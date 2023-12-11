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В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов

В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов

Автор:
11 декабря 2023 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   военкомат   екатеринбург   иностранцы   мигранты   нелегалы   проверка   рейд   силовики   следователи   
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А тех, кто недавно получил российское гражданство - отправили в военкомат.

В ноябре в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» случилась потасовка: двое горячих парней налетели друг на друга с травматическими пистолетами в руках. Дело закончилось стрельбой и вызовом «скорой» и полицией.

Через несколько дней охранники ТЦ подрались с другими приезжими:

Они ходили и нелегально продавали поддельную туалетную воду. Охрана попросила их удалиться, но те отказались. Дальше началась ссора, переросшая в драку. Ор стоял невозможный. Один из цыганят распылил баллончик. От запаха этого чуда все посетители, находившиеся рядом, начали кашлять. Потом их все-таки выгнали, но они вернулись с взрослыми и устроили стрельбу в дежурке охраны, - рассказал очевидец.

Были и другие случаи. В итоге силовики решили взяться за этот «Гринвич» всерьёз и организовали проверку документов прямо на фудкорте. Потом выстроили гуськом и увели под конвоем.

У всех проверили документы и возможные нарушения миграционного законодательства. А тех, кто получил российский паспорт - повезли ставить на учёт в военкомат.

Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге, - рассказал представитель военного следственного управления СК.

И добавил, что такие проверки будут идти и дальше.


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Метки: Видео   военкомат   екатеринбург   иностранцы   мигранты   нелегалы   проверка   рейд   силовики   следователи   
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18  комментариев
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1k
Darki Час назад
Это просто праздник какой то
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7k
Echo 2 минуты назад
Я традиционной ориентации, но такая ламбада в исполнении тоже россиян мне по душе
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13
Dr. Killjoy Z 6 минут назад
ТЦ это прям современный российский бич. Одни осложопые там по кайфу трутся. Давно пора шманать.
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0
Gruner Gruner 7 минут назад
Дядя Турал все проспал...
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19k
Shtoppi 10 минут назад
всех этих черножопых и цыган в том числе - сразу пускать в расход, а не давать им гражданства и не сопли жевать, когда они животный беспредел творят. и все мля, конец истории.
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9k
Дмитрий Полчаса назад
Примите закон(поправку к закону, дополнение...не важно как называться будет)! Суть: гражданин получивший гражданство и не вставший на воинский учёт в военный комиссариат в течении ....далее месяц, два(но не много), автоматически лишается гражданства и вновь претендовать на его получения может по истечении шести месяце(года и и.д.). И всё! Пойдут как миленькие сами. Сделайте общую базу между военкоматом и госуслугами. Не встал на воинский учёт(данные военкоматом не поданы)- автоматически везде отметка -"Лишён гражданства, как не вставший на воинский учёт"!
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164
ivandike Полчаса назад
Эти макаки в армии России чочно не нужны, максимум в уборке толканов
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20k
anpetrof Полчаса назад
Давно пора организовать постановку на учёт в военкомате прямо при выдаче паспорта при получении гражданства. Пусть паспорта прямо в военкомате и получают.
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128k
parallax 38 минут назад
Страна чудес. Одни тысячами запускают в страну мигрантов, другие их отлавливают. Все при деле и получают зарплату... с наших налогов, разумеется
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4k
Pill 48 минут назад
Чудесно
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18k
RDen 48 минут назад
Эти черти даже военкомату не нужны. Вон от сель к себе, по аулам.
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10k
Billi_Bons 49 минут назад
Предлагаю силовикам нагрянуть в Фуд Сити.
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25k
ЦСКА 57 минут назад
Отлично! Но мало!
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18k
Мистер Фикс Час назад
Может, после рейдов поменьше будет всякого мусора.
Тут и диаспора в пролете, того и гляди, и до них доберутся.
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