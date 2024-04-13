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Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО

Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО

Автор:
13 апреля 2024 17:33
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Алексей Блиновский   СВО   бизнес   елена блиновская   инфоцыгане   контракт   сизо   
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Алексей Блиновский принял решение отправиться служить в зону СВО (но это не точно). Как утверждают источники SHOT, решение подписать контракт с Минобороны РФ, связано с попыткой реабилитироваться и попытаться добиться освобождения супруги из СИЗО.

Муж Елены Блиновской заключил контракт с Минобороны и ушёл на СВО. В окружении «королевы марафонов» ТАСС сообщили, что Алексей Блиновский сам принял это решение.

Ситуация у супругов Блиновских близка к безвыходной: большая часть их бизнес-империи разрушена, у них серьёзные долги.

Супруг блогера владел 12 компаниями, но из-за проблем с семейными счетами и долгами столкнулся с изрядными финансовыми трудностями.

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"Вот ведь какой причудливый бумеранг судьбы", - пишет ТГ-канал "Самые Сливки", -" Сама же марафонщица каких-то полтора года назад предлагать спасать мужчин от мобилизации с помощью её платного вебинара":

"Интерес супруга Елены прозаичен: сохранить нажитое", - пишет ТГ-канал "Readovka объясняет", - "А вот с тем, есть ли смысл государству прощать подобных персонажей на нынешних условиях, вопрос открытый. Об их исправлении речи пока не идёт, в то время как степень боевой эффективности условного полка «Мажор» специалистам военного дела даже рассматривать смешно".

С тем, что страна даёт возможность людям делом показать своё раскаяние, всё понятно. И общество с такой позицией согласно. Но почему бы не использовать разного рода продавцов воздуха в той сфере, где они могут принести реальную пользу, — в информационной войне?

Ведь пара Блиновских, не просто жулики, которым светит срок, а самая настоящая информационная атомная бомба: хитрая, расчётливая и абсолютно беспринципная. В условиях, когда против России действуют стройные ряды телефонных террористов-мошенников, такие люди могли бы пригодиться в самых разных направлениях ментального противостояния.

С подобной системой оба супруга скостили бы себе срок, принеся огромную пользу стране. Куда большую, чем причинили вреда. Более того, отправились бы на службу Родине вместе, не распыляя силы, - вносит предложение в использование инфоцыган "в деле" Readovka.

ТГ-канал "Светский хроник", ссылаясь на скриншот новости от ТАСС, считает, что решение пойти на СВО, супруг Блиновской принял из-за амнистии, которую президент подписал 52-м осужденным женщинам, в том числе тем, чьи мужья учавствуют в спциальной военной операции.

Кажется, логика начинает прослеживаться. По крайней мере, такую версию обсуждают в чатах: мол, если муж ушел воевать, у Блиновской есть шанс освободиться по амнистии (и даже до приговора суда). Так, 8 марта были помилованы женщины, что родственники участвуют в СВО
А у марафонщицы к тому же четверо несовершеннолетних детей



Напомним:

22 марта Блиновской предъявили окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов, легализации денег с помощью финансовых операций и сделок с имуществом и неправомерном обороте средств платежей.

К тому же, Мосгорсуд отказался освободить инфоцыганку из-за нарушения условий домашнего ареста.

Пара сможет быть на связи: в начале апреля следователь разрешил Блиновской звонить по телефону из СИЗО родным.

Действительно ли Алексей Блиновский отправится служить Родине, покажет время.

РИА Новости задали вопрос отцу Алексей и тот назвал широко разошедшуюся в СМИ информацию слухами.

Владимир Блиновский рассказал «Известиям», что в зону спецоперации отправляется супруг его дочери, а сын «ездит, у него много дел сейчас».

Источник:

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Метки: Алексей Блиновский   СВО   бизнес   елена блиновская   инфоцыгане   контракт   сизо   
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7k
livaneth 44 минуты назад
Вот его военно-учетная специальность!
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Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Блиновская должна сидеть, лет 15 минимум.
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Старичок Час назад
я так понимаю, автор предлагает организовать из инфоцыган СБ условного приватбанка и окучивать граждан недружественных стран за условку или освобождение от наказания? так они и из колоний могут этим заниматься и гораздо эффективней, чем на воле.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1436 постов (1363 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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