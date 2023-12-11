В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов

А тех, кто недавно получил российское гражданство - отправили в военкомат.
В ноябре в екатеринбургском ТЦ «Гринвич» случилась потасовка: двое горячих парней налетели друг на друга с травматическими пистолетами в руках. Дело закончилось стрельбой и вызовом «скорой» и полицией.
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Через несколько дней охранники ТЦ подрались с другими приезжими:
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Они ходили и нелегально продавали поддельную туалетную воду. Охрана попросила их удалиться, но те отказались. Дальше началась ссора, переросшая в драку. Ор стоял невозможный. Один из цыганят распылил баллончик. От запаха этого чуда все посетители, находившиеся рядом, начали кашлять. Потом их все-таки выгнали, но они вернулись с взрослыми и устроили стрельбу в дежурке охраны, - рассказал очевидец.
Были и другие случаи. В итоге силовики решили взяться за этот «Гринвич» всерьёз и организовали проверку документов прямо на фудкорте. Потом выстроили гуськом и увели под конвоем.
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У всех проверили документы и возможные нарушения миграционного законодательства. А тех, кто получил российский паспорт - повезли ставить на учёт в военкомат.
Мужчин задерживают в возможных местах нахождения: на стройках, в различных учреждениях. После этого силовики проверяют документы и везут иностранцев в военный комиссариат для постановки на учет. Так, сегодня совместное мероприятие представители силовых ведомств провели на территории крупного торгового центра в городе Екатеринбурге, - рассказал представитель военного следственного управления СК.
И добавил, что такие проверки будут идти и дальше.
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Тут и диаспора в пролете, того и гляди, и до них доберутся.