"Заказчик печатает...": клиенты, сроки и слабоумие

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Данный пост посвящается фрилансерам и тем, кому "посчастливилось" общаться с заказчиками напрямую. Ох, сколько же крови они пьют, хотя исполнителям тоже есть чем ответить!
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А вот это вот: "мне дали херовый ТЗ а потом задолбали правками", это не профессионализм.
Жаль, что только один плюсик поставить можно!
Реальность в образной форме такова.
- Здравствуйте. Хочу у вас заказать стихотворение о весне. Любое, главное оригинальное и качественное. Нужно ребенку в детский сад.
- Хорошо. Давайте ТЗ.
- Какое ещё ТЗ? Я же вам уже сказал, что мне нужно.
- Это не ТЗ. Вы конкретно распишите, что нужно. Как должно выглядеть стихотворение. Что представлять. Конкретно.
- Так это тогда само стихотворение и будет.
- Да. Какие же вы заказчики наивные. Поймите, это и будет ТЗ.
- Простите, а вы тогда что будете делать, если я вам стихотворение принесу?
- Как что? Я его напишу в электронной форме. Это моя работа.
- Но вы же поэт!
- Я поэт- айтишник!
Это образно, но реально так из жизни. Это реальное тупье. Всё равно что наборщице принести рукопись и она просто напечатает на компьютере. Вот у нас примерно такой массовый уровень айтишников.
Реально у них пусто в головах. Некомпетентны ни в одном вопросе. У них только ТЗ на уме как у вахтеров кнопка.