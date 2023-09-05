25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба

Телескопу Джеймса Уэбба уже больше года, и за это время он сделал множество потрясающих снимков в космосе. Это крупнейший и самый мощный телескоп в истории, над созданием которого учёные трудились целых 25 лет. Он фотографирует и галактики, и сверхновые, и туманности, и планеты — и виды всего этого не перестают нас завораживать. Взглянем на самые интересные снимки, которые сделал телескоп.
1. На фото - спиральная галактика M51, также известная как NGC 5194. Снимок сделан прибором среднего инфракрасного диапазона MIRI
4. В центре пятна посередине - две маленькие звезды, которые хаотично двигаются на протяжении тысячелетий, поглощая газ и пыль вокруг себя
5. Эль-Гордо - удалённое скопление галактик, которое появилось, когда Вселенной было около 6 миллиардов лет
9. Это снимок с телескопа Джеймс Уэбб, который совместили с более старыми снимками космической рентгеновской обсерватории Чандра
11. Уэбб также обнаружил сложные органические молекулы в галактике, удалённой от Земли более чем на 12 миллиардов световых лет. Это - рекорд по дальности обнаружения сложных молекул
14. В ходе одного исследования Уэбб обнаружил самую удалённую активную сверхмассивную чёрную дыру, ещё пару маленьких чёрных дыр, и 11 "молодых" галактик
15. Ро Змееносца - двойная звезда. Это одна из ближайших к Солнцу областей звездообразования, расположенная в 420 световых годах
16. Снимок галактики NGC 3256, которая появилась 500 миллионов лет назад в результате столкновения двух спиральных галактик
21. В этом протопланетном диске вокруг молодой звезды d203-506 астрономы впервые обнаружили метил-катион (CH₃+)
22. "Столпы Творения" в туманности Орёл, где в плотных облаках газа и пыли образуются новые звёзды
24. Сверхновая звезда SN 1987A. Уэбб сделал самый чёткий и детализированный снимок этой звезды на сегодняшний день
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А это ничего что сам телескоп запущен только почти пару лет назад?