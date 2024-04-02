На пункте пропуска с Псковской области изъяли иконы, нашпигованные гексогеном

Иконы везли через страны Евросоюза. Водитель объясняет: церковные принадлежности он принял со склада в Румынии, и ни в одной из стран Европы к нему претензий не было. Однако на территории РФ подозрительный груз задержали и нашли в нём самодельные бомбы из пластичного вещества.