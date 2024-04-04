Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Интересно, что Кадыров не впервые выступает с предложение погасить магазинные долги жителей республики. Об этом он говорил ещё в 2021 году, а в 2019-ом и вовсе потребовал списать долги чеченцев за газ.

"Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", — выступил с просьбой Кадыров в 2019 году.

Были продолжительные судебные тяжбы. Сначала Заводской районный суд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадёжный" долг в размере 9,353 млрд рублей. Региональная "дочка" нефтегазовой компании подала встречный иск, в котором отказалась считать долги безнадёжными. Затем в дело на стороне "Газпрома" вмешалась Москва. Решение о списании долгов пришлось отменить.