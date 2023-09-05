25 удивительных фото, сделанных телескопом Джеймса Уэбба

Телескопу Джеймса Уэбба уже больше года, и за это время он сделал множество потрясающих снимков в космосе. Это крупнейший и самый мощный телескоп в истории, над созданием которого учёные трудились целых 25 лет. Он фотографирует и галактики, и сверхновые, и туманности, и планеты — и виды всего этого не перестают нас завораживать. Взглянем на самые интересные снимки, которые сделал телескоп.