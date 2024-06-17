"Берём только нормальных". Как избавиться от демонов за миллион

Экстрасенсы Елена и Виталий Жуковы накопили более полумиллиона рублей долгов, бросили войну с уральскими демонами и теперь сражаются с тайскими, - пишет SHOT.
Елена ещё полтора года назад торговала детской обувью в Екатеринбурге, - сообщает SHOT. А в декабре 2023-го эффектно "переобулась": назвала себя миллионером и "маэстро подсознания", создала паблики по "успешному успеху" и начала торговать курсами "как зарабатывать от $10 тыс. в месяц".
Жукова с супругом переехала в Таиланд и открыла ретрит-центр для обеспеченных россиян — демонов изгоняют только из тех, у кого есть деньги^
Мы берем только тех людей, которые могут себе позволить и наши ретриты и много чего в жизни. Деньги - это показатель адекватности, вменяемости! Поэтому на ретриты мы берем только вменяемых людей
Источник:
Елена считает, что тот, кто уже состоялся и зарабатывает прилично, имеет право на следующую ступень без бесов внутри. Клиентов она активно прикармливает галлюциногенными грибами, читает мантры и ставит банки. VIP-курс стоит около миллиона рублей.
Бизнес Жуковой в РФ давно ликвидирован, и приставы не могут взыскать задолженность перед ФНС, потому что никакого имущества у экзорцистки на родине не осталось, - пишет канал.
У вас пока есть деньги? Добро пожаловать в Таиланд!
Источник:
- В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары
- «Королева марафонов»: Елена Блиновская перевела налоговой 140 миллионов рублей, но осталась сидеть СИЗО
- Анастасия Ивлеева собирается посетить ДНР, но многие этому не рады
- Самые скандальные экстрасенсы 90-х: неординарные гении или опасные шарлатаны
- «Исполнительница желаний» Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение с ФНС и заложить дом, чтобы погасить долги по налогам
Судя по видео, денег у неё совсем нет