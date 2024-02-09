Виновный в смертельном ДТП Михаил Ефремов готовится выйти из колонии

Он отсидел половину назначенного срока.
Летом 2020 года актёр Михаил Ефремов напился, сел за руль, вылетел на своём внедорожнике на встречку и устроил лобовое столкновение. Пострадавший умер от полученных травм, у Ефремова на следующий день лишь побаливала от похмелья голова.
В том же году Ефремова осудили на 7,5 лет и этапировали в колонию. В ноябре 2023-го Михаил Олегович отметил там 60-летний юбилей.
После посадки Ефремов пытался обжаловать приговор - не вышло. Тогда подал прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). В первый раз ему в УДО отказали, во второй всё может получится.
В марте будет очередное прошение - вероятно, его удовлетворят. Как говорит друг и коллега Ефремова Иван Охлобыстин:
Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня.
А группа актёров уже начала сбор подписей в поддержку освобождения Михаила Ефремова и обратилась к известному адвокату Александру Добровинскому. Они попросили его пообщаться с родственниками погибшего и договориться ними о том, что те не против того, что виновник ДТП выйдет на свободу:
Мы с ними связались, и сейчас они решают, какую позицию занять: согласиться с тем, чтобы Михаил Ефремов покинул место заключения или нет. Поймите, это тяжелая ответственность сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы (родственники погибшего, прим.) пока думают, - сообщил адвокат.
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На данный момент Ефремов отсидел половину из положенных 7,5 лет.
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За время отсидки от синьки он уже отвык
По работе. МОЖЕТ быть Мишане сделают поблажку, надеюсь, что нет, но может быть. И он сможет служить в каком-нибудь театре. Для обычного зэка максимум, куда он сможет устроиться - чернорабочим. Дворник, грузчик и т. д.
Очень сомневаюсь, что зайчик удержится и не будет бухать. Не верю. А значит поживёт на свободе очень недолго.
Как-то так.