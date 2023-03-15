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17 жутковатых винтажных игрушек

17 жутковатых винтажных игрушек

Автор:
15 марта 2023 09:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: винтаж   дети   жуть   забавно   игрушка   подборка   фото   
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Как думаете, что может напугать человека больше всего на свете? Старый заброшенный дом? Фильм ужасов? Или, например, гигантский и несуразный клоун, повстречавшийся на улице? Нет, всё значительно проще! Это детские винтажные игрушки! Если вы желаете проверить на крепость свои нервишки, то обязательно оставайтесь.

Каких сегодня игрушек только не производят! Куклы, механические животные, гоночные машины и многое другое заполняет полки детских магазинов. Каждый производитель заботится о том, чтобы его игрушки были яркими, симпатичными и во всех смыслах были приятны маленькому потребителю. Как выяснилось, в прошлом о таких нюансах заботились крайне мало, в результате чего игрушки получались, мягко говоря, жутковатыми. Они странно выглядели, странно двигались и нередко имели невероятно безумные глаза и улыбки. Глядя на них сегодня, невольно хочется спрятаться под стол или залезть под одеяло.


Угрюмый свиномонстр

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Кукла Кобе

Эти странные игрушки продавались в японском городе Кобе в 19 веке. Делали их из дерева. Куклы имели механизм, позволяющий открывать рот и высовывать язык и глаза.


Джек из коробки


Странная винтажная кукла. Где её руки?


Человек-пони — жуткая игрушка из 1950-х годов


Ребёнок с пианино или пианино в виде ребёнка. Ничего непонятно


Маленькая мисс без имени

Маленькая мисс без имени — грустная кукла с безумными глазами, которую можно было приобрести лишь в 1965 году. Она носила холщовый мешок и вынуждала вас купить её, плача и напевая ужасно грустные стихи.


Хьюго: человек с тысячей лиц

Хьюго — кукла с жутким лицом, похожая на настоящего человека. К ней в комплекте прилагались различные аксессуары: парики, бороды, очки, бородавки и многое другое.


Игрушка Кримсон Террор

Игрушку нужно было самостоятельно разукрасить и сделать ей парик. В итоге получался вот такой вот криповенький монстр!


Игрушка обезьянка из 1950-х годов


Поиграй со мной! Живо!


Погремушки, которые немножко окосели


Мясная лавка — самое лучшее развлечение для детей

Механическая кукла, которая умеет ползать

Кукла в виде Пи-Ви Хермана

Пи-Ви Херман — вымышленный комический персонаж, которого создал и сыграл американский комик Пол Рубенс. Прославился актёр своими фильмами и телесериалами 1980-х годов.


Кто здесь?


Плавающая криповая кукла из 19 века с ключиком


В 1878 году изобретатель по имени Эли Мартин придумал плавающую куклу и дал ей имя мисс Ундина. Изобретатель сделал куклу не просто для детских игр. С её помощью он хотел помочь детям, которые по-прежнему не умеют плавать, перестать бояться воды.

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Метки: винтаж   дети   жуть   забавно   игрушка   подборка   фото   
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2  комментария
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Алекс Чебурашкин 4 часа назад
Внесите флюгенгегенхаймен))))
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JeanLuk Минуту назад
Крипота-то какая, крипота! (с)
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