Миграционный рейд в Челябинской области: вот откуда в России этническая преступность

Миграционные рейды после теракта в «Крокус Холле» затронули один из главных регионов по уровню трудовой миграции – Челябинскую область. Регион на Южном Урале, граничащий с Казахстаном, давно превратился в буфер между Центральной Азией и остальной Россией.
Проверки ФСБ выявили фирму, которая специализировалась на фабрикации документов для легализации мигрантов в РФ. Всего в бизнесе участвовали 17 человек, все они в настоящее время задержаны.
В частности, оформляла фиктивную регистрацию, составляла фиктивные трудовые договоры, готовила весь пакет документов на получение гражданства, разумеется, на основе фальшивок – с подложными медицинскими документами и справками о результатах прохождения различных комиссий. Всего таким образом, по данным следствия, были натурализованы тысяча человек.
Вот таким образом сомнительные элементы с криминальным прошлым за деньги и попадают на территорию России. А потом мы удивляемся, откуда на улицах появляются маньяки и террористы. Чтобы прикрыть этот фильтр, по-хорошему необходимо менять пограничный принцип работы ЕАЭС и отсеивать такую публику уже на погранконтроле.
Да и тысяча человек для Челябинской области «капля в море», если в Санкт-Петербурге в конце прошлого года вскрыли канал по легализации 100 тыс. мигрантов! При таком бардаке стоит ли удивляться, что мигранты становятся объектом для вербовки против российских граждан. Пока не наведут порядок в миграционной сфере, невозможно говорить об общественной безопасности в стране.
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Когда ж тебя заблочат наконец
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