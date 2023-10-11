Бывшие граждане СССР вошли в ТОП-3 по количеству «подозрительных» нелегальных мигрантов в США

По словам американцев, они подлежат «особому интересу».
При Трампе границу с Мексикой хотели серьёзно укрепить и даже начали строить стену. При Байдене все эти работы свернули. Как позже об этом сказала обозреватель Fox News:
Тревожный звонок: всего за пару лет мы позволили миллионам мужчин призывного возраста пересечь нашу южную границу. Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя. Открытая граница — опасная авантюра.
В США есть список нелегальных мигрантов, подлежащих «особому интересу» (Special Interest - в данном контексте, скорее «пристальному вниманию»). Проще говоря, их быстренько арестовывают за попытку нелегального пересечения границы. Это граждане якобы «подозрительных стран». Из них на первом месте по количеству «подозрительных лиц» перешедших границу США - граждане Турции. Затем жители Мавритании. Ну а на третьем месте - узбеки. По неизвестной причине их тоже внесли в этот список - почти 14 тысяч человек. Хотя на общем фоне в 3,5 миллиона человек за неполных три года, это капля в море.
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А попадают граждане Узбекистана в США довольно «кучерявым» путём. Стартуют в Самарканде, а затем двигаются по маршруту: Турция (или Испания) - Боливия - Колумбия - Мексика - США.
Во сколько обходится эта дорога - неизвестно.
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