На пункте пропуска с Псковской области изъяли иконы, нашпигованные гексогеном

Гексогена в самодельных бомбах хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.
ФСБ опубликовало видео с изъятыми на пропускном пункте "Убылинка" иконами и церковной утварью. В 27 объектах при обыске были найдены самодельные бомбы из гексогена.
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Иконы везли через страны Евросоюза. Водитель объясняет: церковные принадлежности он принял со склада в Румынии, и ни в одной из стран Европы к нему претензий не было. Однако на территории РФ подозрительный груз задержали и нашли в нём самодельные бомбы из пластичного вещества.
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Силовики сообщают, что количество гексогена, упакованного в иконы, хватило бы для взрыва пятиэтажного дома. Из икон было извлечено 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.
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Человек, пытавшийся ввезти взрывчатку в РФ, задержан. Сейчас выявляется вся цепочка заказчиков и исполнителей на разных этапах маршрута контрабанды.
По информации из Центра общественных связей ФСБ России, все организаторы и соучастники преступления будут объявлены в розыск с последующим привлечением к уголовной ответственностисогласно российскому законодательству.
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а то что другие страны пропусти еще раз показывает что о грузе те знали..