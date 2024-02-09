Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов готовится выйти из колонии

В том же году Ефремова осудили на 7,5 лет и этапировали в колонию. В ноябре 2023-го Михаил Олегович отметил там 60-летний юбилей.

После посадки Ефремов пытался обжаловать приговор - не вышло. Тогда подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). В первый раз ему в УДО отказали, во второй всё может получится.

В марте будет очередное прошение - вероятно, его удовлетворят. Как говорит друг и коллега Ефремова Иван Охлобыстин: