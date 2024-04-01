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Девушки рассказали про вещи в гардеробе, которые непонятны их мужчинам

Девушки рассказали про вещи в гардеробе, которые непонятны их мужчинам

Автор:
01 апреля 2024 15:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   забавно   муж шутит   мужчины и мода   одежда   парень не понял   фото   
2020
12

Мода - штука непростая. Понять её удаётся не всем. Да и порой там такие странные тенденции, что лучше им не следовать. По крайней мере так думают партнёры женщин из нашего поста: они с юмором относятся к любой модной вещи любимых.

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Метки: Прикол   забавно   муж шутит   мужчины и мода   одежда   парень не понял   фото   
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