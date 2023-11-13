Кадыров назначил старшего сына первым замминистра спорта Чечни

Отмечается, что Ахмату Кадырову на днях исполнилось 18 лет.
Старший сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность первого заместителя министра спорта Чеченской Республики. О новом назначении сообщил в своём Telegram-канале председатель регионального парламента и по совместительству дядя 18-летнего Ахмата Кадырова Магомед Даудов.
"Уверен, что назначение на этот ответственный пост будет способствовать повышению уровня и качества деятельности министерства в развитии спорта, реализации молодëжной политики, патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения." — написал Даудов.
Отмечается, что ранее Ахмат Кадыров, который 9 ноября вместе с двумя братьями был награждён одной из высших наград Чечни, возглавлял совет отделения общероссийского общественно-государственного движения молодежи "Движение первых" Чечни.
Добавим, 5 ноября стало известно, что 15-летний
орденоносец сын Кадырова Адам был назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
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чего хорошего сделала эта ожиревшая сопля? 18 лет ? почему не в армии?
Не пора ли в армию?
Не можешь - поможем.
Не умеешь - научим.
Не хочешь - заставим.