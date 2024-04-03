Чай в тюрьме, трусы для денег и кислород для похудения: блогеры, которых мы не заслужили

Пока Блиновская и Лерчек решают свои проблемы с законом, их уже теснят те, кто готов производить контент не за длинный рубль, а по зову, так сказать, сердца.

Блогерша с 12-летним стажем в местах заключения увлеченно делится лайфхаками.

Например, как быстро заварить чай, если чайник не доступен: