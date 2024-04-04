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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
04 апреля 2024 13:12
Сообщество : Неформат
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1236
26
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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43  комментария
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39k
Андрей Иванов 3 часа назад
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Ego sum qui sum 9 минут назад
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а дальше как в анедоте "поцелуя не хватит, я сильно заколдована..."
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wwwoffka 1 9 минут назад
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У семи нянек - четырнадцать сисек.
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61k
dima423 14 минут назад
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Сиськи не волки в лес не убегут
Дружба дружбой, а сиськи врозь
Молчание серебро, а сиськи золото
Сиська не воробей, вылетит не поймаешь)
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3k
hammog 15 минут назад
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Просто того дерьма, что кладут в шаурму на Казанском, в Ботсване нету.
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Славик 15 минут назад
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Когда встретил...
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22k
alexis 18 минут назад
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Без труда не вытащишь сиську из пруда.
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61k
dima423 Полчаса назад
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4 от соседа))
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risti 37 минут назад
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он помогает дорожникам бороться с наледью ))
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12k
Самка Хорька 46 минут назад
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А как же "тёзка, давай хряпнем!"?..
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