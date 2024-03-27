Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу

Город, в котором раньше проживало в основном белое население, меняет свои демографические характеристики. К 2022 году, согласно данным переписи населения, число латиноамериканцев достигло 16%, и с тех пор этот показатель растет.

Большинство латиноамериканцев прибывают из Гватемалы. 40% из них говорят на языке коренного населения под названием к'иче, объяснил организатор сообщества Антонио Лопес. Рабочих-иммигрантов, в частности, привлекают скотобойни — особенно после того, как в 2019 году компания Costco открыла здесь крупное предприятие по производству цыплят-гриль.

Бренда Рэй, которая живет во Фримонте уже четыре десятилетия, в 2010 году проголосовала за постановление, официально известное как постановление 5165, которое пытается запретить нелегальным мигрантам жить в черте города. Рэй сказала NBC News, что у нее «нет проблем» с иммигрантами из Центральной Америки, если только «они легальны и говорят на американском английском».