за проходящей через нее дороги, а с учетом местного рельефа, транспортные артерии в Гималаях были куда важнее нефтепроводов.
Ситуацию с расширением границ осложняло еще и то, что Китай, до начала активных действий, не урегулировал вопрос о проведении границы между бывшей Британской Индией и Тибетом. Поэтому конфликт был всего лишь вопросом времени.
И это время пришло. В течение пограничной войны 1962 года, опять же между Китаем и Индией, но уже за два спорных участка, Индия практически потеряла контроль над Аксайчином, а Китай умудрился построить в этом районе дорогу, необходимую для доступа к Тибету, где ситуация также была крайне напряженной. Пограничная война между Индией и Китаем продолжалась вплоть до 90-х годов прошлого столетия, и лишь в 1993 и 1996 годах КНР и Индия сумели подписать соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Как вы понимаете, мирное соглашение – это всего лишь компромисс, достигнутый странами, дабы прекратить военные действия. Однако сам спор, касательно региона Аксайчин, так и не был решен. Именно поэтому 5 мая 2020 года, во время патрулирования границ в районе Ладакха, произошло весьма неожиданное вооруженное столкновение, которое заставило так старательно сдерживаемый конфликт разгореться с новой силой.
20 мая 2020 года Индия бросила дополнительные войска в Гальванскую долину после того, как Китай объявил регион своей территорией и развернул сотни солдат Народно-освободительной армии. Ссылаясь на источники с обороняющейся стороны, индийская газета «The Economic Times» сообщила, что солдаты отправляются из других районов.
К 9 июня ситуация, вроде бы, стала налаживаться, и многие источники даже говорили о том, что и Индия, и Китай выводят свои войска из восточного Ладакха. Однако это были не более чем слухи, и в ночь с 15 на 16 июня произошло еще одно вооруженное столкновение, суть которого заключалось в том, что Китай обвинил Индию в пересечении границы и принял решение открыть огонь.
По словам представителя китайского Министерства иностранных дел Чжао Лицзяна, индийские войска дважды пересекали границу, провоцируя китайских военных на ответные действия. В результате данного столкновения с индийской стороны погибли 20 солдат, а с китайской, по предварительным данным, пострадали 43 человека. Однако официальных цифр, подтверждающих эту информацию, не было озвучено.
После очередного столкновения Китай и Индия развели войска на границе. К 5 июля между сторонами было достигнуто соглашение о необходимости как можно скорее завершить процесс разведения войск на линии соприкосновения сторон. В связи с этим индийские и китайские военные даже начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе.
Но в ночь на 30 августа на берегу озера Пангонг-Цо, в приграничном районе Ладакх, произошло новое столкновение с китайскими войсками. Индия приняла меры по укреплению своих позиций и не позволила Китаю «в одностороннем порядке изменить положение дел». Помимо всего прочего, Индия обвинила Китай в «провокационных перемещениях» на границе: Нью-Дели был уверен, что Пекин пытается изменить статус-кво и сорвать переговоры по урегулированию территориального спора.
Подобное «перетягивание одеяла на себя» продолжалось на протяжении нескольких последующих месяцев, пока, наконец, 24 января 2021 года военное руководство Индии и КНР не достигли договоренности об отводе передовых подразделений войск на границе между двумя странами. А уже 11 февраля начался отвод бронетехники с высот на южном берегу озера Патонг Цо в районе линии фактического контроля между двумя странами.
7 июня представители руководящего состава ВС Индии и Китая обсудили дату проведения 12 раунда переговоров, направленных на урегулирование ситуации на линии фактического контроля между Индией и КНР в Ладакхе.
На данный момент пограничный конфликт Индии и Китая поставлен на некую «паузу», поскольку территориальный вопрос окончательно так и не был решен. Да и в целом конфликт 2020 года не стал каким-то уникальным явлением. Китай и Индия уже сталкивались по этому вопросу ранее и наверняка столкнуться вновь.
Из-за существующего напряжения между странами, Индия потребовала, чтобы Пакистан уменьшил вдвое состав своего посольства, сославшись на то, что его сотрудники занимались шпионажем. Миссия Индии в Исламабаде тоже, кстати, сократилась.
Индия запретила использование 59 китайских приложений, включая популярную социальную сеть TikTok, ссылаясь на угрозу национальной безопасности и общественному порядку. Позднее к ним добавились еще 47 китайских приложений. Также на фоне антикитайских настроений доля продажи китайских смартфонов на индийском рынке упала с 81% до 72% во втором квартале 2020 года.
Это, конечно же, лишь незначительные последствия Индо-китайского пограничного конфликта. А, если учесть, что разногласия между странами не устранены, а лишь убраны в «долгий ящик» и прикрыты ветошью, то остается лишь ждать, когда случится очередное обострение и надеяться, что оно окажется последним.
Источник:
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*индусов уже на 5 лямов больше кста.