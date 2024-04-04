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Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Автор:
04 апреля 2024 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Чечня   долги   кадыров   обращение   продукты   чиновники   
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Глава Чечни пообещал, что тоже отдаст долги в том районе, где живёт.

Неожиданное заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Он призвал всех чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах.


"Я получил эсэмэску от Хадижат (дочь Кадырова, назначенная заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмёт на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — заявил Кадыров.

Для жителей большинства регионов России это покажется странным, но в Чечне очень распространена практика, когда жители покупают товары по-братски "под тетрадь", то есть берут продукты в долг в небольших магазинах, чьих владельцев они хорошо знают. Отмечается, что уровень доверия там высокий, поэтому продавцы выдают товары, фиксируя сумму, которую им должны будут вернуть.

Интересно, что Кадыров не впервые выступает с предложение погасить магазинные долги жителей республики. Об этом он говорил ещё в 2021 году, а в 2019-ом и вовсе потребовал списать долги чеченцев за газ.


"Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", — выступил с просьбой Кадыров в 2019 году.


Были продолжительные судебные тяжбы. Сначала Заводской районный суд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадёжный" долг в размере 9,353 млрд рублей. Региональная "дочка" нефтегазовой компании подала встречный иск, в котором отказалась считать долги безнадёжными. Затем в дело на стороне "Газпрома" вмешалась Москва. Решение о списании долгов пришлось отменить.

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Метки: Чечня   долги   кадыров   обращение   продукты   чиновники   
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13  комментариев
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11k
Олегbl4 54 минуты назад
Я дико извиняюсь, но в каком районе живёт Кадыров, что у жителей есть долги в магазинах?
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28k
Sheir 13 минут назад
То есть в регионе, куда вливаются миллиарды денег, и который управляется видным ученым мужем, академиком, народ покупает продукты "в долг?" Не, не может такого быть!
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2k
portroy 18 минут назад
Все просто, у мусльман сейчас священный месяц Рамадан, они постятся и делают богоугодные дела. Обычно в этот месяц принято помогать бедным и заниматься благотворительностью. В пятницу или в суботу будет праздник у них, вот Кадыров и высказался в этом смысле.
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8k
Oleg 21 минуту назад
а долг жителей чечни за газ уже простили? был 6млрд. а?
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23k
Shtoppi 23 минуты назад
очередная клоунада.
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6k
Дмитрий ! Полчаса назад
"всеми принимается положительно", кем? Меня вообще бесит практика списания долгов. Значит я с малолетства работаю, тянул мать-инвалида, долги отдавал вовремя, а всяким дебилам, которые набрали кредитов, в основном, на всякие "хочу", или налоги не платили, долги по налогам государство списало. Одному моему знакомому "предпринимателю" аж 2 раза, потому что у него "йух ка кеды". Другой с женой набрали аж под 5 млн. на всякие доставки (любят пожрать вдоволь), побрякушки, новый комп (поиграть) и т.д., прошли банкротство и "чисты"., хотя они оба работают. А я потом плати проценты банкам и налоги государству!
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Вот удивляет такая "барская" позиция. Дотационный регион слишком часто хвалится благосостоянием, но лишь некоторых. Сдаётся мне, что если предоставить работу и достойный оклад, будет лучше.
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11k
Олегbl4 48 минут назад
В 90-х в дачном кооперативе был ларек. Как-то раз ночью покупал там пиво, продавец, видимо уже хотел порядком уставший, дал мне сдачу с 1000 руб., хотя я давал 100. Я вернул все лишнее, чем завоевал безграничное доверие. Но даже при таком раскладе, я брал в долг пару раз. Один раз, когда сдачи не было, а второй, когда я пришел пешком, а деньги не взял. Не люблю быть должным кому-то. Не беру в долг, кредиты и т.д.
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14k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
А слабо научить обезьян работать?
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19k
Роберт Шекли 58 минут назад
Новость: автосалоны стали выдавать авто под запись в тетрадь
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Burzum
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