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Это просто космос: 30 потрясающих фото галактик

Это просто космос: 30 потрясающих фото галактик

Автор:
03 апреля 2024 21:59
Сообщество : Космос
Метки: Галактика   Фотографии   галактики   звезды   космические снимки   космос   красиво   планета   планеты   фото   
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Космос — такой необъятный, загадочный, и поэтому невероятно манящий. Космический телескоп "Хаббл", запущенный на околоземную орбиту в 1990-х годах, за это время открыл в бескрайней Вселенной новые галактики, и сделал завораживающие снимки. Взглянем на самые красивые из них!

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В галактике насчитывается около восьми миллиардов звезд, а её внешний диаметр кольца составляет примерно 120 000 световых лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Галактика   Фотографии   галактики   звезды   космические снимки   космос   красиво   планета   планеты   фото   
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просто программист Час назад
Красота!
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slaid galaxy 15 минут назад
Красиво, но есть вопрос- а там есть жизнь?
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1661 пост (1601 в горячем)

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