16 жутких и диковатых предметов искусства из виртуального Музея смехотворно интересных вещей

Человеческий мир полон прекрасных, вдохновляющих предметов искусства. Но, как и в любом другом аспекте, у чего-то красивого и невероятного есть и тёмная сторона. Художественный куратором и историк искусства доктор Челси Николс создала уникальный виртуальный Музей смехотворно интересных вещей.
В своём блоге она показывает самые жуткие, странные, забавные и эксцентричные предметы искусства, которые ей довелось найти.
Этот бумажный веер в виде злого кота был сделан к Хэллоуину в Германии в 1920-х годах.
Эта пугающая жуть на самом деле является подарочными шоколадными младенцами. Их вручали в качестве Рождественских подарков. Данный пример кондитерского искусства датирован 1923 годом.
Подобные золотые серьги с изображением отрубленных голов Марии-Антуанетты и короля Людовика XVI были проданы в качестве сувенира во время их казни на гильотине в 1793 году. Украшение, представленное на фотографии, было увеличено и покрыто 23-каратным золотом британским художником Саймоном Фудзиваром.
Это терракотовая игольница в виде плачущего ребёнка с огромной мухой на лице. Подушечка была сделана в Париже в начале 1900-х годов гончарной компанией Georges Dreyfus.
Эти самодельные перчатки на протяжении 70 лет использовали на ежегодном фестивале Крампуса, который проходил в небольшом городке в Австрии. Они сделаны из козьей шерсти и рогов.
Этот традиционный ирландский фонарь был вырезан из репы ещё в 1850 году. Стоит отдать должное, тогда умели делать по-настоящему жуткие вещи!
Эта кукла, сделанная из лоскутов и грязи, вышла из-под руки французского художника-аутсайдера Мишеля Неджара примерно в 1976-1982-х годах. Во время Второй мировой войны родственники художника погибли в концентрационных лагерях. Его ужасающее творчество стало художественным размышлением на тему Холокоста.
Пример «жизнерадостной» винтажной немецкой игрушки, которая, кажется, не слишком любит детей.
Это пример поздневикторианской художественной керамики, также известной как Martinware. Скульптура в виде гротескного краба с человеческим лицом была сделана в 1880 году Робертом Уоллесом Мартином.
Жутковатая зубочистка memento mori в форме черепа с рукой, держащей серп. Сделана из эмалированного золота с рубином примерно в 1630-1660-х годах.
Этот бархатный головной убор принадлежал лондонскому уличному «дантисту» в 1820-1850-х годах. К шапке «врача» прикреплено 88 зубов его бывших пациентов.
Эта жуткая заводная игрушка была сделана в Швеции в 1906 году.
Несмотря на жутковатый вид — это просто детское мыло для лица Norton «Smile and Cry» с фланелью для лица, 1930–1939-е года. Если перевернуть кусочек, то с той стороны можно найти уже улыбающегося младенца.
В XVIII веке Венская Императорская Сокровищница подтвердила, что это настоящий крошечный демон, заключённый в стеклянную призму во время экзорцизма в Германии в XVII веке.
В 1915 году пожилая женщина, жившая в деревне недалеко от Хоува в Сассексе, передала эту посеребрённую стеклянную бутылку, заявив, что в ней находится дух ведьмы и, если сорвать сургучную печать, то возникнут «неприятности».
Эта вещь была представлена на аукционе в Корнуолле в 2020 году. Что именно это такое, кто сделал и в каком году — неизвестно. Аукционная карточка гласила, что это «Античная народная художественная вуду-болотная тварь-приманка». В общем, остаётся только гадать, для чего действительно предназначалось это хтоническое создание.
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