«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов

Силовики подозревают, что часть компаний просто крышевала каналы нелегальной миграции.
В Питере и Ленобласти полиция начала масштабную проверку предприятий, поставляющих готовую еду в магазины. Также прошерстили цветочные базы и точки с переработкой вторсырья. Обыски прошли в нескольких районах Санкт-Петербурга и области: Московском, Кировском, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и посёлке Ковалево.
Мероприятия шли в рамках уголовного дела от 2021 года - о создании каналов нелегальной миграции. Тогда задержали 9 человек: они открывали «левые» конторы, заключали договора с приезжими и помогали оформить трудовой патент. Прежде чем их схватили, успели отоварить 160 человек.
Теперь силовики пришли в компании, которые тоже подозревают в крышевании каналов нелегальной миграции. 155 человек допросили, у 25 из них уже нашли нарушения в оформлении документов.
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По всей видимости, это не разовые акции «на публику», а планомерная работа. Та самая, о которой говорил председатель СК Александр Бастрыкин: усиление контроля за мигрантами, а в случае нарушений с их стороны - отправка на родину.
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