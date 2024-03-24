Журналисты воссоздали события теракта в "Крокус Сити Холле"

Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершён группой бандитов, которые не только расстреливали и убивали мирных людей, но еще и подожгли здание, чтобы жертв было как можно больше.





Примечательно, что на всё террористом потребовалось не так много времени. Журналисты "Известий" показали, как по их версии выглядела картина того страшного дня.





Террористы зашли в павильон с центрального входа, расстреляв на парковке несколько человек. Дальше они двинулись к сцене. Действовали уверенно - похоже, знали, куда идти.





На первом этаже они встретились со второй вооруженной группой, затем зашли к зрителям через крайний левый выход первого яруса. Зал был почти полон, т.к. ожидался концерт группы "Пикник", и билеты были распроданы.





Уже в 20 13 террористы выехали от Крокуса на белом "Рено", т.е. на расправу они потратили меньше получаса. Дальнейшее передвижение по трассе М-3 "Украина" показано на графике довольно подробно: на 291-м километре в 23:07 машина попадает в объективы камер за превышение скорости, далее следует погоня и остановка авто после стрельбы по колёсам.