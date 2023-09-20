17 завораживающих кадров с конкурса "Астрофотограф 2023"

Объявлены победители ежегодного конкурса космической фотографии "Астрономический фотограф года". В конкурсе участвуют снимки планет, туманностей, галактик, звёзд, и другой внеземной красоты. Королевская Гринвичская Обсерватория в Лондоне получила более 4000 заявок от фотографов из более чем 64 стран, и недавно жюри выбрало лучшие снимки в 10 категориях. Взглянем на космические фотографии, которые одержали громкую победу в 2023 году!