Западные СМИ обвинили в нападении на "Крокус" афганское подразделение ИГИЛ*

Иностранные издания сообщают, что ответственность за террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" лежит на экстремистской организации "Вилаят Хорасан" (подразделение ИГИЛ*, действующее в Афганистане, Пакистане и Иране). Об этом пишут издания Reuters, France 24, CBS News и The New York Times. По данным последнего, у США были разведданные о возможном террористическом акте в Москве в начале марта в связи с активностью группировки в России.





Telegram-канал "Военная хроника" (связан с телеканалом Russia Today) пишет, что предостережения для своих граждан о возможном террористическом акте МИД США, Британии и ряда других западных стран выпустили в начале марта в связи с тем, что ФСБ ликвидировала одну из ячеек "Вилаят Хорасан".