Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь

Учёные сделали захватывающее открытие в поисках инопланетной жизни. С помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" они обнаружили новую планету под названием K2-18 b. Она в 8,6 раз больше Земли по массе, и на ней обнаружили признаки возможного существования жизни. Её атмосфера скорее всего состоит из водорода с примесями метана и углекислого газа, а также молекул углерода и молекул диметилсульфида. Последние больше всего удивили астрономов - ведь на Земле они являются побочным продуктом жизнедеятельности фитопланктона в морской среде. Наличие углекислого газа и метана также может свидетельствовать о том, что планета пригодна для жизни. Новую планету учёные называют "Суперземля".