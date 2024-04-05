FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8611 постов • 1059 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Миграционный рейд в Челябинской области: вот откуда в России этническая преступность

Миграционный рейд в Челябинской области: вот откуда в России этническая преступность

Автор:
05 апреля 2024 18:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинск   мигранты   нелегалы   
459
1

Миграционные рейды после теракта в «Крокус Холле» затронули один из главных регионов по уровню трудовой миграции – Челябинскую область. Регион на Южном Урале, граничащий с Казахстаном, давно превратился в буфер между Центральной Азией и остальной Россией.

Проверки ФСБ выявили фирму, которая специализировалась на фабрикации документов для легализации мигрантов в РФ. Всего в бизнесе участвовали 17 человек, все они в настоящее время задержаны.


В частности, оформляла фиктивную регистрацию, составляла фиктивные трудовые договоры, готовила весь пакет документов на получение гражданства, разумеется, на основе фальшивок – с подложными медицинскими документами и справками о результатах прохождения различных комиссий. Всего таким образом, по данным следствия, были натурализованы тысяча человек.


Вот таким образом сомнительные элементы с криминальным прошлым за деньги и попадают на территорию России. А потом мы удивляемся, откуда на улицах появляются маньяки и террористы. Чтобы прикрыть этот фильтр, по-хорошему необходимо менять пограничный принцип работы ЕАЭС и отсеивать такую публику уже на погранконтроле.


Да и тысяча человек для Челябинской области «капля в море», если в Санкт-Петербурге в конце прошлого года вскрыли канал по легализации 100 тыс. мигрантов! При таком бардаке стоит ли удивляться, что мигранты становятся объектом для вербовки против российских граждан. Пока не наведут порядок в миграционной сфере, невозможно говорить об общественной безопасности в стране.

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Челябинск   мигранты   нелегалы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
578
Владислав Грецов 59 минут назад
миграционное законодательство нужно менять...еще вчера...приехал-поработал -уехал....и никаких семей и никакого гражданства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
т.е. пока гром не грянет, никто ничего делать не будет....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Снова ты
Когда ж тебя заблочат наконец

Аккаунты одного укро ципсошника:
StateOfAffairs https://fishki.net/profile/1930088https://fishki.net/profile/1930088
Роман https://fishki.net/profile/1845967https://fishki.net/profile/1845967
Oleg.Maslov https://fishki.net/profile/1922424https://fishki.net/profile/1922424
Михаил https://fishki.net/profile/1849439https://fishki.net/profile/1849439
freshnewstream https://fishki.net/profile/1939822https://fishki.net/profile/1939822
PolitMoment https://fishki.net/profile/1939700https://fishki.net/profile/1939700
BriefWorldInsights https://fishki.net/profile/1939875https://fishki.net/profile/1939875
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Роман
  • Дата регистрации: 07.07.2021
  • 10 постов (1 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

252



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать водительские права и им вручили повестки в военкомат
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать...
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
15 крутых исторических фактов, чья правдивость подтверждается фотографиями
Набирающие популярность в сообществах
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы⁠⁠
Входящий звонок и моментальный сброс — кто и зачем так делает?
Входящий звонок и моментальный сброс — кто и зачем так делает?
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#история#животные#в мире#милота#Прикол#Еда#полиция#ЧП
#автомобили#Юмор#интересно#забавно#аварии#авто аварии#позитив#истории#продукты#смертельное ДТП
#автомир#факты#Автовсячина#люди#ДТП#интересное#собака#улыбнуло#СССР#Ynews
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов «Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба «Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших... Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов Первые последствия теракта в "Крокусе". В Москве начались массовые проверки мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться