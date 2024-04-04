Питерские приставы поймали должницу, записавшись к ней на стрижку

Судебным приставам Санкт-Петербурга от коллег из Республики Карелия поступило розыскное задание. Сообщается, что жительница города Кондопога, что в Карелии, заняла у одноклассницы своего отца 205 тысяч рублей. Судя по всему, дама не собиралась возвращать долг и скрылась из Карелии. Она перестала общаться со своими родственниками, чтобы не отдавать долг, прервала все дружеские связи, оставила работу и уехала. Всё это из-за 200 тысяч рублей.

Женщина скрылась в Санкт-Петербурге. Некоторое время она сидела без работы, а потом устроилась в парикмахерскую. Скрываясь от родственников, женщина не стала официально устраиваться на работу. Об этом сообщили в ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу.