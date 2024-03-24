FISHKINET
Сообщество Криминал 2785 постов • 383 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Журналисты воссоздали события теракта в "Крокус Сити Холле"

Журналисты воссоздали события теракта в "Крокус Сити Холле"

Автор:
24 марта 2024 08:15
Сообщество : Криминал
Метки: crocus city hall   Видео   Крокус сити холл   теракт   террористы   хронология событий   
3335
3
3

Появилась версия маршрута террористов и хронологии событий. Инфографика от журналистов "Известий".

Теракт в "Крокус Сити Холле" был совершён группой бандитов, которые не только расстреливали и убивали мирных людей, но еще и подожгли здание, чтобы жертв было как можно больше.


Примечательно, что на всё террористом потребовалось не так много времени. Журналисты "Известий" показали, как по их версии выглядела картина того страшного дня.


Террористы зашли в павильон с центрального входа, расстреляв на парковке несколько человек. Дальше они двинулись к сцене. Действовали уверенно - похоже, знали, куда идти.


На первом этаже они встретились со второй вооруженной группой, затем зашли к зрителям через крайний левый выход первого яруса. Зал был почти полон, т.к. ожидался концерт группы "Пикник", и билеты были распроданы.


Уже в 20 13 террористы выехали от Крокуса на белом "Рено", т.е. на расправу они потратили меньше получаса. Дальнейшее передвижение по трассе М-3 "Украина" показано на графике довольно подробно: на 291-м километре в 23:07 машина попадает в объективы камер за превышение скорости, далее следует погоня и остановка авто после стрельбы по колёсам.

Инфографика, конечно, хорошая, но малоинформативная, потому что не даёт ответа на вопрос, как за такое короткое время было возможно совершить масштабный теракт с расстрелом и пожаром.


Президент союза "Офицеры группы Альфа" Алексей Филатов считает, что в "Крокусе" действовала еще одна группа, которая подожгла большое количество горючих материалов, т.к. масштабный пожар с помощью спички или зажигалки подобное устроить невозможно.


Пока в СМИ сообщили о четырёх террористах, задержанных в Брянской области. Они пытались перейти российско-украинскую границу, имели контакты с украинской стороной, заявили в центре общественных связей ФСБ России. Судя по видео допросов, бандиты были наняты для совершения теракта за деньги.


Один из них, Муххамадсобир Файзов, два месяца работал в Иваново в барбершопе. На допросе в больнице он не мог и слова сказать по-русски, потребовалась помощь переводчика (как же он работал, не зная русского языка?)


Другой террорист, который, по словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, был главарем банды, Он сообщил, что проживал в хостеле Дмитровского района Москвы и планировал начать работать в такси. В СМИ распространяется информация ( и она не подтверждена официально), что этого террориста, назвавшего себя Рустамом Ажиевым на самом деле зовут Абдульхаким Шишани — это ичкерийский сепаратист, который является гражданином Украины и воевал в Вооруженных Силах Украины в 2022 году.



Еще один бандит до нападения находился в Турции и прилетел в Москву 4 марта. Говорит, что нашёл "работу" в Телеграм-канале, где ему предложили убить людей за деньги. Четвёртый террорист при задержании потерял ухо и был растерян.


Следствие по делу террора в "Крокус Сити Холле" продолжается. Спецслужбы устанавливают заказчиков и всех причастных к этому чудовищному преступлению лиц. Сегодня, 24 марта в России объявлен общенациональный траур.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: crocus city hall   Видео   Крокус сити холл   теракт   террористы   хронология событий   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Билли 54 минуты назад
Вопрос один! Как им удалось после этого проехать 400км через несколько городов абсолютно безпалевно с тем учетом, что тем же вечером был вычислен автомобиль, госномера и лица (они же были даже без масок)? Тут этот момент кучу вопросов вызывает. Или ждали пока они поближе к Украине подъедут, чтобы потом причастность какую-то определить? Не совсем внятно если честно.
Очень много вопросов. Да и как спокойно почти 20 минут можно стрелять в ТЦ и не встретить сопротивления оперативников? Там же все уже съехались к моменту выхода ублюдков из ТЦ? Они еще дошли спокойно до тачки и уехали, проехали все посты и выезды из города с тем учетом, что тачка уже спалилась на камерах.
Почему не показывают лица с записи видеокамер в ТЦ? А лишь очевидцев материалы выложены? Где доказательства, что задержаны именно эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Василий Афиногенов 4 минуты назад
как они ловко сразу забыли русский язык!за яйца подвесить-сразу заговорят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 20 минут назад
так много вопросов и так мало ответов. И главный- если бы камера не зафиксировала бы превышение, то так и уехали бы к небратьям? И второй- ультрасовременное здание которое сгорело в хлам после трех бутылок с некой жидкостью. Это что, сейчас нормой стало?? Нас например на предприятии каждые пол года пожарники ипут и проверяют работоспособность всех систем оповещения и пожаротушения. Но у нас всего 256 человек на предприятии. А тут развлекательный центр целый. По моему мнению на тот же зрительный зал должны были обрушиться тонны воды при первом же срабатывании систем задымления. ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−7
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1909 постов (1897 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

230172



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Набирающие популярность в сообществах
Генри Каттнер и Кэтрин Мур — гениальные халтурщики и мистификаторы⁠⁠
Генри Каттнер и Кэтрин Мур — гениальные халтурщики и мистификаторы⁠⁠
Жизнь Эдгара По — как правильно сойти с ума и стать несчастным⁠⁠
Жизнь Эдгара По — как правильно сойти с ума и стать несчастным⁠⁠
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#кино#история#ДТП#факты#Россия#Крокус сити холл#СССР
#Юмор#автомир#забавно#Прикол#фильм#люди#Автовсячина#в мире#аварии#шоу бизнес
#животные#машина#интересное#теракт#кот#террористы#подборка#crocus city hall#дети#авто аварии
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Что сейчас происходит в «Крокусе» Что сейчас происходит в «Крокусе» Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с... Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall Все мы - одна большая семья!: Shaman сообщил, что окажет помощь всем пострадавшим в Crocus City Hall Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов "Знали, что что-то произойдет". О чем молчат западные спецслужбы "Знали, что что-то произойдет". О чем молчат западные спецслужбы

На что жалуетесь?

Вернуться