Тиктокерша из Индонезии в прямом эфире съела свинину и попала в тюрьму

33-летнюю блогершу Лину Мукерджи (настоящее имя — Лина Лутфиавати) приговорили к двум годам тюремного заключения не столько за поедание на камеру мяса нечистого для мусульман животного, сколько за богохульство.

Перед употреблением свинины девушка произнесла исламскую молитву «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного», которую обычно употребляют перед трапезойи важными делами.

.