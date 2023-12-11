В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов

У всех проверили документы и возможные нарушения миграционного законодательства. А тех, кто получил российский паспорт - повезли ставить на учёт в военкомат.

Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге, - рассказал представитель военного следственного управления СК.

И добавил, что такие проверки будут идти и дальше.