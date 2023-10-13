Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам

История с парнем, попытавшимся сжечь Коран, становится всё более интересной. Никита Журавель сейчас находится в чеченском СИЗО. Многие россияне уверены, что Журавель - обычный дурачок зумер, который решил сжечь Коран по примеру шведских активистов. А вот Рамзан Кадыров считает, что не всё так просто. Задержанный, по его мнению, - "ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова".

В качестве доказательств своих слов глава Чечни разместил видео, в котором Журавель заявляет, что хочет принять ислам. Кадыров уверен: к подобным диалогам он был подготовлен до задержания,, поэтому "повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама".

«Принять ислам? Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует Кадыров.