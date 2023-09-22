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Тиктокерша из Индонезии в прямом эфире съела свинину и попала в тюрьму

Тиктокерша из Индонезии в прямом эфире съела свинину и попала в тюрьму

Автор:
22 сентября 2023 12:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Индонезия   арест   блогеры   богохульство   мусульмане   свинина   тюрьма   
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Перед трапезой блогерша помолилась, упомянув Аллаха, что расценили как богохульство.

33-летнюю блогершу Лину Мукерджи (настоящее имя — Лина Лутфиавати) приговорили к двум годам тюремного заключения не столько за поедание на камеру мяса нечистого для мусульман животного, сколько за богохульство.


Перед употреблением свинины девушка произнесла исламскую молитву «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного», которую обычно употребляют перед трапезойи важными делами.



.

Несмотря на то, что мясо индонезийке не понравилось, её признали виновной в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам».


Помимо этого, как сообщает CNN, нарушительницу закона оштрафовали на весьма кругленькую сумму: блогерша должна будет заплатить штраф в размере 16 245 долларов (250 000 000 индонезийских рупий). Срок заключения индонезийки могут продлить на три месяца, если она вовремя не заплатит штраф.


После суда тиктокерша сообщила журналистам, что осознаёт свою неправоту, но очень удивлена суровостью наказания. Между тем, в Индонезии около 93% населения - мусульмане, и в последнее время в стране замечен рост религиозного консерватизма.


И блогерша, которая идентифицирует себя как мусульманка и имеет в соцсетях около двух миллионов подписчиков, могла бы чуть тщательнее подбирать контент для своих видео. Ролик гримасничающей Мукерджи набрал миллионы просмотров. Видео осудили представители религиозных групп, а Совет улемов Индонезии (высший мусульманский духовный орган страны) издал постановление, в котором назвал его «кощунственным». После этой публичной оценки поведение девушки расследовали в полиции - результатом этого резонансного дела стал арест блогерши.


Между тем, в Индонезии свинина является традиционным блюдом для местных этнических китайцев и индусов, живущих на Бали. И к их употреблению мяса нечистого для мусульман животного никто не имеет никаких претензий.

Источник:

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Метки: Видео   Индонезия   арест   блогеры   богохульство   мусульмане   свинина   тюрьма   
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26  комментариев
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58k
alertol 54 минуты назад
- которая идентифицирует себя как мусульманка

Нравится мне это слово. Особенно современное его значение. Я идентифицирую себя как афроамериканская лезбиянка в америке, можно мне тоже грабить магазины и чтоб по закону меня нельзя было преследовать?
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5k
Трям Минуту назад
Ибанутые религиозные фанатики!
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0
Timour 2 минуты назад
Свинья съела свинью. Ничего нового
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38
Patiot 6 минут назад
Всемогущий Аллах милостивый и милосердный жестоко покарает всех грешников и нечестивцев.
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1k
Баянищев 14 минут назад
Интересно, а ряху она себе отожрала на какой диете?
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1k
Звёздный князь 17 минут назад
Извините, но у меня в последнее время термин "тиктокер" стал ассоциироваться с "психически ненормальный человек".
Понятно, что есть и адекватные тиктокеры, но они как вакуум, который вроде как есть, но его нельзя увидеть.
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37k
Алексей Полчаса назад
эх вы идентификаторы) таких людей флюгер зовут или больной

Ссылка www.youtube.com
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1k
Николай Полчаса назад
Я не ем свинину потому что она не вкусная. Я не мусульманин если что. а вот коровки збсь.
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38
Patiot Николай 8 минут назад
Ты поступаешь мудро, да будет доволен тобою Аллах.
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3k
Наблюдатель 38 минут назад
Пффффф, объяви себя буддисткой и или христианкой и вуаля. Жри, что хочешь
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1k
Uganda 41 минуту назад
а мы любим свинку и вообще все что можно сожрать.
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34k
Korolev Час назад
У нас скоро тоже так будет...
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225
Андрей Л Час назад
Что не так с хрюшками и коровками?
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60k
pynh Час назад
дикари
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11k
Б.Касторский Час назад
Так и не смогу понять, если есть какая-то верховная всемогущая сущность, вот ей правда интересно что я ем? Или что я пью?
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983
eBulldog Час назад
Мракобесие!
Средневековье е.б.у.ч.е.е.
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5k
Rubiroid_47 Час назад
Не, ну наверное для блогера это успех.
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868k
А.Берестенко 2 часа назад
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