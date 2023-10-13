Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам

Правда, глава Чечни ему не поверил, т.к. «глаза куда-то не туда смотрят».
История с парнем, попытавшимся сжечь Коран, становится всё более интересной. Никита Журавель сейчас находится в чеченском СИЗО. Многие россияне уверены, что Журавель - обычный
дурачок зумер, который решил сжечь Коран по примеру шведских активистов. А вот Рамзан Кадыров считает, что не всё так просто. Задержанный, по его мнению, - "ярко выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова".
В качестве доказательств своих слов глава Чечни разместил видео, в котором Журавель заявляет, что хочет принять ислам. Кадыров уверен: к подобным диалогам он был подготовлен до задержания,, поэтому "повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама".
«Принять ислам? Ты не от души это говоришь. Глаза куда-то не туда смотрят», — комментирует Кадыров.
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"Отсутствие твёрдости и определённости в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нём настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжёг Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняет российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия", - поясняет Кадыров.
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или от токарного ?
"Но ты делаешь это без уважения..."