18 потрясающих снимков природы с конкурса Epson International Pano Awards

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Каждый год в известном фотоконкурсе панорамных снимков Epson International Pano Awards участвуют фотографы со всех точек планеты. В этом году тысячи фотографов из 102 стран мира отправили на конкурс больше 4000 заявок. Каждый снимок уникален и завораживает красотой пейзажей! Взглянем на лучшие панорамные фотографии этого года по версии жюри.
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2. Завораживающие деревья в округе Дель Норте, штат Калифорния, США. Фотограф Zack Stanton
8. Дельфины у мыса Нейчерэлист в юго-западной части Западной Австралии. Фотограф Jon Vause
12. Ливанское грузовое судно Cedar Pride под водой у берегов Акабы, Иордания. Фотограф Martin Broen
Источник: — переведено специально для fishki.net
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