Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили

Про российскую блогосферу нужно рассказывать голосом неподражаемого Николая Дроздова, ибо она богата и разнообразна. Скорее всего, вы не знаете как сделать духи в местах заключения и как дышать, чтобы похудеть без всяких тренировок. И как денег заработать на трусах. Ловите лайфхаки, девочки!
Пока Блиновская и Лерчек решают свои проблемы с законом, их уже теснят те, кто готов производить контент не за длинный рубль, а по зову, так сказать, сердца.
Блогерша с 12-летним стажем в местах заключения увлеченно делится лайфхаками.
Например, как быстро заварить чай, если чайник не доступен:
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Или вот еще как по быстрому сделать парфюм. Кто там переживал, что Gucci из за санкций стоят, как крыло самолёта? Учитесь, девочки "слушать ароматы":
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А вот ещё полезное. Знаете, что используют арестанты для общения вместо телефона? Сантехнический шланг под раковиной. Илону Маску только не показывайте:
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Выходим на свободу и погружаемся в неповторимую атмосферу, созданную специально для людей, которые искренне верят в то, что можно похудеть, вдыхая кислород из баллона, пока кто-то на вас делает деньги из воздуха.
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Блогер Вера Белая уверяет, что всё, что нужно для такого похудения - это дышать. И никаких изнурительных тренировок. Бинго!
Ну, и вишенка на торте нашего обзора тройки лучших блогеров этой недели: как притянуть деньги, имея из ресурсов только... трусы:
"Как трусы высыхают, так деньги мои карманы наполняют. Да будет так!"
Ничего только не перепутайте, девочки!
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Неправда, Мы их не заслужили! Нам их прислали с запада!