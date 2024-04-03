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Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили

Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили

Автор:
03 апреля 2024 23:31
Сообщество : Жить в России
Метки: trendy   Телефон   блогеры   блогосфера   духи   кислород   лайфхаки   похудение   тюрьма   
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Про российскую блогосферу нужно рассказывать голосом неподражаемого Николая Дроздова, ибо она богата и разнообразна. Скорее всего, вы не знаете как сделать духи в местах заключения и как дышать, чтобы похудеть без всяких тренировок. И как денег заработать на трусах. Ловите лайфхаки, девочки!

Пока Блиновская и Лерчек решают свои проблемы с законом, их уже теснят те, кто готов производить контент не за длинный рубль, а по зову, так сказать, сердца.

Блогерша с 12-летним стажем в местах заключения увлеченно делится лайфхаками.

Например, как быстро заварить чай, если чайник не доступен:

Или вот еще как по быстрому сделать парфюм. Кто там переживал, что Gucci из за санкций стоят, как крыло самолёта? Учитесь, девочки "слушать ароматы":

А вот ещё полезное. Знаете, что используют арестанты для общения вместо телефона? Сантехнический шланг под раковиной. Илону Маску только не показывайте:

Выходим на свободу и погружаемся в неповторимую атмосферу, созданную специально для людей, которые искренне верят в то, что можно похудеть, вдыхая кислород из баллона, пока кто-то на вас делает деньги из воздуха.

Блогер Вера Белая уверяет, что всё, что нужно для такого похудения - это дышать. И никаких изнурительных тренировок. Бинго!

Ну, и вишенка на торте нашего обзора тройки лучших блогеров этой недели: как притянуть деньги, имея из ресурсов только... трусы:

"Как трусы высыхают, так деньги мои карманы наполняют. Да будет так!"

Ничего только не перепутайте, девочки!

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Метки: trendy   Телефон   блогеры   блогосфера   духи   кислород   лайфхаки   похудение   тюрьма   
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Друг Человека Час назад
"...блогеры, которых мы заслужили."

Неправда, Мы их не заслужили! Нам их прислали с запада!
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1418 постов (1347 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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