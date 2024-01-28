В Татарстане предложили жестокие меры по ликвидации долгов за ЖКУ

В республике накопились солидные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), и власти уже готовы пойти на крайние меры.
Мэр Альметьевска Тимур Нагуманов заявил, что действующие методы воздействия на должников неэффективны, и задолженность уже достигла почти 9 млрд рублей. Из-за огромных долгов страдают в первую очередь добросовестные плательщики, ведь они получают менее качественные услуги.
По итогам 2023 года собираемость платежей с учетом долгов составила 99,2%, включая 100% в декабре, как сообщил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он отметил, что такая высокая собираемость платежей практически нигде не встречается в стране, однако даже при этом проценте не удается достичь положительной динамики в погашении долгов.
Нагуманов сообщил, что видит только 2 варианта решения этой проблемы. По его словам, у должников по решению суда необходимо изымать жилье, а их самих переселять в более скромные квартиры.
До 2021 года единственное жилье было защищено от взыскания в счет погашения долгов, за исключением жилья, находящегося в залоге по ипотеке. Однако три года назад появились разъяснения Верховного Суда РФ и постановление Конституционного суда, открывшие возможность оценки судами качества и характеристик единственного жилья должника.
Если такое решение невозможно, то долг необходимо распределить между соседями неплательщика путем включения этой суммы в тарифы. Вот только эксперты считают, что данная инициатива может быть частично реализована, но предупреждают, что это может привести к социальной напряженности, особенно учитывая предстоящее увеличение стоимости ЖКХ на 10-15% в 2024 году в Татарстане.
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- а еще можно тимуров нагумановых иже с ним вместе с семьями развесить на собственных кишках. Очень популярная мера будет.
Но когда не будет воды или электричества - слесарей с электриками (обслуживающих общедомовое имущество) ругать не надо.
А повышают цены, потому как нужно больше денег для уважаемых людей, что тут непонятного?
Дело тяп-ляп живёт и процветает.
Капитализм=Фашизм.