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Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

Автор:
08 ноября 2023 16:25
Сообщество : Жить в России
Метки: конкурс   победители конкурса   рамзан кадыров   чеченский язык   чечня   чиновники   языкознание   
1419
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Т.к. у поколения, которое не разговаривает на родном языке, нет будущего.

В Грозном прошёл финал конкурса «Нохчийн меттан говзанча». На награждении победителей присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер Республики, приветствуя участников, рассказал о важности родного языка и о том, как будет наказывать чиновников, чьи дети говорят и думают только по-русски.


- Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего,- цитирует Главу региона издание "Чечня сегодня".

"Говоря о нашем родном языке, мы всегда вспоминаем слова Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: «Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет язык и культуру», - резюмировал Рамзан Кадыров.


Что касается конкурса - его тематика как раз касалась чеченского языка. В финале участники выполняли четыре задания, в числе которых были вопросы на знание чеченской лексики, определение предмета на фото на чеченском языке. Также участники решали кроссворды и переводили литературные произведения , а еще писали краткое сочинение о том, как они пришли к изучению языка предков.


Призовому фонду конкурса можно лишь позавидовать: он составил 8 миллионов рублей. Лучший знаток языка получил в качестве приза 5 миллионов рублей, серебряному и золотому призёру вручили 2 и 1 миллион соответственно. Руководитель региона также распорядился наградить всех 10 финалистов конкурса -они получили по 500 тыс. рублей. Кроме этого отдельную награду в 1 миллион рублей вручили самой юной участнице.


Где-то загрустили победители олимпиад российского масштаба и напряглись чеченские чиновники...





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Метки: конкурс   победители конкурса   рамзан кадыров   чеченский язык   чечня   чиновники   языкознание   
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38  комментариев
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a.r.t. 2 часа назад
А тех, чьи дети не знают и не соблюдают законов РФ он будет увольнять? (вопрос риторический)
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10k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 15 минут назад
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1k
Звёздный странник 22 минуты назад
"Кто сеет ветер, пожнёт бурю."
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430
Дмитрий Самохин Полчаса назад
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1k
Михаил Полчаса назад
Будущее это как известно ТЕХНОЛОГИИ, а не язык.
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2k
Vadim Balabanov 52 минуты назад
"Лучший знаток языка получил в качестве приза 5 миллионов рублей, серебряному и золотому призёру вручили 2 и 1 миллион соответственно. "

Победил, я так понимаю, "бронзовый" призер. Или ему просто деньги нужнее.Или в Чечне все наоборот..
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11k
GRuslan Час назад
Пля, в эту республику деньги поездами завозят что-ли? У нас за победу на таком конкурсе максимум грамоту дадут, а тут 5 лямов.
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21k
иванов дмитрий Час назад
почему то мне кажется , что все эти отдельные события детали одной единой мозаики , целиком которую мы увидим потом.
адам бьет человека в сизо - и ничего (хотя вопрос дошел до кремля )
потом водопад награждений от других мусульманских республик
"Ахмат" начнет получать танки и артиллерию
Теперь вот , интересное заявление про язык.
.
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198
iskra иванов дмитрий 50 минут назад
А как Кавказ жил до того, как начали нефть качать? Они всегда жили разбоем. Когда отделятся,Россия продолжит дань платить,лишь бы не терроризировали ,не грабили,не воровали. Назовут это какой-нибудь гуманитарной помощью.
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15k
Александр Маслов 2 часа назад
Из отвлечённого... "В детских садиках, в школах учат русскому языку", а почему так много (я про Россию в целом) тех, которые так его и не выучили. Пример: Саше Иванову уже 72 (образование – "краснодипломное" академическое, сам – типа русский), а до сих пор говорит: лаболатория, колидор и имиж,
и т.д. Намекаешь – с непониманием обижается шибко
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5k
Горожанин 2 часа назад
Не вижу здесь ничего предосудительного. Если чеченец не знает чеченского языка - какой он чеченец и носитель культуры своего народа? Точно так же, если русский не знает русского языка - какой он русский? Если чеченцы забудут свой язык, то и Чечни не будет. Если русские забудут свой язык - то и России не будет. Поэтому это нормальные шаги по поддержке родного языка среди чеченцев. Не вижу повода для возмущения.
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198
iskra Горожанин Час назад
Помнится, россияне сильно возражали против такого подхода на Украине..
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4k
workmen77 2 часа назад
По сути это означает, что чиновники должны быть только чеченцами
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57k
dima423 2 часа назад
Эй Рамзан заканчивай уже хэрней страдать
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15k
Kucher 2 часа назад
На Украине его что-ли покусали? Там тоже требуют, чтоб на мове разговаривали.
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1k
Илья 2 часа назад
Надо строить в Чечне лучшие школы и институты , приглашать туда лучших преподавателей и обеспечить их лучшей зарплатой и лучшими условиями. И только тогда через 30-40 лет у следующего поколения Чеченцев появится шанс на будущее.
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22k
babuby 2 часа назад
Ну тут ничего не предъявишь. Увольнять, это конечно слишком. Но идея сохранения своей культуры, в целом правильная.
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198
iskra dima423 Час назад
Украина не была в составе России..
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13k
Андрей А 2 часа назад
Что-то в последнее время стало много Кадырова
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