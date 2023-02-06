Индо-китайский пограничный спор: суть конфликта между двумя странами

И это время пришло. В течение пограничной войны 1962 года, опять же между Китаем и Индией, но уже за два спорных участка, Индия практически потеряла контроль над Аксайчином, а Китай умудрился построить в этом районе дорогу, необходимую для доступа к Тибету, где ситуация также была крайне напряженной. Пограничная война между Индией и Китаем продолжалась вплоть до 90-х годов прошлого столетия, и лишь в 1993 и 1996 годах КНР и Индия сумели подписать соглашения о поддержании мира в спорных районах.