Идеальные совпадения окружают нас со всех сторон

Для хорошего настроения бывает нужно совсем немного — увидеть солнышко с утра, погладить котика или заметить неожиданное совпадение, которое согреет душу. В такие моменты многие люди достают телефоны и правильно делают!
Ведь так подарок от вселенной можно будет навсегда сохранить не только у себя в памяти, но и в галерее телефона. А после этого поделиться кусочком внезапной радости с другими людьми.
Я подумал, что у меня закончились таблетки.
Такие фотографии выглядят как сбои в матрице. Вот ещё 16 снимков, которые вызывают подозрения о том, что всё вокруг нас — симуляция.
Я случайно оделась как кресло в кабинете у стоматолога.
На фотографии котиков можно смотреть круглые сутки — даже на те, где они получились ну совсем не очень.
Источник:
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