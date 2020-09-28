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Сообщество Интервью с интересными людьми 9 постов • 14 подписчиков подписаться
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Интервью с&nbsp;Доктором Дью&nbsp;— грозой мамкиных недолайфхакеров

Интервью с Доктором Дью — грозой мамкиных недолайфхакеров (3 фото + 1 гиф)

Автор:
28 сентября 2020 09:37
Сообщество : Интервью с интересными людьми
Метки: youtube   Доктор DIY   Доктор Дью   блогер   интервью   лайфхаки   мастерская   
1623
4

Вас очень любят на сайте Fishki.net. Поэтому, полагаю, долго представлять вас не имеет смысла.

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Метки: youtube   Доктор DIY   Доктор Дью   блогер   интервью   лайфхаки   мастерская   
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16  комментариев
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18k
Тр-тр Митя 2 часа назад
Как вы взяли у него интервью, если он живет только в моей голове, а вас я туда не приглашал?
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16k
babuby 15 минут назад
Кто был-бы Дью, без Полуляха!?
Их обоих даже в Сколково отлично знают!
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6
User_671228 Полчаса назад
Боже мой, да кто это вообще?
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3k
vorkuta-72 Полчаса назад
Матвеев, зачетный чувак и ДД в его голове тоже.
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1k
tessio 51 минуту назад
Большинство не понимает, что Матвеев стал успешным и относительно неплохо зарабатывающим ещё ДО популярности на ютьюбе. Он профи и при этом харизматичен, а если ты только и умеешь, что говорить здрассссееее, то тебя никто не будет смотреть.
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43k
noName Час назад

Ссылка youtu.be
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29k
Опаньки Час назад
почему без мата невозможно делать шоу ?
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16k
babuby Опаньки 18 минут назад
Можно. Но это будет уже другое шоу. Посмотри его-же канал "Около ПитСтоп".
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3k
Light_of_freedom Час назад
На фишках завелись какие-то долб@ебы-минусяторы - Им пох на содержание коммента и контента, главное заминусить !
Причем стоит одному такому поставить диз, потому что "Х"йню какую-то пишешь, мне не понятно", как тут же налетает кучка таких же ...
Не знаете кто такой Матвеев и почему он только "в моей голове"? - Проходите мимо! Идите сразу на х"й!
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50k
Серый 2 часа назад
Окуеть, Матвеев на Фишки попал.
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4k
Vallek Серый Полчаса назад
это фишкам только честь делает. Столько херни, а толкового - крупицы.
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908k
Никифоридис Автор поста 2 часа назад
Процесс согласования интервью с автором поста занял много времени из-за занятости Доктора. Не обещаю, что Доктор Дью сможет быстро ответить (или вообще ответить) на комментарии. Но мой собеседник получил ссылку на пост. Поэтому всё же интересные вопросы приветствуются.
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4k
Vallek Никифоридис 24 минуты назад
чтобы Дью быстро ответил, надо чтобы фишкуны начали изобретать всякую "полезную" х#йню из подручных средств и выкладывать рецепты на ютубе.
Реакция будет быстрой =)
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16k
babuby Vallek 17 минут назад
И бурной!
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Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Новый клип Little Big набрал полтора миллиона просмотров в первый же день Новый клип Little Big набрал полтора миллиона просмотров в первый же день Иранская блогерша устроила стрельбу в офисе YouTube и покончила с собой Иранская блогерша устроила стрельбу в офисе YouTube и покончила с собой "Трезвый батя": священник-блогер создал собственный Youtube-канал "Трезвый батя": священник-блогер создал собственный Youtube-канал Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье YouTube-блогер заработал к 7 годам 22 миллиона долларов YouTube-блогер заработал к 7 годам 22 миллиона долларов
Никифоридис

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