Сотрудники офисов поймут: откровенный пост о работе, лени и выгорании

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Перед вами подборка очень точных наблюдений и убойных скринов переписок, которые просто замечательно передают атмосферу офисной жизни. Заряд хорошего настроения обеспечен - факт!
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