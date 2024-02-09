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Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов готовится выйти из колонии

Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов готовится выйти из колонии

Автор:
09 февраля 2024 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   авария   иван охлобыстин   колония   освобождение   
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Он отсидел половину назначенного срока.

Летом 2020 года актёр Михаил Ефремов напился, сел за руль, вылетел на своём внедорожнике на встречку и устроил лобовое столкновение. Пострадавший умер от полученных травм, у Ефремова на следующий день лишь побаливала от похмелья голова.

В том же году Ефремова осудили на 7,5 лет и этапировали в колонию. В ноябре 2023-го Михаил Олегович отметил там 60-летний юбилей.

После посадки Ефремов пытался обжаловать приговор - не вышло. Тогда подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). В первый раз ему в УДО отказали, во второй всё может получится.

В марте будет очередное прошение - вероятно, его удовлетворят. Как говорит друг и коллега Ефремова Иван Охлобыстин:

Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня.

А группа актёров уже начала сбор подписей в поддержку освобождения Михаила Ефремова и обратилась к известному адвокату Александру Добровинскому. Они попросили его пообщаться с родственниками погибшего и договориться ними о том, что те не против того, что виновник ДТП выйдет на свободу:

Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы (родственники погибшего, прим.) пока думают, - сообщил адвокат.

На данный момент Ефремов отсидел половину из положенных 7,5 лет.

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Метки: udo   Видео   ДТП   Михаил Ефремов   авария   иван охлобыстин   колония   освобождение   
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51  комментарий
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78k
Viktor 4 часа назад
И как эта мразь теперь на сцене перед людьми покажется!?
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601
Vladimir “Kvork” Tolkunov 44 минуты назад
Думаю и месяца в РФ не пробудет, смотается через Казахстан к своим дружбанам Орлуше и Быкову. А по делу, по пьяни убил человека, этим все сказано пусть сидит дальше.
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1k
Homem 52 минуты назад
Ефремов ещё и в дурке по молодости сидел.Круто.День за два.Он же сказал,что у него много денег.
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2k
Igor Grishaev 52 минуты назад
Какой у него грустный взгляд на фото. "Эх, сколько водки я не допил за 3 с лишним года. И Зильбертруд из России уехал, не с кем стихи читать..Ничего, наверстаем."
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1k
Александр Час назад
закон суров, но это же закон! давай будь мужиком, чалься от звонка до звонка.
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Комментарий удален. Причина: флуд
−22
1k
alex Час назад
цена человеческой жизни в России...
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17k
_delphin_ Час назад
Тут, КМК, вот в чем соль. Был бы он инженер, ну вышел и вышел по УДО. Исправился, отдал долг обществу. Но когда ты торговец лицом и все знают, что это лицо - лицо убийцы, то я вот не представляю, какие извращенцы захотят его наблюдать в когорте лицедеев. А если будет улицы мести - тогда ладно. А вот как актёр, он умер вместе с невинно убиенным.
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. Час назад
Проблема осуждающих - в двоемыслии. Если человеку законом положено УДО - он своим правом пользуются. Но тут же находятся кликуши, жаждущие крови. И в большинстве случаев эти же люди не имеют ничего против маньяков - насильников, по которым виселица плачет, но они побывали на СВО и сейчас гуляют на свободе. Да и на самом этом СВО уже сколько народу попереубивали с обеих сторон, и конца и края нет. Так что Ефремов, конечно, виноват, но всё познаётся в сравнении.
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6k
Трям 2 часа назад
За это надо выпить и покататься...
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8k
Allmaster 2 часа назад
Выпустят, с радости напьется и опять?
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301
Alex 2 часа назад
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3k
Daimos 2 часа назад
7 лет это очень мало за убийство под наркотой.
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17k
a_komolow 2 часа назад
Дайте человеку второй шанс
За время отсидки от синьки он уже отвык
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278
Александр Портениер 3 часа назад
Ну давайте тогда всех кто по пьянке убил выпустим по половинке срока.
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13k
Григорий Бабкин 3 часа назад
Тут, видимо, мало кто понимает, что такое УДО. Ключевое слово УСЛОВНО. Оставшиеся годы он будет обязан ходить по струнке и отмечаться у ментов. Одно нарушение и полетит доматывать срок обратно. Самое приятное, что если это нарушение будет даже за день до конца срока, досиживать придётся всё, что не досидел.
По работе. МОЖЕТ быть Мишане сделают поблажку, надеюсь, что нет, но может быть. И он сможет служить в каком-нибудь театре. Для обычного зэка максимум, куда он сможет устроиться - чернорабочим. Дворник, грузчик и т. д.
Очень сомневаюсь, что зайчик удержится и не будет бухать. Не верю. А значит поживёт на свободе очень недолго.
Как-то так.
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14k
ron 3 часа назад
Если бы он не был смертельно пьян и если бы не заглушенная кем-то тема про наркотики... Пусть уж досидит.
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25k
MrGod 3 часа назад
Он профессиональный алкаш.
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546
Ирина Петрова 3 часа назад
Этот йеху-маргинал активно топил против Путина и проводимой Россией политики. Куда это существо выпускать? Оно же по самой своей сути враждебно России. Пусть сидит до конца своей жизни.
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562
Юрий 4 часа назад
Этот подонок из тех, кто никогда не исправится. Как те же латышские легионеры СС и их потомки или западенские бандеровцы. Это уже в крови и ничем не вытравливается кроме навечной изоляции или ликвидации.
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10k
Дмитрий 4 часа назад
Законом не запрещено. Как он там себя в колонии "ведёт", знает только местная администрация. Даст добро- выйдет. Не даст- посидит ещё. Дальше хоть каждый день можно ходатайствовать об УДО.
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