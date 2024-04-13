Инфоцыгане на службе Отечеству? Муж Елены Блиновской принял решение уйти на СВО

Алексей Блиновский принял решение отправиться служить в зону СВО (но это не точно). Как утверждают источники SHOT, решение подписать контракт с Минобороны РФ, связано с попыткой реабилитироваться и попытаться добиться освобождения супруги из СИЗО.
Муж Елены Блиновской заключил контракт с Минобороны и ушёл на СВО. В окружении «королевы марафонов» ТАСС сообщили, что Алексей Блиновский сам принял это решение.
Ситуация у супругов Блиновских близка к безвыходной: большая часть их бизнес-империи разрушена, у них серьёзные долги.
Супруг блогера владел 12 компаниями, но из-за проблем с семейными счетами и долгами столкнулся с изрядными финансовыми трудностями.
"Вот ведь какой причудливый бумеранг судьбы", - пишет ТГ-канал "Самые Сливки", -" Сама же марафонщица каких-то полтора года назад предлагать спасать мужчин от мобилизации с помощью её платного вебинара":
"Интерес супруга Елены прозаичен: сохранить нажитое", - пишет ТГ-канал "Readovka объясняет", - "А вот с тем, есть ли смысл государству прощать подобных персонажей на нынешних условиях, вопрос открытый. Об их исправлении речи пока не идёт, в то время как степень боевой эффективности условного полка «Мажор» специалистам военного дела даже рассматривать смешно".
С тем, что страна даёт возможность людям делом показать своё раскаяние, всё понятно. И общество с такой позицией согласно. Но почему бы не использовать разного рода продавцов воздуха в той сфере, где они могут принести реальную пользу, — в информационной войне?
Ведь пара Блиновских, не просто жулики, которым светит срок, а самая настоящая информационная атомная бомба: хитрая, расчётливая и абсолютно беспринципная. В условиях, когда против России действуют стройные ряды телефонных террористов-мошенников, такие люди могли бы пригодиться в самых разных направлениях ментального противостояния.
С подобной системой оба супруга скостили бы себе срок, принеся огромную пользу стране. Куда большую, чем причинили вреда. Более того, отправились бы на службу Родине вместе, не распыляя силы, - вносит предложение в использование инфоцыган "в деле" Readovka.
ТГ-канал "Светский хроник", ссылаясь на скриншот новости от ТАСС, считает, что решение пойти на СВО, супруг Блиновской принял из-за амнистии, которую президент подписал 52-м осужденным женщинам, в том числе тем, чьи мужья учавствуют в спциальной военной операции.
Кажется, логика начинает прослеживаться. По крайней мере, такую версию обсуждают в чатах: мол, если муж ушел воевать, у Блиновской есть шанс освободиться по амнистии (и даже до приговора суда). Так, 8 марта были помилованы женщины, что родственники участвуют в СВО
А у марафонщицы к тому же четверо несовершеннолетних детей
Напомним:
22 марта Блиновской предъявили окончательное обвинение в уклонении от уплаты налогов, легализации денег с помощью финансовых операций и сделок с имуществом и неправомерном обороте средств платежей.
К тому же, Мосгорсуд отказался освободить инфоцыганку из-за нарушения условий домашнего ареста.
Пара сможет быть на связи: в начале апреля следователь разрешил Блиновской звонить по телефону из СИЗО родным.
Действительно ли Алексей Блиновский отправится служить Родине, покажет время.
РИА Новости задали вопрос отцу Алексей и тот назвал широко разошедшуюся в СМИ информацию слухами.
Владимир Блиновский рассказал «Известиям», что в зону спецоперации отправляется супруг его дочери, а сын «ездит, у него много дел сейчас».
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