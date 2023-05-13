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"Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие

"Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие

Автор:
13 мая 2023 07:03
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   переписка   работа   смех   фриланс   фрилансер   
2707
16

Данный пост посвящается фрилансерам и тем, кому "посчастливилось" общаться с заказчиками напрямую. Ох, сколько же крови они пьют, хотя исполнителям тоже есть чем ответить!

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Метки: Прикол   Твиттер   Юмор   переписка   работа   смех   фриланс   фрилансер   
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13  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
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921
JocKey 8 минут назад
Предполагаю, что все-таки им нужен дизайнер БЕЗ опыта отсутствия оплаты, что бы дизайнер этот опыт получил...
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37k
Алексей 17 минут назад
А как по другому надо написать? если бы заказчик сразу знал все возможные настройки, шрифты и прочее он был бы не заказчик, а исполнитель)
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19k
speaktr-st 24 минуты назад
Всё нытьё фрилансеров и прочих "йарких творческих личностей" про ТЗ - это от банальной лени и раздолбайства. Потому как действительно хорошие специалисты совершенно свободно берут деньги с заказчика за составление ТЗ заказчика, т.е. за превращение мычания, размахивания руками, пучения глаз и "чтоп было норм как у Васи" в реальный документ ТЗ, который прикладывается к договору и подписывается сторонами.
А вот это вот: "мне дали херовый ТЗ а потом задолбали правками", это не профессионализм.
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4k
Горожанин 41 минуту назад
Современные айтишники настолько тупые, настолько не разбираются ни в чем (не все, конечно, но почти), что постоянно сочиняют штамп о ТЗ. Это их услада на фоне собственной идиотии.

Реальность в образной форме такова.

- Здравствуйте. Хочу у вас заказать стихотворение о весне. Любое, главное оригинальное и качественное. Нужно ребенку в детский сад.
- Хорошо. Давайте ТЗ.
- Какое ещё ТЗ? Я же вам уже сказал, что мне нужно.
- Это не ТЗ. Вы конкретно распишите, что нужно. Как должно выглядеть стихотворение. Что представлять. Конкретно.
- Так это тогда само стихотворение и будет.
- Да. Какие же вы заказчики наивные. Поймите, это и будет ТЗ.
- Простите, а вы тогда что будете делать, если я вам стихотворение принесу?
- Как что? Я его напишу в электронной форме. Это моя работа.
- Но вы же поэт!
- Я поэт- айтишник!

Это образно, но реально так из жизни. Это реальное тупье. Всё равно что наборщице принести рукопись и она просто напечатает на компьютере. Вот у нас примерно такой массовый уровень айтишников.
Реально у них пусто в головах. Некомпетентны ни в одном вопросе. У них только ТЗ на уме как у вахтеров кнопка.
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