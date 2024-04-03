Это просто космос: 30 потрясающих фото галактик

Космос — такой необъятный, загадочный, и поэтому невероятно манящий. Космический телескоп "Хаббл", запущенный на околоземную орбиту в 1990-х годах, за это время открыл в бескрайней Вселенной новые галактики, и сделал завораживающие снимки. Взглянем на самые красивые из них!