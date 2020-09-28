Как много времени уходит на съёмку одного сюжета?

На изготовление 20 минут экшна уходит до 5 дней съёмок и 2-3 дня на поиски стафа.

У вас чего уже только нет… Болгарка для труднодоступных мест, что-то-там-чёс, огромное количество станков, изготовленных из подручных средств. Какие самоделки вы оставили себе, а какие вы отправили на свалку?

На свалке всё, кроме болгарки, керна с пружиной и насадки-гриндера на вторую болгарку.

А мы продолжаем продолжать...Тяжело ли сейчас искать идеи для новых сюжетов?

Очень. Ещё тяжелее не повторяться. Однообразный формат приедается постоянной публике. Такой себе Comedy Club, где нужно придумывать всё новые стендапы.

Каждый выпуск, в котором присутствует Доктор, изобилует невероятно изысканными трёхэтажными афоризмами, приправленными отборным матом. Где ищите новые яркие эпитеты?

Они рождаются сами при наличии соответствующего состояния, а вот оно бывает не всегда, и для "погружения" часто приходится ждать и искать что-то, что приводит меня в состояние аффекта и желанию убивать.

Как правильно называется красный аппарат, которым вы оцениваете самоделки? И как появилась шкала в полуляхах?

Полнаяхуйняметр. Поскольку вердикт самоделкам часто один и тот же, название придумывать долго не пришлось, а шкала родилаcь спонтанно, как и формат.

Фраза "ГЛАЗААААА!" уже ушла в народ. Часто ли вас подкалывают сварщики при встрече по этому поводу? И, кстати, как вообще родилась идея кричать: "Глаза-а-а-а!"?