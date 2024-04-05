Миграционный рейд в Челябинской области: вот откуда в России этническая преступность

Проверки ФСБ выявили фирму, которая специализировалась на фабрикации документов для легализации мигрантов в РФ. Всего в бизнесе участвовали 17 человек, все они в настоящее время задержаны.

В частности, оформляла фиктивную регистрацию, составляла фиктивные трудовые договоры, готовила весь пакет документов на получение гражданства, разумеется, на основе фальшивок – с подложными медицинскими документами и справками о результатах прохождения различных комиссий. Всего таким образом, по данным следствия, были натурализованы тысяча человек.

Вот таким образом сомнительные элементы с криминальным прошлым за деньги и попадают на территорию России. А потом мы удивляемся, откуда на улицах появляются маньяки и террористы. Чтобы прикрыть этот фильтр, по-хорошему необходимо менять пограничный принцип работы ЕАЭС и отсеивать такую публику уже на погранконтроле.

Да и тысяча человек для Челябинской области «капля в море», если в Санкт-Петербурге в конце прошлого года вскрыли канал по легализации 100 тыс. мигрантов! При таком бардаке стоит ли удивляться, что мигранты становятся объектом для вербовки против российских граждан. Пока не наведут порядок в миграционной сфере, невозможно говорить об общественной безопасности в стране.