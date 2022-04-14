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17 странных фото, похожих на кадры из фильмов ужасов

17 странных фото, похожих на кадры из фильмов ужасов (18 фото)

Автор:
14 апреля 2022 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забавно   кадр   кошмар   подборка   ужас   фото   
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Предлагаю взглянуть на фото, в которых нет ничего сверхъестественного, но они вызывают странное послевкусие тревоги. Особо впечатлительным можно смотреть на экран, прикрывши глаза ладонями.

Порой вызвать мурашки могут самые банальные на первый взгляд вещи. Случайные объекты, животные, артефакты и многое другое. Мельком взглянув на них, можно ничего и не заметить. Но стоит задержать на них взгляд подольше, как картинка глобально меняется.


Так выглядят зубы в присоске кальмара

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Присоски у большинства видов кальмаров окружены кольцом «зубов». Они помогают существу удержать пойманную добычу, которая превосходит его размерами в несколько раз.


Пожалуйста, не разрывайте меня по кусочкам!

Как это там оказалось?

Появление «волос» из выхлопной трубы свидетельствует о том, что глушитель начинает выходить из строя. Странная шевелюра — это стекловолоконный перегородочный материал.


Почему я вдруг проснулся в игре Сайлент Хилл?

Кажется, пора искать новый дом

Моя сестра переехала в новый дом и нашла это в стене своего подвала

Новая причёска вам к лицу

Сёко Накагава — эстрадная артистка, которая всегда делает разные удивительные вещи. Во время одного из своих концертов она решила совершить безумных поступок и посадить на себя одновременно 1000 цикад.


Пугающая скульптура оказалась полезным оберегом

Нашел эту штуку во время осмотра купленного дома. Нконди — статуи, которые делают племена, живущие в Конго. Пугающие скульптуры обладают особой силой, способной выслеживать, а также наказывать плохих людей и преступников.


Кажется, они начали эволюционировать

Собаки нынче не те

Лягушка с глазами во рту

Макромутация — явление, с которым сталкиваются домашние и дикие животные. Мутация оказывает воздействие на организм, вызывая в нём серьёзные структурные изменения, например, появление дополнительных конечностей. Нередко они вырастают в неположенном месте.


Кажется, кого-то не того пригласили к ребенку на день рождения

Странный дизайн, от которого немного не по себе

Моя сестра попыталась разыграть родителей

Морская минога улыбается

Лучше ему не смотреть наверх

Прямо сцена из известного фильма ужасов

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   вещи   забавно   кадр   кошмар   подборка   ужас   фото   
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