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Мясной лес и пруд с вином древнего императора

Мясной лес и пруд с вином древнего императора

Автор:
13 декабря 2022 10:34
Сообщество : Истории
Метки: Император   богатство   интересно   история   познавательно   факты   фото   
527
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Чем больше денег, тем страннее запросы. Это, кстати, известно давно. С самых древних времён богатство определяло положение человека в обществе. Чем богаче человек, тем выше его положение.

Известны случаи, когда богатство преобреталось и приумножалось исключительно умом, но иногда она сваливалось на голову в качестве бонуса, как потомку, например, знатного рода. Но как известно, с богатством приходит и некоторое разложение личности. Многие не выдерживают испытание вседозволенностью и вседоступностью. От пресыщения мутится рассудок и в голову начинают лезть довольно странные идеи. Ну а что, денег много, можно себе позволить. Наверное так думал китайский император Ди Синь, когда копал бассейн для вина. Но обо всём по порядку.

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Примерно три тысячи лет назад существовало китайское государство Шан-Инь, а Ди Синь, был его последним императором. Был этот император очень богатым человеком, он мог позволить себе многое. Например, в столице своего государства Чаогэ, Ди Синь возвёл необычный дворец, который прозвали Оленьей башней. По другому его можно бы было назвать дворцом удовольствий, так как там было собрано всё, для удовольствия правящей персоны и его приближённых. Дворец окружали живописные сады. Как-то император заскучал и повелел выкопать в саду пруд, но заполнить его не водой, а самым настоящим вином. Вскоре задумку осуществили.

Возле дворца императора появился довольно большой пруд с вином, по которому легко можно было передвигаться на лодке. Кроме этого, в середине пруда был возведён островок с деревьями, на ветвях которых, вместо листьев развешивались куски жареного мяса. Теперь плавая на лодке по чудному водоёму, можно было черпать хмельной напиток прямо из-за борта, и закусывать сочным мясом сорванным с веток. Поговаривают, что время от времени император Ди Синь любил устраивать своеобразные фестивали на этом раскошном обьекте. Во время праздника на остров высаживали молодых девушек и юношей, которые после обильных возлияний устраивали массовые @ргии, за которыми наблюдал старый развр@тник.

А ещё император был жесток, например, тех кто выказывал недовольство его развлечениями ждала печальная участь. Разводились костры, над которыми размещали бронзовые балки обмазанные маслом и человека заставляли по этим балкам прыгать, пока он не падал вниз в самое пекло. Веселье закончилось, когда армию Ди Синя разгромил знаменитый полководец Цзян Цзыя. По одной из версий император спрыгнул с крыши своего дворца, по другой был уб@т в бо.ю. Кстати, достоверность винного пруда подтвердили археологические исследования. Так в 1999 году был обнаружен резервуар выложенный природным камнем. Его размеры составляли 130-20-1,5 метра, довольно неплохо, если учесть, что это всё было заполнено вином. Испытания богатством выдерживают не все, это подтверждено многими историческими фактами. Нужно помнить, что главное в жизни оставаться человеком, ведь добрая память лучше, чем временное сомнительное удовольствие.

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Метки: Император   богатство   интересно   история   познавательно   факты   фото   
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И Ш Час назад
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