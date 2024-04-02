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На пункте пропуска с Псковской области изъяли иконы, нашпигованные гексогеном

На пункте пропуска с Псковской области изъяли иконы, нашпигованные гексогеном

Автор:
02 апреля 2024 10:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   ФСБ   гексоген   иконы   контабанда   пункт пропуска Убылинка   
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Гексогена в самодельных бомбах хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

ФСБ опубликовало видео с изъятыми на пропускном пункте "Убылинка" иконами и церковной утварью. В 27 объектах при обыске были найдены самодельные бомбы из гексогена.



Иконы везли через страны Евросоюза. Водитель объясняет: церковные принадлежности он принял со склада в Румынии, и ни в одной из стран Европы к нему претензий не было. Однако на территории РФ подозрительный груз задержали и нашли в нём самодельные бомбы из пластичного вещества.



Силовики сообщают, что количество гексогена, упакованного в иконы, хватило бы для взрыва пятиэтажного дома. Из икон было извлечено 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.



Человек, пытавшийся ввезти взрывчатку в РФ, задержан. Сейчас выявляется вся цепочка заказчиков и исполнителей на разных этапах маршрута контрабанды.



По информации из Центра общественных связей ФСБ России, все организаторы и соучастники преступления будут объявлены в розыск с последующим привлечением к уголовной ответственностисогласно российскому законодательству.

Источник:

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Метки: Видео   ФСБ   гексоген   иконы   контабанда   пункт пропуска Убылинка   
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12  комментариев
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23k
Shtoppi 2 часа назад
похоже свинорылые ублюдки проводят подготовительные мероприятия для проведения террористических актов в России на майские праздники?
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882
cdzpm Полчаса назад
какая Румыния?!!! в начале ролика четко виден стикер - Черновцы!
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116
Yuri Manchenko cdzpm 18 минут назад
А Румыния с Окраиной не граничит?
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15k
Ничоси 38 минут назад
Вроде гексоген-порошок
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4k
iovan2011 59 минут назад
Ну и как теперь будут искать конечного получателя? нельзя было сопроводить до конца?
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8k
Alex Час назад
Засунуть взрывчатку этому пид**ру в ж**пу и взорвать.
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Сейчас те же мрази ,которые после теракта в Крокусе,и захвата террористов орали, что спецслужбы его не предотвратили, начнут орать, что это всё подбросили!


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16k
Александр 2 часа назад
Подготовка к Пасхе?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1946 постов (1935 в горячем)

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