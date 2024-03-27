Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу

Фримонт, город с населением около 27 000 человек в штате Небраска, США, столкнулся с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, здесь расположены три крупных мясоперерабатывающих предприятия, которым требуются рабочие. С другой — местные жители не хотят выполнять эту работу, но проголосовали за то, чтобы запретить мигрантам-нелегалам снимать жилье в городе.
В 2010 году жители проголосовали (57% против 43%) за то, чтобы обязать всех людей, арендующих жилье во Фримонте, сначала подписать декларацию о том, что они находятся в США на законных основаниях.
Ключевые моменты:
— Антииммигрантский закон Фримонта требует, чтобы арендаторы жилья во Фримонте декларировали свой легальный статус в США, что негативно сказывается на рабочих-иммигрантах.
— Местные предприятия зависят от рабочей силы иммигрантов.
— В городе происходят демографические изменения, поскольку растет латиноамериканское население, составляющее сейчас 16%.
«Жители города попросили городской совет что-то предпринять, потому что было совершенно очевидно, что мы стали пристанищем для нелегалов», — сказал член городского совета Пол фон Берен.
Жители Фримонта проголосовали за то, чтобы запретить мигрантам без документов жить в черте города
Город, в котором раньше проживало в основном белое население, меняет свои демографические характеристики. К 2022 году, согласно данным переписи населения, число латиноамериканцев достигло 16%, и с тех пор этот показатель растет.
Большинство латиноамериканцев прибывают из Гватемалы. 40% из них говорят на языке коренного населения под названием к'иче, объяснил организатор сообщества Антонио Лопес. Рабочих-иммигрантов, в частности, привлекают скотобойни — особенно после того, как в 2019 году компания Costco открыла здесь крупное предприятие по производству цыплят-гриль.
Бренда Рэй, которая живет во Фримонте уже четыре десятилетия, в 2010 году проголосовала за постановление, официально известное как постановление 5165, которое пытается запретить нелегальным мигрантам жить в черте города. Рэй сказала NBC News, что у нее «нет проблем» с иммигрантами из Центральной Америки, если только «они легальны и говорят на американском английском».
Мясоперерабатывающей промышленности требуется рабочая сила, но местные жители уезжают из города в поисках более высокооплачиваемой работы
«Нам нужны эти люди, — признал Марк Дженсен, председатель городского совета. — Нам нужно, чтобы эта работа была сделана. Это то, что кормит нацию и мир».
Рабочие-иммигранты испытывают чувство благодарности к своим работодателям. Висенте Эрнандес, пастор одной из местных гватемальских церквей, говорит, что его соотечественники часто упоминают в молитвах места своей работы. Висенте и сам работает на одной из скотобоен Фримонта, убирая убойный цех в ночную смену.
«Я говорю им, что мы должны быть благодарны за то, что Бог поставил тут людей, у которых есть компании, — говорит жена Висенте Мария, тоже пастор церкви. — Если бы не эти компании, у нас не было бы работы».
"Латиноамериканским мигрантам хоть и трудно, хоть и тяжело, но они выдерживают", - объяснил Висенте, которому удается поспать всего три часа за ночь.
«Латиноамериканским мигрантам хоть и трудно, хоть и тяжело, но они выдерживают»
Президент городского совета признает, что местных жителей работа на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности не слишком привлекает.
«Это очень тяжелая физически работа, — сказал он. — И не каждый с ней справится».
Многие иммигранты из Центральной Америки, обосновавшиеся во Фримонте, живут в квартале мобильных домов, расположенном менее чем в пяти минутах езды от городских заводов. Рабочие привезли с собой частичку дома, открыв магазины с латиноамериканской кухней и традиционной гватемальской одеждой.
Иммигранты, которым нужно снять жилье, приходят в мэрию, чтобы подписать заявление о том, что они находятся в США на законных основаниях, и заплатить 5 долларов за лицензию на проживание, сообщает телеканал NBC. Тем не менее, по закону заявители, желающие получить лицензию на проживание, не обязаны представлять доказательства своего легального нахождения в стране.
Некоторые компании предоставляют работникам-иммигрантам возможность посещать уроки английского языка, чтобы вознаградить их за усердный труд
Несмотря на многочисленные экономические выгоды, изменение ландшафта маленького городка в Небраске вызвало противодействие со стороны многих местных жителей.
«Давление, связанное с привлечением большого количества людей, привело к тому, что налогоплательщики несут значительную нагрузку», — заявил член городского совета фон Берен.
Но кто-то из местных все же готов протянуть новым жителям руку помощи. Например, школьный учитель начал изучать язык к'иче, чтобы легче было общаться с гватемальскими учениками и их родителями.
Джессика Колтерман, директор местной птицефабрики Costco, также рассказала, что ее компания предоставляет иммигрантам уроки английского языка в качестве поощрения за их тяжелый труд.
«Если вы пришли в эту компанию и хотите упорно работать и развиваться, такая возможность перед вами откроется», — подтвердила она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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все правильно - пусть снимают за городом