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25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба

25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба

Автор:
05 сентября 2023 21:00
Сообщество : Космос
Метки: Фотографии   галактики   интересное   космические тела   космос   планеты   телескоп   телескопы   фото   
1296
26

Телескопу Джеймса Уэбба уже больше года, и за это время он сделал множество потрясающих снимков в космосе. Это крупнейший и самый мощный телескоп в истории, над созданием которого учёные трудились целых 25 лет. Он фотографирует и галактики, и сверхновые, и туманности, и планеты — и виды всего этого не перестают нас завораживать. Взглянем на самые интересные снимки, которые сделал телескоп.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   галактики   интересное   космические тела   космос   планеты   телескоп   телескопы   фото   
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16  комментариев
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52k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
а в красивой вселенной мы живём !
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10k
GRuslan 5 минут назад
Уверен на 100% что где то есть планеты с разумными существами. Жаль что не можем путешествовать так далеко, хотя для них это только плюс))
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5k
Fishki_surfer Полчаса назад
Хорошо, но в список пробрались посторонние: картинка от художника #7 и фото от Хаббла #23.
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4k
Двестиграмм Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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147
golubtcov31@mail.ru 36 минут назад
И совсем без компьютерном обработки...
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70
Анатолий 37 минут назад
Чувствуешь себя меньше атома. Впечатляет.
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9k
Trenzel2003 49 минут назад
23. Уэбб фотографирует сверхновую звезду SN 1987A с 1990 года
*
А это ничего что сам телескоп запущен только почти пару лет назад?
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2k
Tambabashi Час назад
Космос конечно это за гранью понимания, даже увидеть что то такое это уже счастье, поскольку это всё настолько титаническое, что не то что человек, целые планеты лишь крупинки.
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11k
Владимир 2 часа назад
Я помню чувак фото салями за вселенную или планету выдавал, интересно это снимки чего, и какое практическое применение этих фото?
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116k
parallax 2 часа назад
Научиться бы перемещаться в пространстве с неограниченной скоростью. Сколько мест во вселенной для путешествий и исследований. Миллиардов лет не хватит, чтобы везде побывать.
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