17 завораживающих кадров с конкурса "Астрофотограф 2023"

Объявлены победители ежегодного конкурса космической фотографии "Астрономический фотограф года". В конкурсе участвуют снимки планет, туманностей, галактик, звёзд, и другой внеземной красоты. Королевская Гринвичская Обсерватория в Лондоне получила более 4000 заявок от фотографов из более чем 64 стран, и недавно жюри выбрало лучшие снимки в 10 категориях. Взглянем на космические фотографии, которые одержали громкую победу в 2023 году!
2. Туманность "Бегущий цыпленок", или IC 2944, расположенная в созвездии Центавра. Фотограф - Runwei Xu
3. Солнце с огромной нитью накаливания в форме вопросительного знака. Фотограф - Eduardo Schaberger Poupeau
4. Спрайты - электрические разряды холодной плазмы, бьющей в мезосфере и термосфере. Фото сделано с самого высокого хребта Гималаев. Фотограф Angel An
5. Используя аудиоматериал из проекта NASA по сонификации "Чандра", фотограф визуально запечатлел звук чёрной дыры в центре галактики Персей. Фотограф - John White
9. Туманность Волка, представляющая собой тёмное, плотное молекулярное облако. Фотограф - James Baguley
10. Затмение Марса 8 декабря 2022 года. Во время затмения Луна проходит перед планетой Марс. Фотограф - Ethan Chappel
11. Галактики NGC 5078 и IC879 слева, и галактика NGC 5101 - справа. Фотограф Paul Montague
13. Газовая оболочка вокруг двойной звездной системы YY Гидры. Фотограф - Marcel Drechsler
14. Звёзды над обломками корабля "Зейла", который сел на мель 25 августа 2008 года у берегов Намибии. Эта опасная часть побережья Намибии получила название "Побережье скелетов". Фотограф Vikas Chander
16. Sh2-132 или Туманность Лев в созвездии Цефея. Снимок составлен в результате 70 часов наблюдений. Фотограф - Aaron Wilhelm
Источник: — переведено специально для fishki.net
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