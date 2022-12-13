Мясной лес и пруд с вином древнего императора

А ещё император был жесток, например, тех кто выказывал недовольство его развлечениями ждала печальная участь. Разводились костры, над которыми размещали бронзовые балки обмазанные маслом и человека заставляли по этим балкам прыгать, пока он не падал вниз в самое пекло. Веселье закончилось, когда армию Ди Синя разгромил знаменитый полководец Цзян Цзыя. По одной из версий император спрыгнул с крыши своего дворца, по другой был уб@т в бо.ю. Кстати, достоверность винного пруда подтвердили археологические исследования. Так в 1999 году был обнаружен резервуар выложенный природным камнем. Его размеры составляли 130-20-1,5 метра, довольно неплохо, если учесть, что это всё было заполнено вином. Испытания богатством выдерживают не все, это подтверждено многими историческими фактами. Нужно помнить, что главное в жизни оставаться человеком, ведь добрая память лучше, чем временное сомнительное удовольствие.