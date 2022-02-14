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Рамзан Кадыров обратился к президенту и народу Украины

Рамзан Кадыров обратился к президенту и народу Украины (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 17:43
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зеленский   кадыров   конфликт   обращение   политика   
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Глава Чечни призвал Зеленского прекратить "клоунаду", поскольку никто не собирается нападать на незалежную.

Верный пехотинец Путина Рамзан Кадыров примерил роль миротворца и выступил с обращением к народу Украины и лично президенту Зеленскому. Последнего он призвал закончить "клоунаду" и начать исполнять Минские соглашения, принятие которых станет первым шагом в урегулировании "нарастающего противостояния между Россией и Украиной"".


"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", - написал в своём ТГ-канале глава Чечни.


К сожалению, клоунадой и истерией вокруг России, которая уже месяц со дня на день собирается напасть на Украину, занимается не столько господин Зеленский, сколько "западные партнёры".

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В своём "личном и скромном мнении гражданина" Кадыров выразил уверенность, что ни россияне, ни президент России войны не хотят, поскольку знают смысл этого страшного слова.



В завершение глава Чечни обратился с тёплыми словами к простым украинцам. Кадыров считает, что Запад пытается "вытравить чувство общности" между народами Украины и России, и выразил уверенность, что однажды от этого недоразумения украинцы избавяться самостоятельно - без чьей-либо помощи.


"Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне", - написал Кадыров.

Напомним, 10 февраля прошла вторая встреча советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) по Донбассу. Итоги встречи оказались неудовлетворительными. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли разрешить разногласия по Минским соглашениям.

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Метки: Зеленский   кадыров   конфликт   обращение   политика   
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3k
RomaXz 2 часа назад
Вот только мнения этого террориста нам не хватало.
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Alex 11 минут назад
Всё верно сказано! Пусть Украина проведёт у себя референдум по исполнению Минских соглашений и предадут огласки результаты.
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460
КАКАнгел 22 минуты назад
есть некоторая информация что на границе произошла некоторые перестановки в рядах вооруженных сил . (глупо если хохлы подтягивают войска к границе не усиливать и наши границы в ответ ) Хрен его знает - вдруг все таки хохлам прикажут напасть , для этого нужна красивая провокация . Допустим "Русские " напали на бедных украинцев и те в ответ предприняли контр атаку и перешли в наступление. План хороший . но если в тот момент на этом участке границы будет случайно стоять Грознинский ОМОН то И ряженные русские будут смотреться не убедительно и Чечен хохлу не брат - так что поблажек в случае реального вторжения делать не будут.
Ссылка youtu.be
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125
Капитан ФСБ Полчаса назад
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Вот кого послушает Зеленский и США. А больше некого.
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1k
manul74 Полчаса назад
придет время... и кадырку будут провожать с таким же весельем и ожиданием как и Жирика
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1k
manul74 37 минут назад
Отвечая привычным дипломатическим языком на котором говорит РФ. Украинцы сра...ть хотели на слова кадырки.
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862
Олег Шишкин 40 минут назад
Куда лезет эта черножопая обезьяна? Давайте каждый губернатор будет делать заявления в адрес других стран и народов, в обход президента и МИДа...
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441
Дмитрий Самохин 46 минут назад
из 85 губернаторов язык есть у одного не факт, что это хорошо, просто это факт
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441
Дмитрий Самохин lekha-fil 13 минут назад
это лучше, чем хамло
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194
Андрей 47 минут назад
Вот вся суть таких друзей…история давно показала всю «правдивость» кавказских друзей… надеюсь, я этого не увижу… отдачу от помощи России на Кавказ. Мне хватило двух страшных войн …
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11k
котегRUS 56 минут назад
Ну укропы, держитесь..
Кадыров придёт, сами знаете что будет
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69k
parallax Час назад
Кадыров призвал клоуна, прекратить клоунаду.
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101
Dmitry Час назад
Я из другой страны, посему делать выводы могу только на основании новостей. Нападет ли Россия на Украину - возможно, не знаю. Нападет ли Украина на Россию - возможно, но маловероятно (сил не хватит). Будут ли провокации, которые повлекут за собой боевые действия - весьма вероятно, ситуация так сложилась. Но вот Кадыров и Чечня - какого хрена! Как я посмотрю, Кадыров потихоньку перетаскивает на себя функции президента. Причем, именно те функции, где болтануть можно, а отвечать не придется. Чечня сегодня живет, и неплохо живет за счет остальной России, так что, Кадырову бы вообще тихо сидеть.
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101
Dmitry alexis 24 минуты назад
Ещё раз, я не знаю, и делать выводы ни в одну, ни в другую сторону не могу. Например, наша кретинка из правящей партии либералов заявила, что Канада стоит на пороге священной войны с Россией за Украину. Для начала, трудно себе представить войну Канады, где армия состоит из трех человек и собаки, с Россией. Для продолжения, ну нахрена оно надо канадцам? У нас своих проблем хватает. Далее, заявление поступило от правительства, которое, вроде бы как в курсе поболе меня. Ну и для окончания, заявление поступило от абсолютно лживых либералов. Ну, и какой вывод делать? Как в Украине, так и в России, ситуация с доверием, очевидно, та же самая.
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101
Dmitry Oldman Минуту назад
Да я не жалуюсь, просто пытаюсь показать, что ситуация одинакова во всем мире. В этой ситуации или слепо доверять своему правительству, или же пустить на самотек - ну случится, так случится.
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27k
lem02 Час назад
Мне кажется, что "...никто не собирается нападать на незалежную..."стало возможным после того, как солнцеликому популярно объяснили (в том числе через продажные, западные СМИ), что именно его ожидает если все же нападет. Вот теперь всякие кадыркины пытаются перевести все в шутку, мол это мы шутя нагнали куевую тучу войск на границу. Учения там же. Десантные корабли и т.д.
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20k
иванов дмитрий Час назад
что то слишком много кадырова кругом в новостях.
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19k
KOSTELLO Час назад
"Призвал Зеленского прекратить клоунаду"

Ай да Рамзанчик, во дает.
Я щас так хохотался
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8k
Александр Час назад
Охереть власовцев набежало.
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11k
котегRUS 2 часа назад
заминусуйте мой комент, хочу посмотреть сколько кастрюлеголовых тут ошивается..))
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3k
sedoisever 2 часа назад
А хохлов-то в пост набежало... Не продохнуть.
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401
Andrey sedoisever 53 минуты назад
А вы всерьез думаете что от вас что то зависит ? Сейчас у карлика ботоксного что то перемкнет в башке и пойдете воевать за его амбиции!
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401
Andrey Андрей 51 минуту назад
Я вас умоляю , жену жду в торговом центре . Нужно же себя как то развлечь ? Вот сижу , прикалываюсь над упоротыми !
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Кадыров 95, Квартал 95, чета падазритяльна
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194
Андрей Опиум для народа 52 минуты назад
Ага, миротворец шайтанутый … пипец,…при таких друзьях, как Рамзан - и врагов не нужно !!!
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2k
Александр Алехин 2 часа назад
Попиарился - молодец. Только в чем смысл тогда эти войска у границы копить? Напугать Украину ? Так это подействует разве что на простой народ. И они еще больше укрепятся в мысли что Россия для них враг. А власти Украины точно так же будут на этом пиариться. Им то чего бояться? В случае чего просто сбегут из страны как обычно.
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206
Странник Виртуальный Александр Алехин Час назад
Вот как раз народ то и не напугался. В основном народ спокоен. Во всяком случае не паникует, в магазинах с полок ничего не сметает, к банкоматам за деньгами очередей также вроде не наблюдается. Спокойная решимость и осознание того, что все равно деваться некуда и в случае необходимости нужно будет защищаться. Кто тренировки с деревянными пока автоматами проходит в отрядах территориальной обороны, кто просто ждет чем все это нагнетание обстановки закончится. А там как судьба сложится. Вобщем украинцы готовы к любому ходу событий. По крайней мере психологически. Все понимают, что если что-то начнется, то это надолго и придется просто делать тяжелую, крайне неприятную, но необходимую работу. А работать украинцы народ привыкший.
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101
Dmitry Александр 56 минут назад
Как давно появились эти самые места постоянного базирования? Расстояние 400 км? Через сорок минут первый десант уже в Киеве. Вопрос не в расстоянии, а в готовности. Ежели войска в штатной готовности, это одно, а если в повышенной боевой - другое. Вряд ли Вас уведомили о том, каков режим готовности в войсках. Да и меня никто, естественно, уведомлять не будет.
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