В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ

Нагуманов сообщил, что видит только 2 варианта решения этой проблемы. По его словам, у должников по решению суда необходимо изымать жилье, а их самих переселять в более скромные квартиры.

До 2021 года единственное жилье было защищено от взыскания в счет погашения долгов, за исключением жилья, находящегося в залоге по ипотеке. Однако три года назад появились разъяснения Верховного Суда РФ и постановление Конституционного суда, открывшие возможность оценки судами качества и характеристик единственного жилья должника.

Если такое решение невозможно, то долг необходимо распределить между соседями неплательщика путем включения этой суммы в тарифы. Вот только эксперты считают, что данная инициатива может быть частично реализована, но предупреждают, что это может привести к социальной напряженности, особенно учитывая предстоящее увеличение стоимости ЖКХ на 10-15% в 2024 году в Татарстане.









