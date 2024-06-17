"Берём только нормальных". Как избавиться от демонов за миллион

Елена ещё полтора года назад торговала детской обувью в Екатеринбурге, - сообщает SHOT. А в декабре 2023-го эффектно "переобулась": назвала себя миллионером и "маэстро подсознания", создала паблики по "успешному успеху" и начала торговать курсами "как зарабатывать от $10 тыс. в месяц".

Жукова с супругом переехала в Таиланд и открыла ретрит-центр для обеспеченных россиян — демонов изгоняют только из тех, у кого есть деньги^