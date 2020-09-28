Вас очень любят на сайте Fishki.net. Поэтому, полагаю, долго представлять вас не имеет смысла.
Каждый второй знаком с вашим фирменным "Здрааассссссьте!". Поэтому… Здрааассссссьте!
На самом деле "зрассссьььь!" максимально неразборчиво и с сарказмом.
Скажите, как так получилось, что в мастерской Pit_Stop (https://www.youtube.com/user/masterpitstop) появился Доктор DIY?
Первый выпуск даёт развернутый ответ на этот вопрос, ну а доктор может родиться в любом здравомыслящем технически образованном человеке, если ему систематически подсовывать дичайщую чушь, которая не лезет ни в какие ворота логики и рационального подхода к решению конкретной задачи. Только если проводить систематический анализ того инфомусора, тонны которого генерируются и заливаются в сеть, может понять основную цель этого процесса — просмотры.
Ваши халаты идеально белые. Поделитесь секретом... Сколько всего у вас таких халатов? Нельзя же в мастерской не запачкать белый халат… У вас на полставки подрабатывает мистер Пропер?
На самом деле их много и они все грязные, в дырах от сварки и не отстирываются. А белые они из-за низкого динамического диапазона, из-за чего просто вываливаются в пересвет. Оптическая иллюзия. Как и сам персонаж.
Как много времени уходит на съёмку одного сюжета?
На изготовление 20 минут экшна уходит до 5 дней съёмок и 2-3 дня на поиски стафа.
У вас чего уже только нет… Болгарка для труднодоступных мест, что-то-там-чёс, огромное количество станков, изготовленных из подручных средств. Какие самоделки вы оставили себе, а какие вы отправили на свалку?
На свалке всё, кроме болгарки, керна с пружиной и насадки-гриндера на вторую болгарку.
А мы продолжаем продолжать...Тяжело ли сейчас искать идеи для новых сюжетов?
Очень. Ещё тяжелее не повторяться. Однообразный формат приедается постоянной публике. Такой себе Comedy Club, где нужно придумывать всё новые стендапы.
Каждый выпуск, в котором присутствует Доктор, изобилует невероятно изысканными трёхэтажными афоризмами, приправленными отборным матом. Где ищите новые яркие эпитеты?
Они рождаются сами при наличии соответствующего состояния, а вот оно бывает не всегда, и для "погружения" часто приходится ждать и искать что-то, что приводит меня в состояние аффекта и желанию убивать.
Как правильно называется красный аппарат, которым вы оцениваете самоделки? И как появилась шкала в полуляхах?
Полнаяхуйняметр. Поскольку вердикт самоделкам часто один и тот же, название придумывать долго не пришлось, а шкала родилаcь спонтанно, как и формат.
Фраза "ГЛАЗААААА!" уже ушла в народ. Часто ли вас подкалывают сварщики при встрече по этому поводу? И, кстати, как вообще родилась идея кричать: "Глаза-а-а-а!"?
Сказать просто "глаза" не прикольно, поэтому я решил сказать эту важную для сварщиков команду так, чтобы точно все услышали. Это как "ВСПЫШКА!!!" в армии.
Кого из диайвайщиков (господи, какое мерзкое слово…) вы бы рекомендовали? Даня Крастер, который подарил вам лучшую часть от резиновой женщины не в счёт.
Левша, Адвокат Егоров, Made in Poland, Куй железо часто радуют. Тысячи их. Всех не перечислить.
Скажите, приходили вам угрозы от диайващиков?
Да, но только из-за языкового барьера. От mr. Suny, но мы с ним объяснились в личке, где я объяснил, что я за объективность и какова суть формата, после чего он понял, что я не ворую идеи, а проверяю, и если плохо, то говорю "плохо", если хорошо — говорю "хорошо". Он после этого даже начал лайкать мою аудиторию у себя на канале. Так или иначе, это реклама его контента.
Поступали предложения перебраться на какой-нибудь телеканал? Харизмы вам явно не занимать!
Да. В качестве ведущего передач на другую тему. Но мне это не надо. Быть контентмейкером на таком уровне и ещё для нескольких каналов = быть абсолютно несвободным человеком. ТВ украдёт последние свободы.
Помню, что у вас был разбор полётов не только "инженерных" лайфхаков (ещё одно богомерзкое слово). Например, здесь вы https://www.youtube.com/watch?v=eGH2MIuPduE издевались над вполне себе кулинарными лайфхаками. Почему не стали продолжать пилить видео о псевдокулинарных лайфхаках? Это было очень смешно…
Я технарь, а не повар.
Узнают ли вас на улице? Принёс ли канал популярность?
Да. Ту, которой я не искал. Завидую каналам "без лица". Они могут спокойно ходить по улице, не боясь, что их узнают. Люди разные, реагируют часто не всегда адекватно.
Какие планы по поводу развития канала?
Всё туманно. Любой выпуск может быть последним.
Спасибо за ответы!
Желаю удачи в развитии канала. Лойс, пиписка, досвидонья!
Источник:
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Их обоих даже в Сколково отлично знают!
Причем стоит одному такому поставить диз, потому что "Х"йню какую-то пишешь, мне не понятно", как тут же налетает кучка таких же ...
Не знаете кто такой Матвеев и почему он только "в моей голове"? - Проходите мимо! Идите сразу на х"й!
Реакция будет быстрой =)