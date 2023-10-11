Девушки показывают, как правильно позировать, чтобы хорошо получаться на фото

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Сделать идеальные фото - мечта всех девушек. Однако порой получить классные кадры сложно. Потому популярные блогеры публикуют гайды по позированию в соцсетях, чтобы научить девушек правильно подавать себя.
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3. Она показывает, как одна маленькая деталь, пусть даже наклон плеча, но может всё кардинально изменить
6. А это Катарина Леаль (Catarina Leal) - и она часто бывает на пляже, поэтому знает толк в подобных фотосессиях
10. Она даже выпустила целый гайд с фото и позами, как лучше фотографироваться, чтобы скрывать свои дефекты и демонстрировать лучшие стороны
А вы любите фотографироваться?
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А вот если девушка бегемот, её как ни поставь, получается бегемот.