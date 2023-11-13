FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7155 постов • 3078 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни

Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни

Автор:
13 ноября 2023 13:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ахмат Кадыров   Назначение   замминистра спорта   кадыров   сын   чечня   
1135
2

Отмечается, что Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет.

Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность первого заместителя министра спорта Чеченской Республики. О новом назначении сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального парламента и по совместительству дядя 18-летнего Ахмата Кадырова Магомед Даудов.


"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения." — написал Даудов.

Отмечается, что ранее Ахмат Кадыров, который 9 ноября вместе с двумя братьями был награждён одной из высших наград Чечни, возглавлял совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чечни.


Добавим, 5 ноября стало известно, что 15-летний орденоносец сын Кадырова Адам был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ахмат Кадыров   Назначение   замминистра спорта   кадыров   сын   чечня   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Анатолий Соколов Час назад
а у нас для министерского поста высшее образование уже не требуется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
2k
Сергей Викторович Минуту назад
Если все и дальше будет как это издревле было на востоке - то скоро начнутся войны за трон между братьями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
adssaf afasffdsga 2 минуты назад
А жителям Чечни нормально, что у них дети даже без образования занимают важные посты? Или там всё в целом настолько печально, что они ещё даже до монархии не дошли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 6 минут назад
а что дети то? мамка их ничего не просит/представляет что-ли? дайте бабе тоже пост какой-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DVPET 16 минут назад
Старший всего с одной наградой? Что-то подкачал этот новый министр. У некоторых вон уже в 15 больше наград...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 18 минут назад
Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта ЧечниПосмотреть
Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
729
partners74 20 минут назад
а как долго ещё будет происходить эта клоунада??? кто в курсе, подскажите пожалуйста. а то пойду, новых генералов назначу, министров-шминистров, шаурма-маурма, чебурек-шмреберек. И.п.а.ть цирк . Как им самим не позорно????????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SmartCat101 Полчаса назад
какой позор!!! эти черножопые овцебы реально не понимают , что это стыд и срам ровно как и овец любить!!
чего хорошего сделала эта ожиревшая сопля? 18 лет ? почему не в армии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
173
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Молодец, заслужил! Странно что сразу министром не назначили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
kotovski 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Juli 37 минут назад
Какие талантливые дети! Будем надеяться, что в чечне хватит министерских кресел для всех талантливых детей и других родственников Кадырова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Limon 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 38 минут назад
Всё, терпение лопнуло. Даже не стал читать пост – заголовка хватило. Ну, хоть кто-нибудь (вы понимаете ведь КТО?) остановит этот позор феодального "беспредела"? ...Россия. ...21 век!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
182
babai65 43 минуты назад
Сука. А нельзя все за один раз сделать /наградить,назначить/ а то все это превращается в монти пайтон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Шапкин Час назад
>>Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет.
Не пора ли в армию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
pilot52 Шапкин 41 минуту назад
Уже нет, он теперь важный госчиновник и у него бронь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
... Час назад
а я сапоги в его возрасте пошёл топтать, и диплом уже получил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia Час назад
Спросите Пескова, что он об этом думает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
pilot52 Lehoia 40 минут назад
Мы уже знаем что он думает и что скажет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182788



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки
В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на...
Набирающие популярность в сообществах
ФотоВсячина
ФотоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#СССР#автомобили#ДТП#интересно#собака#съемка#искусство#обман
#животные#люди#Юмор#факты#полиция#мигранты#кино#девушки#Мемы#сарказм
#в мире#история#машина#автомир#аварии#авто аварии#Москва#дети#нападение#Прикол
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни "Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Адам Кадыров получил высокую должность в Чеченской республике Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам Избитый сыном Кадырова Никита Журавель заявил, что хочет принять ислам На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело На Рамзана Кадырова хотят завести уголовное дело Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа" Парламент ЧР предложил наделить Рамзана Кадырова титулом "отец народа"

На что жалуетесь?

Вернуться