«А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов

В Питере и Ленобласти полиция начала масштабную проверку предприятий, поставляющих готовую еду в магазины. Также прошерстили цветочные базы и точки с переработкой вторсырья. Обыски прошли в нескольких районах Санкт-Петербурга и области: Московском, Кировском, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и посёлке Ковалево.

Мероприятия шли в рамках уголовного дела от 2021 года - о создании каналов нелегальной миграции. Тогда задержали 9 человек: они открывали «левые» конторы, заключали договора с приезжими и помогали оформить трудовой патент. Прежде чем их схватили, успели отоварить 160 человек.

Теперь силовики пришли в компании, которые тоже подозревают в крышевании каналов нелегальной миграции. 155 человек допросили, у 25 из них уже нашли нарушения в оформлении документов.