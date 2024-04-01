Девушки рассказали про вещи в гардеробе, которые непонятны их мужчинам

2020
12
Мода - штука непростая. Понять её удаётся не всем. Да и порой там такие странные тенденции, что лучше им не следовать. По крайней мере так думают партнёры женщин из нашего поста: они с юмором относятся к любой модной вещи любимых.
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7. Причём это настолько популярная история в отношениях, когда мужчины подушичивают над одеждой девушек, что комментариев набралось больше 1000
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