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Сотрудники офисов поймут: откровенный пост о работе, лени и выгорании

Сотрудники офисов поймут: откровенный пост о работе, лени и выгорании (19 фото)

Автор:
13 февраля 2022 10:58
Метки: зарплата   наблюдения   офис   прикол   работа   смех   твиттер   
1183
19
Перед вами подборка очень точных наблюдений и убойных скринов переписок, которые просто замечательно передают атмосферу офисной жизни. Заряд хорошего настроения обеспечен - факт!
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Метки: зарплата   наблюдения   офис   прикол   работа   смех   твиттер   
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DumDum 5 минут назад
Некоторые задачи раздают - как какашками кидаются. Главное - метнуть и убежать...
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Richard

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