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Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам

Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам

Автор:
13 октября 2023 09:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Журавель   ислам   кадыров   коран   протест   сизо   чечня   
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Правда, глава Чечни ему не поверил, т.к. «глаза куда-то не туда смотрят».

История с парнем, попытавшимся сжечь Коран, становится всё более интересной. Никита Журавель сейчас находится в чеченском СИЗО. Многие россияне уверены, что Журавель - обычный дурачок зумер, который решил сжечь Коран по примеру шведских активистов. А вот Рамзан Кадыров считает, что не всё так просто. Задержанный, по его мнению, - "ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова".


В качестве доказательств своих слов глава Чечни разместил видео, в котором Журавель заявляет, что хочет принять ислам. Кадыров уверен: к подобным диалогам он был подготовлен до задержания,, поэтому "повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама".


«Принять ислам? Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует Кадыров.


"Отсутствие твёрдости и определённости в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нём настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжёг Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия", - поясняет Кадыров.


Никита Журавель - 19-летний доставщик еды из Волгограда - возможно, уже раскаивается в своем проступке. Вряд ли "мамкин бунтовщик" мог предположить, что после задержания его этапируют в Грозный, изобьют и заставят общаться с Рамзаном Кадыровым. А Чечня - это, конечно, Россия, но со своими законами.


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Метки: Видео   Журавель   ислам   кадыров   коран   протест   сизо   чечня   
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9  комментариев
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Alex Полчаса назад
"Храбрые" чечены только с такими и могут воевать.
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Oleg Минуту назад
Уравнять дагестан и чечню по уровню дотаций с другими регионами и посмотреть, что эти ... кавказо-россияне будут делать. единственное, что они могут - это спздть. и радоваться, как автор, что закон и Россия - это всё больше и больше расходящиеся понятия - это прогрессирующий уровень деградации.
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Михаил Сметанкин 3 минуты назад
Выглядит так, как будто они его в плену держат.
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Веселый Пук 21 минуту назад
Достали уже этим Кадыровым и исламом. Может чеченцы пойдут работать на заводы поднимать промышленность страны? Болтуны.
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SuperTroll 23 минуты назад
Херасе у эрон дон дона пельмень разнесло. На бюджетных то щах
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56k
dima423 Полчаса назад
Прикольно) теперь чеченцы будут думать что надо просто дать человеку пи*ды и он обратится в твою веру))
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