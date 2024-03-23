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Западные СМИ обвинили в нападении на "Крокус" афганское подразделение ИГИЛ*

Западные СМИ обвинили в нападении на "Крокус" афганское подразделение ИГИЛ*

Автор:
23 марта 2024 04:01
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Красногорск   Крокус сити холл   подозреваемые   сми   террористы   
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Российская же сторона по поводу подозреваемых заявлений ещё не делала.

Иностранные издания сообщают, что ответственность за террористический акт в подмосковном "Крокус Сити Холле" лежит на экстремистской организации "Вилаят Хорасан" (подразделение ИГИЛ*, действующее в Афганистане, Пакистане и Иране). Об этом пишут издания Reuters, France 24, CBS News и The New York Times. По данным последнего, у США были разведданные о возможном террористическом акте в Москве в начале марта в связи с активностью группировки в России.


Telegram-канал "Военная хроника" (связан с телеканалом Russia Today) пишет, что предостережения для своих граждан о возможном террористическом акте МИД США, Британии и ряда других западных стран выпустили в начале марта в связи с тем, что ФСБ ликвидировала одну из ячеек "Вилаят Хорасан".

The New York Times ссылаясь на аналитика по борьбе с терроризмом из Soufan Group, пишет, что последние два года "Вилаят Хорасан" был зациклен на России, якобы террористы из этой группировки обвиняли Кремль в том, что на его руках мусульманская кровь, имея ввиду боевые действия в Афганистане, Сирии и Чечне. По данным издания, американские чиновники в частном порядке передавали российским коллегам разведданные об активности террористов. Также американские разведчики подозревают, что в атаке на "Крокус" стоит та же группировка, что устроила взрыв во время годовщины гибели генерала Касема Сулеймани в январе 2024 в Иране. Тогда погибло 103 человека.

Отметим, что в российском инфополе к этим заявлениям относятся с настороженностью и недоверием. Многие российские блогеры и журналисты считают, что на Западе таким образом пытаются отвести от себя даже гипотетические подозрения. Истина, будем надеется, совсем скоро раскроется. Главы ФСБ, МВД, СК, МЧС и Росгвардии лично докладывают Владимиру Путину о ходе расследования теракта в "Крокусе".

Что касается теракта, то он уже стал одной из самых страшных трагедий в современной истории России. По последним данным СК, погибли более 60 человек (там уточнили, что число погибших может увеличиться). В больницы поступило 115 пострадавших, включая 5 несовершеннолетних детей. Из 110 взрослых – 60 в тяжелом состоянии, сообщил министр здравоохранения Мурашко.

На данный момент известно, что террористы приехали к месту нападения на автомобиле "Рено". Их было минимум 5 человек. В их рюкзаках находились ёмкости с горючим, с помощью которого они подожгли концертный зал. Личности террористов пока не установлены. После нападения им удалось смешаться с толпой и скрыться на том же автомобиле марки "Рено". Все силовые ведомства переведены на усиленный режим.

* — террористическая организация, запрещена в России.

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Метки: Видео   Красногорск   Крокус сити холл   подозреваемые   сми   террористы   
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vargas Полчаса назад
Игил? А кто же его спонсор? Типа, наши спецы внешней разведки не в курсе? Это западной аудитории страшилка, а для нас прямое признание вины этих спонсоров. Тут у меня с Дмитрием Анатоличем полное согласие. Личная ликвидация всех причастных. Как после Мюнхена. С семьями, чтоб не было иллюзий у последователей. Должна быть создана команда ликвидации всех «людей с прекрасными лицами» причастных к этому расстрелу женщин(в списке жертв их больше) не зависимо от должности и точки мира, где эта мразь проживает. Эмоции канешно вредят, но посыл понятен.
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Игорь 45 минут назад
Уверен, что в этом злодействе есть и рука Буданова. Конечно не на прямую, но то что есть - не сомневаюсь... Он же открыто грозил страшными карами России...
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Burzum
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