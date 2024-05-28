«Королева марафонов»: Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО

Её долг перед ФНС увеличивается на 500 тысяч в день.
В прошлом году Еленой Блиновской заинтересовалась налоговая и «королева марафонов» срочно выехала на арендованном «Майбахе» в сторону Белоруссии. На границе её и задержали. Как она потом объясняла - из России уезжать не собиралась. А то, что на границе поймали - так ездила по работе, не более того.
Бизнес-тренера отправили под домашний арест и насчитали ей миллиард рублей долгов перед ФНС. Позже она нарушила условия содержания и отправилась в СИЗО.
По делу Блиновской было уже несколько судебных заседаний. На прошлом она плакала и просила отпустить её к детям. На сегодняшнем - тоже прослезилась.
Ваша честь, я прошу отменить решение суда о продлении мне меры пресечения в виде заключения под стражей и применить более мягкую меру пресечения. Для этого есть все основания: следствие завершено, ознакомление с материалами дела на финальной стадии, я могу активнее включаться в оплату налогов и, самое главное, мои идти перестанут быть сиротами при живой матери.
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Судья просьбам бизнес-гуру не внял и оставил её в СИЗО.
Постановление Московского городского суда оставить без изменения, жалобы - без удовлетворения.
На данный момент Блиновская перечислила налоговой 140 миллионов рублей. А её общая задолженность составляет 1 миллиард 402 миллиона 121 тысячу 247 рублей и 14 копеек. Из-за начисляемых пени, сумма растёт на 500 тысяч рублей в день. Как она будет гасить долг - пока неясно. Даже если продаст всю недвижимость и прочий «тяжёлый люкс».
Источник:
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День в тюрьме-500 000 рублей в бюджет.
Пускай сидит по максимуму.
В качестве поощрения можно даже мороженное по субботам и матрас помягче.
Логично же, если бы она реально столько заработала и это были бы её деньги, то под угрозой тюрьмы просто заплатила бы и всё. Но денег уже нет. Не её это были деньги. Платить нечем.
И сделало показательный процесс для других.
Ну и пусть в СИЗО спит спокойно, счетчик капает неумолимо.
Чую ей накапает на лет 10. Ну и все отдаст что горбом по копеечке заработала. (сарказм)
Такие бабки отмыть.. явно те люди ради которых прокрутили эти суммы, будут не в восторге, если она посвятит следователей во всякие нюансы.. и им будет проще, если она переедет жить под землю.
Её то муж, сразу смекунл, что ему на СВО надо.. там , в окружении однополчан, куда безопасней чем в собственной квартире в Москве. А эта дура ноет чтоб её отпустили.. мозгов не хватает осознать ситуацию. Всё ещё считает себя не финарём-помойкой, а бизнес леди.
загадать желание и отпустить шарик в небо!
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если не прокатит - значит желание было не от чистого сердца
почти(С)блиновское
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Вот это я понимаю, пассивный доход
Сперва надо было выяснить, кому правильно деньги переводить, чтобы выпустили.
Очевидно же, что не в ФНС.