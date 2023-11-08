Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

В Грозном прошёл финал конкурса «Нохчийн меттан говзанча». На награждении победителей присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер Республики, приветствуя участников, рассказал о важности родного языка и о том, как будет наказывать чиновников, чьи дети говорят и думают только по-русски.

- Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего,- цитирует Главу региона издание "Чечня сегодня".

"Говоря о нашем родном языке, мы всегда вспоминаем слова Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: «Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет язык и культуру», - резюмировал Рамзан Кадыров.

Что касается конкурса - его тематика как раз касалась чеченского языка. В финале участники выполняли четыре задания, в числе которых были вопросы на знание чеченской лексики, определение предмета на фото на чеченском языке. Также участники решали кроссворды и переводили литературные произведения , а еще писали краткое сочинение о том, как они пришли к изучению языка предков.