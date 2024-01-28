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В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ

В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ

Автор:
28 января 2024 08:45
Сообщество : Жить в России
Метки: ЖКУ   Татарстан   долги   должники   платежка   чиновники   
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В республике накопились солидные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), и власти уже готовы пойти на крайние меры.

Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов заявил, что действующие методы воздействия на должников неэффективны, и задолженность уже достигла почти 9 млрд рублей. Из-за огромных долгов страдают в первую очередь добросовестные плательщики, ведь они получают менее качественные услуги.


По итогам 2023 года собираемость платежей с учетом долгов составила 99,2%, включая 100% в декабре, как сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что такая высокая собираемость платежей практически нигде не встречается в стране, однако даже при этом проценте не удается достичь положительной динамики в погашении долгов.


Нагуманов сообщил, что видит только 2 варианта решения этой проблемы. По его словам, у должников по решению суда необходимо изымать жилье, а их самих переселять в более скромные квартиры.

До 2021 года единственное жилье было защищено от взыскания в счет погашения долгов, за исключением жилья, находящегося в залоге по ипотеке. Однако три года назад появились разъяснения Верховного Суда РФ и постановление Конституционного суда, открывшие возможность оценки судами качества и характеристик единственного жилья должника.

 

Если такое решение невозможно, то долг необходимо распределить между соседями неплательщика путем включения этой суммы в тарифы. Вот только эксперты считают, что данная инициатива может быть частично реализована, но предупреждают, что это может привести к социальной напряженности, особенно учитывая предстоящее увеличение стоимости ЖКХ на 10-15% в 2024 году в Татарстане.







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Метки: ЖКУ   Татарстан   долги   должники   платежка   чиновники   
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11  комментариев
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12k
Артем Час назад
Собственность означает ответственность! Если не хочешь нести ответственность, тогда зачем тебе собственность? Почему одни должны регулярно оплачивать свое жилье, а другие (видимо самые "хитрые") могут на это класть болт? Но начинать эту реформу нужно с тех регионов где платить не любят - Дагестан, Чечня и прочие хитрожопые
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55k
Опиум для народа 8 минут назад
-"Если такое решение невозможно, то долг необходимо распределить между соседями неплательщика путем включения этой суммы в тарифы."-

- а еще можно тимуров нагумановых иже с ним вместе с семьями развесить на собственных кишках. Очень популярная мера будет.
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14k
кот базилий Полчаса назад
Я готов оплачивать газ, свет, воду , но не хочу оплачивать "обслуживание жилого фонда", т.е вывоз мусора, мытье подьездов, уборка снега, так как никто ничего не убирает, а денежки хотят.Вот эту графу в платежке надо выделить отдельно и не платить за эту "услугу", тогда может что то изменится.
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4k
Нескучный сад Полчаса назад
А как обосновано повышение коммуналки на 10-15%? Инфляция, хотя и очень высокая, но составила в 2023 году примерно 4,5%. На каком основании такой рост тарифов?
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126
Lopasin Нескучный сад 20 минут назад
Тебе же объяснили недавно, что мы очень мало платим за ЖКУ, надо по 30к платить, а 60% вообще в съемном жилье должны жить. Не нужна собственность быдлу, только уважаемым людям.
А повышают цены, потому как нужно больше денег для уважаемых людей, что тут непонятного?
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12k
harlamov Полчаса назад
Да, хули, расстреливать, а хаты депутам и чиновникам раздавать.
Дело тяп-ляп живёт и процветает.
Капитализм=Фашизм.
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