«Королева марафонов»: Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО

В прошлом году Еленой Блиновской заинтересовалась налоговая и «королева марафонов» срочно выехала на арендованном «Майбахе» в сторону Белоруссии. На границе её и задержали. Как она потом объясняла - из России уезжать не собиралась. А то, что на границе поймали - так ездила по работе, не более того.