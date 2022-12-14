«У меня покрышка ФСБ»: москвич с оружием пришёл к шумным соседям

В Москве житель многоэтажки Андрей Титов не выдержал и психанул. Судя по сообщениям в чате, сначала он угрожал убийством в домовом чате, потом обильно принял на грудь и с оружием в руках ворвался к соседям. Мужчина ничего не боялся и хвастался внушительными связями: у него есть некая "покрышка ФСБ", а также за его плечами ДОСААФ.
Житель многоквартирного дома Андрей устал от шума соседей. Сначала он обратился в общедомовой чат с угрозами.
«Друзья мои, вы можете сверлить, что угодно делать в любое время дня и ночи! Вам *** (конец). Вы можете вызывать кого угодно! У меня покрышка в ДОСААФ РФ, ФСБ и прочее… Если я к вам с автоматом пришёл, значит, вы достали!» — написал соседям Титов.
Что такое "покрышка ФСБ и ДОСААФ", пока непонятно.
После этого сообщения Андрей выпил и явился к соседям в маске и с автоматом. Напуганные люди вызвали полицию.
Как думаете, та самая "покрышка" вступилась за Титова? Нет. Буяна задержал, а также нашли у него дома несколько зарегистрированных ружей, а также гранату. Очевидно, что мужчина к чему-то готовился, но хватило его только на соседские войны.
На дебошира составили два протокола: за мелкое хулиганство и нарушение правил хранения оружия.
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Занимаюсь спортивной стрельбой ещё со школы .
- неоднократные угрозы физической расправы/насилия;
- угроза применения огнестрельного оружия (неважно, что это может быть пневмат, муляж или страйкбольный привод, люди не обязаны разбираться в оружии, которым им угрожают).
Что делает доблестная полиция - "ну,это не огнестрел, наши полномочия уже все, тут только хулиганка, убьют, тогда и приходите", Росгвардия, морща лобик и изучая сейф с оружием -"ну, да..тут нарушение правил хранения, вон, у него в одном сейфе и охотничье, и гранаты страйкбольные, и презервативы...Андрюха, вот тебе протокол на подпись, да спать иди, трезвый будешь -зайди, ружье вернем".
ВСЕ. РАБОТ ПРОДЕЛАНА. ИМХО, конечно, но кто сказал,что было не так????