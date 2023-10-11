Бывшие граждане СССР вошли в ТОП-3 по количеству «подозрительных» нелегальных мигрантов в США

В США есть список нелегальных мигрантов, подлежащих «особому интересу» (Special Interest - в данном контексте, скорее «пристальному вниманию»). Проще говоря, их быстренько арестовывают за попытку нелегального пересечения границы. Это граждане якобы «подозрительных стран». Из них на первом месте по количеству «подозрительных лиц» перешедших границу США - граждане Турции. Затем жители Мавритании. Ну а на третьем месте - узбеки. По неизвестной причине их тоже внесли в этот список - почти 14 тысяч человек. Хотя на общем фоне в 3,5 миллиона человек за неполных три года, это капля в море.