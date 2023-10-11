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Девушки показывают, как правильно позировать, чтобы хорошо получаться на фото

Девушки показывают, как правильно позировать, чтобы хорошо получаться на фото

Автор:
11 октября 2023 16:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: блогеры   в соцсетях   лайфхаки   позинг   удачные позы   фотография   хитрости фото   
1629
14

Сделать идеальные фото - мечта всех девушек. Однако порой получить классные кадры сложно. Потому популярные блогеры публикуют гайды по позированию в соцсетях, чтобы научить девушек правильно подавать себя.

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А вы любите фотографироваться?


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Метки: блогеры   в соцсетях   лайфхаки   позинг   удачные позы   фотография   хитрости фото   
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14  комментариев
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10k
hairov Час назад
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1k
alex 7 минут назад
если девушка красива то и на мыльнице она красива, а если уродлива то все зависит от фотографа и фотошопа
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6k
S__D 13 минут назад
Комментарий к фото
А здесь что не так? Во всяком случае, на левой фотке тема гораздо лучше раскрыта. ))
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6k
S__D 17 минут назад
Комментарий к фото
Вот удивительно - оказывается, быть стройной (ну или казаться) лучше, чем сутулой. Ну кто б мог подумать..
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15k
Kostick 59 минут назад
а как же классика жанра? поза донны розы?
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41k
Сергей Час назад
Главное правило, жопу оттопырить.
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9k
Бритва Час назад
пора придумать новые позы: эти уже надоели.
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6k
Старичок 2 часа назад
это не позинг, а шлюхинг.
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14k
Antique computer 2 часа назад
У девушек с такой фигурой, как эта, в любой позе получаются отличные фотки.
А вот если девушка бегемот, её как ни поставь, получается бегемот.
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7k
MPEG-8 2 часа назад
Приворот по-русски. Чтобы мужчина сделал правильный выбор - нужна бутылка водки и ты со страшными подругами.
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2k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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26k
Сталкер 2 часа назад
Тупое кукурузино, и без твоих поучалок даже малолетние шмары давно знают, как жопы выставлять.
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Спелая кукурузинка

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