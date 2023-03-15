17 жутковатых винтажных игрушек

Каких сегодня игрушек только не производят! Куклы, механические животные, гоночные машины и многое другое заполняет полки детских магазинов. Каждый производитель заботится о том, чтобы его игрушки были яркими, симпатичными и во всех смыслах были приятны маленькому потребителю. Как выяснилось, в прошлом о таких нюансах заботились крайне мало, в результате чего игрушки получались, мягко говоря, жутковатыми. Они странно выглядели, странно двигались и нередко имели невероятно безумные глаза и улыбки. Глядя на них сегодня, невольно хочется спрятаться под стол или залезть под одеяло.

Угрюмый свиномонстр