Рамзан Кадыров обратился к президенту и народу Украины

В своём "личном и скромном мнении гражданина" Кадыров выразил уверенность, что ни россияне, ни президент России войны не хотят, поскольку знают смысл этого страшного слова.







В завершение глава Чечни обратился с тёплыми словами к простым украинцам. Кадыров считает, что Запад пытается "вытравить чувство общности" между народами Украины и России, и выразил уверенность, что однажды от этого недоразумения украинцы избавяться самостоятельно - без чьей-либо помощи.





"Дорогие мои! Я люблю Украину и её добрый народ. Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия - Киевская Русь. Русские и украинцы - один славянский народ с общей историей, культурой и религией. Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией. Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности. Где-то в глубине души у меня теплится надежда на то, что эту историческую справедливость восстановит сам украинский народ без чьей-либо помощи извне", - написал Кадыров.