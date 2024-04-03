Мир не без жутких вещей: 14 случаев, когда нечто пугало людей до чёртиков

У каждого из нас свои страхи, но есть в них что-то общее, что заставляет людей объединяться в ощущении чего-то жуткого. Это могут быть банальные фобии, встреча с чем-то неожиданным или неизвестным нам. Как правило, человек пытается скрыться подальше от увиденного, но некоторые смельчаки, хоть и дрожащими пальцами, успевают сделать фотографию того, что их очень напугало, а другие сквозь пальцы смотрят на эти снимки в интернете. Порой оказывается, что это нечто было не таким страшным, правда, не всегда…