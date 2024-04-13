Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО

Муж Елены Блиновской заключил контракт с Минобороны и ушёл на СВО. В окружении «королевы марафонов» ТАСС сообщили, что Алексей Блиновский сам принял это решение.

Ситуация у супругов Блиновских близка к безвыходной: большая часть их бизнес-империи разрушена, у них серьёзные долги.

Супруг блогера владел 12 компаниями, но из-за проблем с семейными счетами и долгами столкнулся с изрядными финансовыми трудностями.