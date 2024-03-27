FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1237 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу

Жители города в Небраске выступили против нелегалов, но не желают выполнять их работу

Автор:
27 марта 2024 12:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Небраска   Рабочая сила   дешевая рабочая сила   жизнь в сша   мигранты   нелегалы   проблемы с мигрантами   проблемы экономики   экономика сша   
2346
5

Фримонт, город с населением около 27 000 человек в штате Небраска, США, столкнулся с парадоксальной ситуацией. С одной стороны, здесь расположены три крупных мясоперерабатывающих предприятия, которым требуются рабочие. С другой — местные жители не хотят выполнять эту работу, но проголосовали за то, чтобы запретить мигрантам-нелегалам снимать жилье в городе.


В 2010 году жители проголосовали (57% против 43%) за то, чтобы обязать всех людей, арендующих жилье во Фримонте, сначала подписать декларацию о том, что они находятся в США на законных основаниях.


Ключевые моменты:


— Антииммигрантский закон Фримонта требует, чтобы арендаторы жилья во Фримонте декларировали свой легальный статус в США, что негативно сказывается на рабочих-иммигрантах.

— Местные предприятия зависят от рабочей силы иммигрантов.

— В городе происходят демографические изменения, поскольку растет латиноамериканское население, составляющее сейчас 16%.


«Жители города попросили городской совет что-то предпринять, потому что было совершенно очевидно, что мы стали пристанищем для нелегалов», — сказал член городского совета Пол фон Берен.


×
×

Город, в котором раньше проживало в основном белое население, меняет свои демографические характеристики. К 2022 году, согласно данным переписи населения, число латиноамериканцев достигло 16%, и с тех пор этот показатель растет.


Большинство латиноамериканцев прибывают из Гватемалы. 40% из них говорят на языке коренного населения под названием к'иче, объяснил организатор сообщества Антонио Лопес. Рабочих-иммигрантов, в частности, привлекают скотобойни — особенно после того, как в 2019 году компания Costco открыла здесь крупное предприятие по производству цыплят-гриль.


Бренда Рэй, которая живет во Фримонте уже четыре десятилетия, в 2010 году проголосовала за постановление, официально известное как постановление 5165, которое пытается запретить нелегальным мигрантам жить в черте города. Рэй сказала NBC News, что у нее «нет проблем» с иммигрантами из Центральной Америки, если только «они легальны и говорят на американском английском».


«Нам нужны эти люди, — признал Марк Дженсен, председатель городского совета. — Нам нужно, чтобы эта работа была сделана. Это то, что кормит нацию и мир».


Рабочие-иммигранты испытывают чувство благодарности к своим работодателям. Висенте Эрнандес, пастор одной из местных гватемальских церквей, говорит, что его соотечественники часто упоминают в молитвах места своей работы. Висенте и сам работает на одной из скотобоен Фримонта, убирая убойный цех в ночную смену.


«Я говорю им, что мы должны быть благодарны за то, что Бог поставил тут людей, у которых есть компании, — говорит жена Висенте Мария, тоже пастор церкви. — Если бы не эти компании, у нас не было бы работы».


"Латиноамериканским мигрантам хоть и трудно, хоть и тяжело, но они выдерживают", - объяснил Висенте, которому удается поспать всего три часа за ночь.


Президент городского совета признает, что местных жителей работа на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности не слишком привлекает.


«Это очень тяжелая физически работа, — сказал он. — И не каждый с ней справится».


Многие иммигранты из Центральной Америки, обосновавшиеся во Фримонте, живут в квартале мобильных домов, расположенном менее чем в пяти минутах езды от городских заводов. Рабочие привезли с собой частичку дома, открыв магазины с латиноамериканской кухней и традиционной гватемальской одеждой.


Иммигранты, которым нужно снять жилье, приходят в мэрию, чтобы подписать заявление о том, что они находятся в США на законных основаниях, и заплатить 5 долларов за лицензию на проживание, сообщает телеканал NBC. Тем не менее, по закону заявители, желающие получить лицензию на проживание, не обязаны представлять доказательства своего легального нахождения в стране.


Несмотря на многочисленные экономические выгоды, изменение ландшафта маленького городка в Небраске вызвало противодействие со стороны многих местных жителей.


«Давление, связанное с привлечением большого количества людей, привело к тому, что налогоплательщики несут значительную нагрузку», — заявил член городского совета фон Берен.


Но кто-то из местных все же готов протянуть новым жителям руку помощи. Например, школьный учитель начал изучать язык к'иче, чтобы легче было общаться с гватемальскими учениками и их родителями.


Джессика Колтерман, директор местной птицефабрики Costco, также рассказала, что ее компания предоставляет иммигрантам уроки английского языка в качестве поощрения за их тяжелый труд.

«Если вы пришли в эту компанию и хотите упорно работать и развиваться, такая возможность перед вами откроется», — подтвердила она.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Небраска   Рабочая сила   дешевая рабочая сила   жизнь в сша   мигранты   нелегалы   проблемы с мигрантами   проблемы экономики   экономика сша   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
61k
dima423 2 часа назад
Ну это прям как у нас с мигрантами... С одной стороны все кричат - выгнать накуй! А с другой никто не хочет заниматься той работой, которой занимаются они, и за те же деньги... А если нанимать русских (которых по факту то и нету чтобы заполнить все эти вакансии) за бОльшие деньги, то не хотят потом платить в разы больше за конечные товары...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
6k
livaneth 38 минут назад
Нелегал находится на свободе до первого полицейского. Потом сидит в депортационной тюрьме. Если полицейский остановил человека, выяснил что этот человек нелегал и все равно отпустил его - виноват не нелегал и не полицейский. Рыба - она с головы гниет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
risti Час назад
проголосовали за то, чтобы запретить мигрантам-нелегалам снимать жилье в городе
-----------------------
все правильно - пусть снимают за городом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Timofeys 2 часа назад
Нелегалы это зло. Хотите работать - регистрируйтесь и работайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
Сосед ватажный 2 часа назад
Та же ситуация, и даже название похожее - Небратска))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
904
Сосед ватажный 2 часа назад
И пешком не пойду и в сани не сяду
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1754 поста (1669 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

121610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время...
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#автомир#Юмор#кошка#авто аварии#кино#Крокус сити холл#Жизнь#история
#животные#интересно#Прикол#факты#ДТП#забавно#позитив#Автовсячина#задержание#интересное
#в мире#машина#люди#кот#аварии#теракт#фильм#Разное#Китай#актеры
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов В Тольятти ОМОН задержал 19 незаконных мигрантов, работавших на производстве по выращиванию грибов Либо везём, либо рожаем: работодатели из Свердловской области решили возить в страну мигрантов Либо везём, либо рожаем: работодатели из Свердловской области решили возить в страну мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов В Госдуме заявили, что российская экономика не справится без мигрантов

На что жалуетесь?

Вернуться