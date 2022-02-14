Рамзан Кадыров обратился к президенту и народу Украины

Глава Чечни призвал Зеленского прекратить "клоунаду", поскольку никто не собирается нападать на незалежную.
Верный пехотинец Путина Рамзан Кадыров примерил роль миротворца и выступил с обращением к народу Украины и лично президенту Зеленскому. Последнего он призвал закончить "клоунаду" и начать исполнять Минские соглашения, принятие которых станет первым шагом в урегулировании "нарастающего противостояния между Россией и Украиной"".
"Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий", - написал в своём ТГ-канале глава Чечни.
К сожалению, клоунадой и истерией вокруг России, которая уже месяц со дня на день собирается напасть на Украину, занимается не столько господин Зеленский, сколько "западные партнёры".
Пользователи Сети уже устали смеяться над нарисованными западными СМИ планами вторжения на Украину, деревяными автоматами в руках героических украинских женщин, учениями, сборами и бомбоубежищами
В своём "личном и скромном мнении гражданина" Кадыров выразил уверенность, что ни россияне, ни президент России войны не хотят, поскольку знают смысл этого страшного слова.
В завершение глава Чечни обратился с тёплыми словами к простым украинцам. Кадыров считает, что Запад пытается "вытравить чувство общности" между народами Украины и России, и выразил уверенность, что однажды от этого недоразумения украинцы избавяться самостоятельно - без чьей-либо помощи.
"Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне", - написал Кадыров.
Напомним, 10 февраля прошла вторая встреча советников "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) по Донбассу. Итоги встречи оказались неудовлетворительными. Замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли разрешить разногласия по Минским соглашениям.
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Кадыров придёт, сами знаете что будет
Ай да Рамзанчик, во дает.
Я щас так хохотался
Более того, по сообщениям западных СМИ войска находятся в частях постоянного базирования на расстоянии до 400 км от границы.
Ваш бред ещё и наплюсовали. Занятно.