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Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь

Учёные нашли планету, на которой может быть жизнь

Автор:
12 сентября 2023 21:09
Сообщество : Космос
Метки: интересно   интересное   космос   находки   новости   планета   планеты   ученые   фото   экзопланеты   
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Учёные обнаружили новую планету — K2-18 b. Экзопланета в восемь раз больше Земли, и находится от нас на расстоянии 120 световых лет. Её атмосфера похожа на земную, и на ней обнаружили признаки возможного существования жизни.

Учёные сделали захватывающее открытие в поисках инопланетной жизни. С помощью орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" они обнаружили новую планету под названием K2-18 b. Она в 8,6 раз больше Земли по массе, и на ней обнаружили признаки возможного существования жизни. Её атмосфера скорее всего состоит из водорода с примесями метана и углекислого газа, а также молекул углерода и молекул диметилсульфида. Последние больше всего удивили астрономов - ведь на Земле они являются побочным продуктом жизнедеятельности фитопланктона в морской среде. Наличие углекислого газа и метана также может свидетельствовать о том, что планета пригодна для жизни. Новую планету учёные называют "Суперземля".

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Для подтверждения наличия молекул диметилсульфида потребуются дополнительные исследования, но учёные уже поражены своими находками. Если открытие подтвердится, K2-18b станет одной из планет, где вероятнее всего есть инопланетная жизнь. Кроме этого, астрономы определили, что новая планета относится к гикеанам - классу экзопланет, принадлежащих типу планет-океанов. Атмосферы этих планет богаты водородом, а на самих планетах много океанов, что повышает вероятность возникновения жизни. Вероятно, на планете расположено множество океанов.

Теперь учёные нацелены тщательнее изучить химический состав новой планеты с помощью телескопа Уэбба.


"Наше открытие - крупное достижение в науке об экзопланетах. В частности, мы доказали, что можем обнаруживать молекулы на основе углерода на экзопланетах с малой массой. Ещё одно потенциальное достижение - доказать наличие океанов на этой планете, и подтвердить, действительно ли в её атмосфере в значительной степени присутствуют молекулы диметилсульфида," - говорит ведущий автор исследования, профессор Никку Мадхусудхан.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   интересное   космос   находки   новости   планета   планеты   ученые   фото   экзопланеты   
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31  комментарий
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17k
K7OO 2 часа назад
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959
Vas_26 6 минут назад
В статье не указано какие именно учёные... Но что то мне подсказывает, что британские
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987
kappaneed 10 минут назад
Планет, где могут быть признаки жизни, полно, сенсация будет, если найдут планету с признаками разумной жизни...))
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30k
Aqueronte 17 минут назад
Кто мне машину во дворе поцарапал, найти не могут а молекулу на другой планете разглядеть смогли.
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1k
Николай 19 минут назад
Я серьезно не понимаю почему на фишках это видео мало кому нравится. С детства увлекался астрономией. Оно и грустное и веселое и местами даже смешное. Графика старая конечно, но суть отражает.
.........................
Итак к вопросу. на расстоянии 120 световых лет ученые чего то обнаружили?
напомню как они обнаружили "Лицо на марсе" на расстоянии пару световых МИНУТ, блин.
Любители космоса, которые еще не смотрели посмотрите лучше Стартрэк или Крейсер галактика вместо этой чуши.
Прям с самых старых сезонов начинать можно. Как аудиокниги.

Ссылка www.youtube.com
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11k
kaboza Полчаса назад
Дэйли мэйл? это тоже самое
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2k
AVATAR Полчаса назад
Таких жизненных экзотичных планет на дзене овердофига можно найти. И каждый день что-то открывают
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11k
wilddewill 38 минут назад
Изучить химический состав с помощью телескопа? Мегагениально)))))
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34k
Андрей Иванов 38 минут назад
Дайте угадаю - третья от Солнца?
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5k
Дмитрий ! 44 минуты назад
Да всем насрать! Очередные картинки и распил бабла. Дармоеды.
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1k
Rom 48 минут назад
Ничего страшного, что всё там будет немного тяжелее. Просто пока туда лететь будете, надо по пути в качалку ходить на звездолёте-пердолёте. И всё будет хорошо.
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1k
Дмитрий 57 минут назад
Ха- Ха -Ха Всего 120 световых лет.
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1k
Тимур Час назад
Осталось научиться летать со скоростью света.
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14k
котегRUS Час назад
Всего то...

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57k
Опиум для народа Час назад
На своей мирно жить научитесь и не засирая, а потом лезьте на чужие.
"...все животные планеты Земля инстинктивно приспосабливаются, находят равновесие со средой обитания, но человек не таков. Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество это болезнь, раковая опухоль планеты." (с)
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199
Filaxx Полчаса назад
Подай пример.Убейся.Сделай планету чище .
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20k
Bill Час назад
Осталось научить землян жить при гравитации в 8 раз больше - и можно начать колонизацию.
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420
thrashbox 2 часа назад
Скажыти, а рептилоиды давали разрешение на их обнаружение ?
Нет ?
Ну и вот.
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