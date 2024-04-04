Кадыров призвал чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах

Глава Чечни пообещал, что тоже отдаст долги в том районе, где живёт.
Неожиданное заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Он призвал всех чиновников оплатить долги жителей Чечни в магазинах.
"Я получил эсэмэску от Хадижат (дочь Кадырова, назначенная заместителем руководителя администрации главы и правительства Чечни), что многие люди из-за отсутствия материальной возможности вынуждены покупать товар в долг. Было бы хорошо помочь им их закрыть. Будет хорошо, если каждый возьмёт на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу", — заявил Кадыров.
Для жителей большинства регионов России это покажется странным, но в Чечне очень распространена практика, когда жители покупают товары
по-братски "под тетрадь", то есть берут продукты в долг в небольших магазинах, чьих владельцев они хорошо знают. Отмечается, что уровень доверия там высокий, поэтому продавцы выдают товары, фиксируя сумму, которую им должны будут вернуть.
Интересно, что Кадыров не впервые выступает с предложение погасить магазинные долги жителей республики. Об этом он говорил ещё в 2021 году, а в 2019-ом и вовсе потребовал списать долги чеченцев за газ.
"Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым", — выступил с просьбой Кадыров в 2019 году.
Были продолжительные судебные тяжбы. Сначала Заводской районный суд Грозного по иску прокуратуры Чечни обязал "Газпром межрегионгаз Грозный" списать "безнадёжный" долг в размере 9,353 млрд рублей. Региональная "дочка" нефтегазовой компании подала встречный иск, в котором отказалась считать долги безнадёжными. Затем в дело на стороне "Газпрома" вмешалась Москва. Решение о списании долгов пришлось отменить.
Источник:
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