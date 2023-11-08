Кадыров пообещал уволить чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

Т.к. у поколения, которое не разговаривает на родном языке, нет будущего.
В Грозном прошёл финал конкурса «Нохчийн меттан говзанча». На награждении победителей присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Лидер Республики, приветствуя участников, рассказал о важности родного языка и о том, как будет наказывать чиновников, чьи дети говорят и думают только по-русски.
- Мы делаем большую работу по популяризации чеченского языка. Но бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего,- цитирует Главу региона издание "Чечня сегодня".
"Говоря о нашем родном языке, мы всегда вспоминаем слова Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова: «Народ как нация существует до тех пор, пока сохраняет язык и культуру», - резюмировал Рамзан Кадыров.
Что касается конкурса - его тематика как раз касалась чеченского языка. В финале участники выполняли четыре задания, в числе которых были вопросы на знание чеченской лексики, определение предмета на фото на чеченском языке. Также участники решали кроссворды и переводили литературные произведения , а еще писали краткое сочинение о том, как они пришли к изучению языка предков.
Призовому фонду конкурса можно лишь позавидовать: он составил 8 миллионов рублей. Лучший знаток языка получил в качестве приза 5 миллионов рублей, серебряному и золотому призёру вручили 2 и 1 миллион соответственно. Руководитель региона также распорядился наградить всех 10 финалистов конкурса -они получили по 500 тыс. рублей. Кроме этого отдельную награду в 1 миллион рублей вручили самой юной участнице.
Где-то загрустили победители олимпиад российского масштаба и напряглись чеченские чиновники...
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Победил, я так понимаю, "бронзовый" призер. Или ему просто деньги нужнее.Или в Чечне все наоборот..
адам бьет человека в сизо - и ничего (хотя вопрос дошел до кремля )
потом водопад награждений от других мусульманских республик
"Ахмат" начнет получать танки и артиллерию
Теперь вот , интересное заявление про язык.
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В Чечне есть нефть , но как и кому она ее продавать будет , если республика отделится ?