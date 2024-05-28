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«Королева марафонов»: Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО

«Королева марафонов»: Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО

Автор:
28 мая 2024 16:47
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: СУД   ФНС   бизнес-тренер   долг   елена блиновская   королева марафонов   нaлоговая   сизо   
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Её долг перед ФНС увеличивается на 500 тысяч в день.

В прошлом году Еленой Блиновской заинтересовалась налоговая и «королева марафонов» срочно выехала на арендованном «Майбахе» в сторону Белоруссии. На границе её и задержали. Как она потом объясняла - из России уезжать не собиралась. А то, что на границе поймали - так ездила по работе, не более того.

Бизнес-тренера отправили под домашний арест и насчитали ей миллиард рублей долгов перед ФНС. Позже она нарушила условия содержания и отправилась в СИЗО.

По делу Блиновской было уже несколько судебных заседаний. На прошлом она плакала и просила отпустить её к детям. На сегодняшнем - тоже прослезилась.

Ваша честь, я прошу отменить решение суда о продлении мне меры пресечения в виде заключения под стражей и применить более мягкую меру пресечения. Для этого есть все основания: следствие завершено, ознакомление с материалами дела на финальной стадии, я могу активнее включаться в оплату налогов и, самое главное, мои идти перестанут быть сиротами при живой матери.

Судья просьбам бизнес-гуру не внял и оставил её в СИЗО.

Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения.

На данный момент Блиновская перечислила налоговой 140 миллионов рублей. А её общая задолженность составляет 1 миллиард 402 миллиона 121 тысячу 247 рублей и 14 копеек. Из-за начисляемых пени, сумма растёт на 500 тысяч рублей в день. Как она будет гасить долг - пока неясно. Даже если продаст всю недвижимость и прочий «тяжёлый люкс».


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Метки: СУД   ФНС   бизнес-тренер   долг   елена блиновская   королева марафонов   нaлоговая   сизо   
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21  комментарий
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Пусть сидит сучку, стольким людям жизнь испортила.
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5k
foggen2 8 минут назад
Ну а чего-удобная такая живая денежная батарейка.
День в тюрьме-500 000 рублей в бюджет.
Пускай сидит по максимуму.
В качестве поощрения можно даже мороженное по субботам и матрас помягче.
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6k
methos2 10 минут назад
Не отпустят пока не расскажешь чьи это деньги.
Логично же, если бы она реально столько заработала и это были бы её деньги, то под угрозой тюрьмы просто заплатила бы и всё. Но денег уже нет. Не её это были деньги. Платить нечем.
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9k
Allmaster 21 минуту назад
Плохо когда на тебя государство обратило внимание.
И сделало показательный процесс для других.
Ну и пусть в СИЗО спит спокойно, счетчик капает неумолимо.
Чую ей накапает на лет 10. Ну и все отдаст что горбом по копеечке заработала. (сарказм)
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32k
Григорий Полчаса назад
Говорят, бойся своих желаний. У нее целый марофон был..
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273
usla2000 Полчаса назад
Хм, 1 ярд это только задолженность, т.е. по налогам. Это ж с какой суммы в целом. Сколько там, 13% с дохода? 15 ярдов доход? Кто знает?
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43k
Example 6.2.6 43 минуты назад
Она видимо не осознаёт, что на свободе - её быстро грохнут.
Такие бабки отмыть.. явно те люди ради которых прокрутили эти суммы, будут не в восторге, если она посвятит следователей во всякие нюансы.. и им будет проще, если она переедет жить под землю.
Её то муж, сразу смекунл, что ему на СВО надо.. там , в окружении однополчан, куда безопасней чем в собственной квартире в Москве. А эта дура ноет чтоб её отпустили.. мозгов не хватает осознать ситуацию. Всё ещё считает себя не финарём-помойкой, а бизнес леди.
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15k
? ? ? 57 минут назад
делов то!
загадать желание и отпустить шарик в небо!
---------------------------------------------------------------------
если не прокатит - значит желание было не от чистого сердца
почти(С)блиновское
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302
Евгений Бобр Час назад
Королева лохолтронов!
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31k
Serg2001 Час назад
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252
Corkscrew Час назад
Вот и пусть сидит дальше и чем дольше тем лучше.
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11k
sedoisever Час назад
Это так не работает. Если украл, то недостаточно вернуть украденное. Нужно отсидеть срок за кражу.
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18k
a_komolow Час назад
140 миллионов!

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3k
Carex Час назад
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7k
alex 2 часа назад
идиотка,надо гасить всё с пенями
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Из-за начисляемых пени, сумма растёт на 500 тысяч рублей в день
======================
Вот это я понимаю, пассивный доход
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
>> Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО

Сперва надо было выяснить, кому правильно деньги переводить, чтобы выпустили.
Очевидно же, что не в ФНС.
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August
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