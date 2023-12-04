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«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов

«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов

Автор:
04 декабря 2023 14:17
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мигранты   нелегалы   полиция   
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Силовики подозревают, что часть компаний просто крышевала каналы нелегальной миграции.

В Питере и Ленобласти полиция начала масштабную проверку предприятий, поставляющих готовую еду в магазины. Также прошерстили цветочные базы и точки с переработкой вторсырья. Обыски прошли в нескольких районах Санкт-Петербурга и области: Московском, Кировском, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и посёлке Ковалево.

Мероприятия шли в рамках уголовного дела от 2021 года - о создании каналов нелегальной миграции. Тогда задержали 9 человек: они открывали «левые» конторы, заключали договора с приезжими и помогали оформить трудовой патент. Прежде чем их схватили, успели отоварить 160 человек.

Теперь силовики пришли в компании, которые тоже подозревают в крышевании каналов нелегальной миграции. 155 человек допросили, у 25 из них уже нашли нарушения в оформлении документов.

По всей видимости, это не разовые акции «на публику», а планомерная работа. Та самая, о которой говорил председатель СК Александр Бастрыкин: усиление контроля за мигрантами, а в случае нарушений с их стороны - отправка на родину.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мигранты   нелегалы   полиция   
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14
jeanalezi 10 минут назад
Предвыборные чудеса...
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116
r3mba4 Минуту назад
пусть сначала заработают на билет до дома. Или их наниматель раскошелится. Нельзя всё на государство вешать. А то и питание и охрана. Посадили в товарняк, на родине открыли.
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2k
Илья 2 минуты назад
Пока фирмы не начнут наказывать за нелегалов это всё как тушить пожар стаканами воды. Скорее всего это показуха.
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11k
Том Сойер 8 минут назад
Неужели и правда взялись за мигрантов - что ни день, то какое-то событие связанное с их проверками, главное, что бы "планомерная работа" - всё таки не оказалась "работой на "публику", а главное, чтобы за любое правонарушение или преступление они несли наказание - и потом уже отправлялись на родину.
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6k
alex 13 минут назад
наконец-то зашевелились
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