FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6730 постов • 982 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям

«У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям

Автор:
14 декабря 2022 13:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Оружие   видео   жалоба   интересное   соседи   фото   фсб   
2356
2
1

В Москве житель многоэтажки Андрей Титов не выдержал и психанул. Судя по сообщениям в чате, сначала он угрожал убийством в домовом чате, потом обильно принял на грудь и с оружием в руках ворвался к соседям. Мужчина ничего не боялся и хвастался внушительными связями: у него есть некая "покрышка ФСБ", а также за его плечами ДОСААФ.

Житель многоквартирного дома Андрей устал от шума соседей. Сначала он обратился в общедомовой чат с угрозами.

«Друзья мои, вы можете сверлить, что угодно делать в любое время дня и ночи! Вам *** (конец). Вы можете вызывать кого угодно! У меня покрышка в ДОСААФ РФ, ФСБ и прочее… Если я к вам с автоматом пришёл, значит, вы достали!» — написал соседям Титов.

Что такое "покрышка ФСБ и ДОСААФ", пока непонятно.

После этого сообщения Андрей выпил и явился к соседям в маске и с автоматом. Напуганные люди вызвали полицию.

Как думаете, та самая "покрышка" вступилась за Титова? Нет. Буяна задержал, а также нашли у него дома несколько зарегистрированных ружей, а также гранату. Очевидно, что мужчина к чему-то готовился, но хватило его только на соседские войны.

На дебошира составили два протокола: за мелкое хулиганство и нарушение правил хранения оружия.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Оружие   видео   жалоба   интересное   соседи   фото   фсб   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу Час назад
жаль, что шумных соседей это ничему не научило
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
19k
nobody® 4 минуты назад
Так малицию или хотя бы пилицию вызвали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим В. Новоженов 7 минут назад
Сука, из-за таких пузатых коротышек со стволами, постоянные изменения в правилах хранения оружия и участившиеся проверки !
Занимаюсь спортивной стрельбой ещё со школы .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
anpetrof 14 минут назад
У меня была подобная ситуация на даче. Молодёжь с соседнего участка начала по выходным устраивать пьянки на всю ночь с музыкой и матом в три этажа. Сначала раза три пробовал с ними по хорошему поговорить, но не помогло. Помогло, когда вызвал полицию. После третьего приезда полиции их, видимо, штрафанули и чем-то пригрозили. Теперь тишина и покой, но мимо меня ходят и морды воротят
. Меня такая ситуация вполне устраивает
...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
REDFOXY 20 минут назад
А теперь в сухом остатке имеем:
- неоднократные угрозы физической расправы/насилия;
- угроза применения огнестрельного оружия (неважно, что это может быть пневмат, муляж или страйкбольный привод, люди не обязаны разбираться в оружии, которым им угрожают).
Что делает доблестная полиция - "ну,это не огнестрел, наши полномочия уже все, тут только хулиганка, убьют, тогда и приходите", Росгвардия, морща лобик и изучая сейф с оружием -"ну, да..тут нарушение правил хранения, вон, у него в одном сейфе и охотничье, и гранаты страйкбольные, и презервативы...Андрюха, вот тебе протокол на подпись, да спать иди, трезвый будешь -зайди, ружье вернем".
ВСЕ. РАБОТ ПРОДЕЛАНА. ИМХО, конечно, но кто сказал,что было не так????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Маламут Уральский 24 минуты назад
Я учился перед армии в ДОСААФ категория С, это что я тоже могу понты кидать?))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
687
АлоКин 45 минут назад
Да, шумные соседи п...ц как зае....ют. Но теперь главное чтоб в СИЗО из него не сделали ЛГБТ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ho;'k 53 минуты назад
За гранату, протокол? Вы чё звиздите!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rudenkov Час назад
А граната у него тоже была зарегистрированная? Нарушение правил хранения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
A Час назад
Такие кадры очень пригодятся на фронте. Там по ночам тоже шумят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium Час назад
Мне интересно, а зачем соседи открыли дверь угрожающему, пьяному, с автоматом, да еще и у которого такие серьезные связи в силовых структурах?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
samoilenko-yura123 Antonium 58 минут назад
ну, наверное у них "покрышка" в гру, или цру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
"покрышка ФСБ"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
319417



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
«Мы не фильм Disney»: в Аргентине ответили на критику США в отсутствии чёрных футболистов
Набирающие популярность в сообществах
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Мечта фаната Ferrari: кофейный столик, сделанный из двигателя V12
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный квест

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#факты#автомобили#США#автомир#Приколы#Спорт#Прошлое
#Юмор#интересно#забавно#дтп#дети#фотографии#картинки#Ynews#Россия#сарказм
#Прикол#животные#позитив#подборка#СССР#улыбнуло#люди#новый год#аварии#собака
Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян Стивен Сигал отметил своё 70-летие в московском ресторане в компании Владимира Соловьева и... Житель Подмосковья устроил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке Житель Подмосковья устроил стрельбу в здании ФСБ на Лубянке Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица Столичный вор вынес из квартиры 130 тысяч и милого шпица Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски Москвич ограбил букмекерскую контору на 22,4 млн рублей, предложив работникам виски "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок "Вызывайте охрану!": москвичка в кинотеатре делала всем замечания из-за отсутствия масок

На что жалуетесь?

Вернуться