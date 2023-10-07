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18 потрясающих снимков природы с конкурса Epson International Pano Awards

18 потрясающих снимков природы с конкурса Epson International Pano Awards

Автор:
07 октября 2023 09:25
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   мир   планета   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Каждый год в известном фотоконкурсе панорамных снимков Epson International Pano Awards участвуют фотографы со всех точек планеты. В этом году тысячи фотографов из 102 стран мира отправили на конкурс больше 4000 заявок. Каждый снимок уникален и завораживает красотой пейзажей! Взглянем на лучшие панорамные фотографии этого года по версии жюри.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в мире   красиво   красивые фото   мир   планета   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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1  комментарий
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Павел 38 минут назад
Красивые фотографии!!!! Долго пришлось побегать, чтоб поймать момент.
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