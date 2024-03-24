Журналисты воссоздали события теракта в "Крокус Сити Холле"

Появилась версия маршрута террористов и хронологии событий. Инфографика от журналистов "Известий".
Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершён группой бандитов, которые не только расстреливали и убивали мирных людей, но еще и подожгли здание, чтобы жертв было как можно больше.
Примечательно, что на всё террористом потребовалось не так много времени. Журналисты "Известий" показали, как по их версии выглядела картина того страшного дня.
Террористы зашли в павильон с центрального входа, расстреляв на парковке несколько человек. Дальше они двинулись к сцене. Действовали уверенно - похоже, знали, куда идти.
На первом этаже они встретились со второй вооруженной группой, затем зашли к зрителям через крайний левый выход первого яруса. Зал был почти полон, т.к. ожидался концерт группы "Пикник", и билеты были распроданы.
Уже в 20 13 террористы выехали от Крокуса на белом "Рено", т.е. на расправу они потратили меньше получаса. Дальнейшее передвижение по трассе М-3 "Украина" показано на графике довольно подробно: на 291-м километре в 23:07 машина попадает в объективы камер за превышение скорости, далее следует погоня и остановка авто после стрельбы по колёсам.
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Инфографика, конечно, хорошая, но малоинформативная, потому что не даёт ответа на вопрос, как за такое короткое время было возможно совершить масштабный теракт с расстрелом и пожаром.
Президент союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов считает, что в "Крокусе" действовала еще одна группа, которая подожгла большое количество горючих материалов, т.к. масштабный пожар с помощью спички или зажигалки подобное устроить невозможно.
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Пока в СМИ сообщили о четырёх террористах, задержанных в Брянской области. Они пытались перейти российско-украинскую границу, имели контакты с украинской стороной, заявили в центре общественных связей ФСБ России. Судя по видео допросов, бандиты были наняты для совершения теракта за деньги.
Один из них, Муххамадсобир Файзов, два месяца работал в Иваново в барбершопе. На допросе в больнице он не мог и слова сказать по-русски, потребовалась помощь переводчика (как же он работал, не зная русского языка?)
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Другой террорист, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем банды, Он сообщил, что проживал в хостеле Дмитровского района Москвы и планировал начать работать в такси. В СМИ распространяется информация ( и она не подтверждена официально), что этого террориста, назвавшего себя Рустамом Ажиевым на самом деле зовут Абдульхаким Шишани — это ичкерийский сепаратист, который является гражданином Украины и воевал в Вооруженных Силах Украины в 2022 году.
Еще один бандит до нападения находился в Турции и прилетел в Москву 4 марта. Говорит, что нашёл "работу" в Телеграм-канале, где ему предложили убить людей за деньги. Четвёртый террорист при задержании потерял ухо и был растерян.
Следствие по делу террора в "Крокус Сити Холле" продолжается. Спецслужбы устанавливают заказчиков и всех причастных к этому чудовищному преступлению лиц. Сегодня, 24 марта в России объявлен общенациональный траур.
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Очень много вопросов. Да и как спокойно почти 20 минут можно стрелять в ТЦ и не встретить сопротивления оперативников? Там же все уже съехались к моменту выхода ублюдков из ТЦ? Они еще дошли спокойно до тачки и уехали, проехали все посты и выезды из города с тем учетом, что тачка уже спалилась на камерах.
Почему не показывают лица с записи видеокамер в ТЦ? А лишь очевидцев материалы выложены? Где доказательства, что задержаны именно эти люди?