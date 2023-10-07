18 потрясающих снимков природы с конкурса Epson International Pano Awards

Каждый год в известном фотоконкурсе панорамных снимков Epson International Pano Awards участвуют фотографы со всех точек планеты. В этом году тысячи фотографов из 102 стран мира отправили на конкурс больше 4000 заявок. Каждый снимок уникален и завораживает красотой пейзажей! Взглянем на лучшие панорамные фотографии этого года по версии жюри.