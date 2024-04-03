Это просто космос: 30 потрясающих фото галактик

Космос — такой необъятный, загадочный, и поэтому невероятно манящий. Космический телескоп "Хаббл", запущенный на околоземную орбиту в 1990-х годах, за это время открыл в бескрайней Вселенной новые галактики, и сделал завораживающие снимки. Взглянем на самые красивые из них!
В галактике насчитывается около восьми миллиардов звезд, а её внешний диаметр кольца составляет примерно 120 000 световых лет.
2. Галактика Сомбреро, расположенная в созвездии Девы на расстоянии 29,3 млн световых лет от Земли
3. W2246-0526 - галактика с самой большой светимостью, которая "поглощает" как минимум три галактики меньшего размера
4. Галактика Водоворот - спиральная галактика в созвездии Гончие Псы. Она была первой галактикой, которую классифицировали как спиральную
6. Большое Магелланово Облако - галактика-спутник Млечного Пути, расположенная в 160 000 световых лет от Земли
7. NGC 4388 - спиральная галактика в созвездии Дева, которая находится в 60 миллионах световых лет от Земли
8. NGC 4696 - галактика в созвездии Центавр, находящаяся в 150 миллионах световых лет от Земли
9. Чёрный Глаз - относительно изолированная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 17 миллионов световых лет от нас, в созвездии Волосы Вероники
10. NGC 6753 - спиральная галактика в созвездии Павлин. Находится на расстоянии 150 миллионов световых лет от Земли
11. NGC 2936 - эллиптическая галактика в созвездии Гидра, расположенная на расстоянии 326 миллионов световых лет от нас
12. NGC 2207 и IC 2163 - пара спиральных галактик, расположенная на расстоянии около 80 миллионов световых лет от Земли
14. Галактика I Zwicky 18, которая когда-то считалась самой молодой из обнаруженных галактик. Находится на расстоянии около 59 миллионов световых лет от Земли
15. NGC 2336 - галактика в созвездии Жираф. Она находится на расстоянии около 100 миллионов световых лет от Земли
16. Подсолнух - галактика в созвездии Гончие Псы, в которой насчитывается около 400 миллиардов звезд
17. Messier 77 - спиральная галактика в созвездии Кит. Удалена от Земли на расстояние около 47 миллионов световых лет
18. Млечный путь - галактика возрастом 13,6 миллиарда лет, в которой находится Земля и Солнечная система
20. Галактика Сигара - спиральная галактика в созвездии Большая Медведица, расположенная на расстоянии около 12 миллионов световых лет от Земли
21. Галактики Антенны - пара галактик в созвездии Ворона. Сейчас они находятся на стадии активного звездообразования
22. MACS 2129-1 - так называемая "мёртвая" галактика, расположенная на расстоянии около 10 миллиардов световых лет от Земли. В ней перестали образовываться новые звезды
23. Галактика Андромеды - ближайшая к Млечному Пути галактика и одна из немногих, видимых невооруженным глазом. Расположена на расстоянии около 2 480 000 световых лет от Земли
26. Галактика Боде — спиральная галактика в созвездии Большая Медведица, расположенная на расстоянии около 12 миллионов световых лет от нашей планеты
27. IDCS 1426 - массивное скопление галактик, расположенное в 10 миллиардах световых лет от Земли
28. Галактика ESO 137-001 находится в созвездии Южный Треугольник в крупном скоплении галактик Abell 3627
29. NGC 7331, также известная как Caldwell 30 - спиральная галактика в созвездии Пегаса. Находится на расстоянии около 40 миллионов световых лет от Земли
Источник: — переведено специально для fishki.net
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