Тиктокерша из Индонезии в прямом эфире съела свинину и попала в тюрьму

Перед трапезой блогерша помолилась, упомянув Аллаха, что расценили как богохульство.
33-летнюю блогершу Лину Мукерджи (настоящее имя — Лина Лутфиавати) приговорили к двум годам тюремного заключения не столько за поедание на камеру мяса нечистого для мусульман животного, сколько за богохульство.
Перед употреблением свинины девушка произнесла исламскую молитву «Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного», которую обычно употребляют перед трапезойи важными делами.
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Несмотря на то, что мясо индонезийке не понравилось, её признали виновной в «распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам».
Помимо этого, как сообщает CNN, нарушительницу закона оштрафовали на весьма кругленькую сумму: блогерша должна будет заплатить штраф в размере 16 245 долларов (250 000 000 индонезийских рупий). Срок заключения индонезийки могут продлить на три месяца, если она вовремя не заплатит штраф.
После суда тиктокерша сообщила журналистам, что осознаёт свою неправоту, но очень удивлена суровостью наказания. Между тем, в Индонезии около 93% населения - мусульмане, и в последнее время в стране замечен рост религиозного консерватизма.
И блогерша, которая идентифицирует себя как мусульманка и имеет в соцсетях около двух миллионов подписчиков, могла бы чуть тщательнее подбирать контент для своих видео. Ролик гримасничающей Мукерджи набрал миллионы просмотров. Видео осудили представители религиозных групп, а Совет улемов Индонезии (высший мусульманский духовный орган страны) издал постановление, в котором назвал его «кощунственным». После этой публичной оценки поведение девушки расследовали в полиции - результатом этого резонансного дела стал арест блогерши.
Между тем, в Индонезии свинина является традиционным блюдом для местных этнических китайцев и индусов, живущих на Бали. И к их употреблению мяса нечистого для мусульман животного никто не имеет никаких претензий.
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Нравится мне это слово. Особенно современное его значение. Я идентифицирую себя как афроамериканская лезбиянка в америке, можно мне тоже грабить магазины и чтоб по закону меня нельзя было преследовать?
Понятно, что есть и адекватные тиктокеры, но они как вакуум, который вроде как есть, но его нельзя увидеть.
И так, для себя, а откуда Вы это знаете?
Средневековье е.б.у.ч.е.е.