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Мир не без жутких вещей: 14 случаев, когда нечто пугало людей до чёртиков

Мир не без жутких вещей: 14 случаев, когда нечто пугало людей до чёртиков

Автор:
03 апреля 2024 09:06
Сообщество : ФотоМир
Метки: жуткие вещи   жуть   забавно   кошмар   пугает   фото   
1739
15

Итак, как сказал котёнок Гав: «Давайте бояться вместе».

У каждого из нас свои страхи, но есть в них что-то общее, что заставляет людей объединяться в ощущении чего-то жуткого. Это могут быть банальные фобии, встреча с чем-то неожиданным или неизвестным нам. Как правило, человек пытается скрыться подальше от увиденного, но некоторые смельчаки, хоть и дрожащими пальцами, успевают сделать фотографию того, что их очень напугало, а другие сквозь пальцы смотрят на эти снимки в интернете. Порой оказывается, что это нечто было не таким страшным, правда, не всегда…

×
×

Просто картошка пыталась найти почву…

Больше похож на сову, чем на волка. Глаза красивые и жуткие одновременно. Мне кажется? Хотя я всё ещё не хочу, чтобы он оказался рядом со мной.

Это не собака. Это демон сонного паралича.

Кстати, это фото уже разлетелось по интернету, породив массу мемов.

На самом деле это печёночница обыкновенная, которая здесь похожа на язык.

Там спрятался Мик Джаггер?

Гигантский крабовый паук защищает своё гнездо.

Эти дети выглядят так, будто их выгнали из «Лентяево». Ужасно.

Боюсь услышать ответ, насколько велик тот контейнер, в котором они находятся.

С другой стороны, если бы я был ребёнком-сороконожкой, я бы сейчас чувствовал себя в чертовской безопасности.

Ты уверен, что оно всё ещё там? Он мог подползти к тебе ближе, когда ты моргнул… Что хуже: если бы он подошёл сам по себе или вообще исчез из поля зрения?

Автор написал, что долгое время медведь наблюдал, как он играет в видеоигры. В конце концов косолапый поймал момент и забрался в дом, наевшись и «наделав делов».

Вполне логично, что кошачий корм превратился в кота.

Этот кенгуру преследовал меня ночью.

Это хищники, которые плавают вертикально и живут на глубинах 500—2100 метров.

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Метки: жуткие вещи   жуть   забавно   кошмар   пугает   фото   
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29k
Егор Час назад
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11k
Бендер Родригес 7 минут назад
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просто Дмитрий 43 минуты назад
Комментарий к фото
и чо? Я к такому привык... Так выглядит мой сосед-бухарик, когда следит как мы с гостями проводим время.....
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просто Дмитрий 46 минут назад
Комментарий к фото
мдяяяя домашннем аквариуме не содержать,,, А ведь каков "подарочек" был бы для ночных воров
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просто Дмитрий 48 минут назад
Комментарий к фото
если это так называемая " черная плесень", то это одна из самых опасных грибковых для человека
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2062 поста (2012 в горячем)

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