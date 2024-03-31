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Идеальные совпадения окружают нас со всех сторон

Идеальные совпадения окружают нас со всех сторон

Автор:
31 марта 2024 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   кадр   подборка   случай   совпадения   фото   
1620
21

Для хорошего настроения бывает нужно совсем немного — увидеть солнышко с утра, погладить котика или заметить неожиданное совпадение, которое согреет душу. В такие моменты многие люди достают телефоны и правильно делают!

Ведь так подарок от вселенной можно будет навсегда сохранить не только у себя в памяти, но и в галерее телефона. А после этого поделиться кусочком внезапной радости с другими людьми.

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Я подумал, что у меня закончились таблетки.

Такие фотографии выглядят как сбои в матрице. Вот ещё 16 снимков, которые вызывают подозрения о том, что всё вокруг нас — симуляция.

Я случайно оделась как кресло в кабинете у стоматолога.

На фотографии котиков можно смотреть круглые сутки — даже на те, где они получились ну совсем не очень.


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Метки: забавно   кадр   подборка   случай   совпадения   фото   
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3  комментария
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13k
Cornho Час назад
А где?.. Она что-то ещё забыла надеть перед выходом из дома.

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12k
MPEG-8 18 минут назад
Комментарий к фото
История простая, левый авто въехал в бочину правому и отдал свою дверь как компенсацию.
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Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 268 постов (256 в горячем)

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