«У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям

Как думаете, та самая "покрышка" вступилась за Титова? Нет. Буяна задержал, а также нашли у него дома несколько зарегистрированных ружей, а также гранату. Очевидно, что мужчина к чему-то готовился, но хватило его только на соседские войны.

На дебошира составили два протокола: за мелкое хулиганство и нарушение правил хранения оружия.