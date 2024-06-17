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"Берём только нормальных". Как избавиться от демонов за миллион

"Берём только нормальных". Как избавиться от демонов за миллион

Автор:
17 июня 2024 22:48
Сообщество : Мошенничество
Метки: Виталий жуков   Елена Жукова   Таиланде   демоны   изгнание   нaлоговая   экстрасенсы   
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Экстрасенсы Елена и Виталий Жуковы накопили более полумиллиона рублей долгов, бросили войну с уральскими демонами и теперь сражаются с тайскими, - пишет SHOT.

Елена ещё полтора года назад торговала детской обувью в Екатеринбурге, - сообщает SHOT. А в декабре 2023-го эффектно "переобулась": назвала себя миллионером и "маэстро подсознания", создала паблики по "успешному успеху" и начала торговать курсами "как зарабатывать от $10 тыс. в месяц".

Жукова с супругом переехала в Таиланд и открыла ретрит-центр для обеспеченных россиян — демонов изгоняют только из тех, у кого есть деньги^

Мы берем только тех людей, которые могут себе позволить и наши ретриты и много чего в жизни. Деньги - это показатель адекватности, вменяемости! Поэтому на ретриты мы берем только вменяемых людей

Елена считает, что тот, кто уже состоялся и зарабатывает прилично, имеет право на следующую ступень без бесов внутри. Клиентов она активно прикармливает галлюциногенными грибами, читает мантры и ставит банки. VIP-курс стоит около миллиона рублей.

Бизнес Жуковой в РФ давно ликвидирован, и приставы не могут взыскать задолженность перед ФНС, потому что никакого имущества у экзорцистки на родине не осталось, - пишет канал.

У вас пока есть деньги? Добро пожаловать в Таиланд!

Источник:

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Метки: Виталий жуков   Елена Жукова   Таиланде   демоны   изгнание   нaлоговая   экстрасенсы   
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GROMOZEKA 46 минут назад
“ Деньги - это показатель адекватности, вменяемости”

Судя по видео, денег у неё совсем нет
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1531 пост (1460 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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