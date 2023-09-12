Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь

Учёные обнаружили новую планету — K2-18 b. Экзопланета в восемь раз больше Земли, и находится от нас на расстоянии 120 световых лет. Её атмосфера похожа на земную, и на ней обнаружили признаки возможного существования жизни.
Учёные сделали захватывающее открытие в поисках инопланетной жизни. С помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" они обнаружили новую планету под названием K2-18 b. Она в 8,6 раз больше Земли по массе, и на ней обнаружили признаки возможного существования жизни. Её атмосфера скорее всего состоит из водорода с примесями метана и углекислого газа, а также молекул углерода и молекул диметилсульфида. Последние больше всего удивили астрономов - ведь на Земле они являются побочным продуктом жизнедеятельности фитопланктона в морской среде. Наличие углекислого газа и метана также может свидетельствовать о том, что планета пригодна для жизни. Новую планету учёные называют "Суперземля".
Для подтверждения наличия молекул диметилсульфида потребуются дополнительные исследования, но учёные уже поражены своими находками. Если открытие подтвердится, K2-18b станет одной из планет, где вероятнее всего есть инопланетная жизнь. Кроме этого, астрономы определили, что новая планета относится к гикеанам - классу экзопланет, принадлежащих типу планет-океанов. Атмосферы этих планет богаты водородом, а на самих планетах много океанов, что повышает вероятность возникновения жизни. Вероятно, на планете расположено множество океанов.
Теперь учёные нацелены тщательнее изучить химический состав новой планеты с помощью телескопа Уэбба.
"Наше открытие - крупное достижение в науке об экзопланетах. В частности, мы доказали, что можем обнаруживать молекулы на основе углерода на экзопланетах с малой массой. Ещё одно потенциальное достижение - доказать наличие океанов на этой планете, и подтвердить, действительно ли в её атмосфере в значительной степени присутствуют молекулы диметилсульфида," - говорит ведущий автор исследования, профессор Никку Мадхусудхан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Итак к вопросу. на расстоянии 120 световых лет ученые чего то обнаружили?
напомню как они обнаружили "Лицо на марсе" на расстоянии пару световых МИНУТ, блин.
Любители космоса, которые еще не смотрели посмотрите лучше Стартрэк или Крейсер галактика вместо этой чуши.
Прям с самых старых сезонов начинать можно. Как аудиокниги.
"...все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество это болезнь, раковая опухоль планеты." (с)
Сравнение людей с вирусами является цитатой из методички зелёных, причём мало того что неумной, но и откровенно лживой, лучше было бы привести цитату из Стэтхема (она более уместна).
Но в целом с Вами согласен чуть больше, чем с автором исходника)))
Нет ?
Ну и вот.
Нет?
Ну и вот.