17 странных фото, похожих на кадры из фильмов ужасов

Порой вызвать мурашки могут самые банальные на первый взгляд вещи. Случайные объекты, животные, артефакты и многое другое. Мельком взглянув на них, можно ничего и не заметить. Но стоит задержать на них взгляд подольше, как картинка глобально меняется.

Так выглядят зубы в присоске кальмара