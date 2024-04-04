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Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку

Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку

Автор:
04 апреля 2024 18:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Санкт-Петербург   деньги   долг   интересное   парикмахер   приставы   фото   
1155
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Женщина задолжала большую сумму в Карелии и скрылась.

Судебным приставам Санкт-Петербурга от коллег из Республики Карелия поступило розыскное задание. Сообщается, что жительница города Кондопога, что в Карелии, заняла у одноклассницы своего отца 205 тысяч рублей. Судя по всему, дама не собиралась возвращать долг и скрылась из Карелии. Она перестала общаться со своими родственниками, чтобы не отдавать долг, прервала все дружеские связи, оставила работу и уехала. Всё это из-за 200 тысяч рублей.

Женщина скрылась в Санкт-Петербурге. Некоторое время она сидела без работы, а потом устроилась в парикмахерскую. Скрываясь от родственников, женщина не стала официально устраиваться на работу. Об этом сообщили в ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу.

Чтобы поймать женщину, судебный пристав по розыску ОСП по Центральному району ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу записался на стрижку к женщине. Под видом клиента пристав дождался должницу и провёл с ней беседу. Удивлённая женщина рассказала о своей жизни, написала объяснительную и сообщила адрес места жительства. Всю имеющуюся информацию судебные приставы Санкт-Петербурга направили коллегам в Карелию.

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   деньги   долг   интересное   парикмахер   приставы   фото   
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5  комментариев
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
заняла у одноклассницы своего отца 205 тысяч рублей.
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так понимаю, муж этой "одноклассницы" крепко сидит или в силовых структурах или во власти...хрен вам за каких то 205 000 судебные приставы будут комедию играть.
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565
Владислав Грецов 19 минут назад
класс
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16k
ron 2 часа назад
но успел постричься, не?
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50
NeMIDa ron 20 минут назад
хахах))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4894 поста (4680 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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