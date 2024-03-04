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Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Виновник смертельного ДТП Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении

Автор:
04 марта 2024 16:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: udo   ДТП   Михаил Ефремов   авария   адвокат   колония   освобождение   
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Окончательное решение о его дальнейшей судьбе примет суд.

В июне 2020 года Ефремов сел пьяным за руль и устроил аварию.

Пострадавший мужчина скончался, актёр отправился в колонию. Перед этим был громкий судебный процесс, общественность требовала наказать Михаила по всей строгости закона. Были и те, кто заявлял, что даже если его посадят, вскоре он снова окажется на свободе. Одним из таких скептиков был Юрий Лоза:

Там такая волна пошла: найдёт уловки какие-нибудь, апелляции сейчас покатятся, потом больницы, потом по УДО освободят. Что-нибудь придумают, изобретут. Думаю, что он и полсрока не отсидит.

В итоге Ефремов получил 7,5 лет колонии и всё-таки отсидел половину положенного срока. Он уже несколько раз подавал ходатайство об УДО, но сейчас у него появились реальные шансы оказаться на свободе.

Как говорит его адвокат, Тимур Матвеев, на зоне актёр не отлынивает от работы: ловко шьёт спецодежду и участвует в кружке самодеятельности.

Сейчас Ефремов и его защита подготовили новое ходатайство об УДО. Когда суд будет рассматривать документ, учтёт мнение потерпевшей стороны, выплатил ли актёр компенсацию (он это сделал - перевёл семье погибшего сумму в 4,4 млн. рублей), и то, как он проявил себя в колонии. У администрации исправительного учреждения арестант Ефремов на хорошем счету. А адвокат родственников погибшего, Александр Добровинский, сообщал в феврале этого года:

Поймите, это тяжёлая ответственность: сказать человеку, который виновен в смерти мужа и отца, что они не против завершения наказания или, наоборот, чтобы наказание было понесено в полной мере. Захаровы пока думают.

На данный момент известно, что Захаровы решения приняли, но его пока не разглашают.

Ходатайство об УДО уже готово, предполагается, что в ближайшее время его должен рассмотреть суд в Белгородской области. Важное уточнение - в суд документы об УДО пока не поступали. По этому поводу высказался Георгий Волков - председатель ОНК города Москвы по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания.

Михаилу Ефремову комиссия в колонии, в которой он отбывает наказание, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении. Теперь всё зависит от предстоящего суда.

Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернётся в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.

Но, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше,  работая фактически свободным человеком. Будем ждать решения.

Судя по всему, теперь Ефремов может выйти из колонии. Такая вероятность очень высока. А в сети уже вовсю обсуждают - действительно ли исправился актёр, который напился и фактически отправил человека на тот свет.

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Метки: udo   ДТП   Михаил Ефремов   авария   адвокат   колония   освобождение   
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1k
FreelancerND 3 часа назад
Ну, если все по закону, то чем ом от остальных граждан отличается?
Мне этот мудила глубоко противен, но закон если есть, то применяться ко всем одинаково должен. У обычного человека с таким же сроком и статьей есть возможность подавать на УДО?
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25k
Павел Плеханов 15 минут назад
Только что в машине слушал новости: ФСИН говорит, что пока никакого прошения об УДО не было.
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39k
Алексей 37 минут назад
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3k
Старожил 42 минуты назад
А я чо говорил?

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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 42 минуты назад
Так бы сдох от наркоты и алкоголя, а сейчас выглядит неплохо, для него тюрьма=здоровье.
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22k
Альберт 44 минуты назад
Он человека убил, да ещё и по пьяни.

А в СМИ пишут:
"В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова."
Мистика какая-то: и Миша - не при делах, и курьер просто испарился...
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15k
Роман Час назад
А схрена ли Захаровы решают за умершего?
Его-то мнение никто уже не спросит.
Я был бы против если бы моя жена моему убийце разрешила скостить срок.
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20k
Саш Час назад
https://news.rambler.ru/incidents/52375108-ufsin-efremov-ne-obraschalsya-v-sud-po-povodu-udo/https://news.rambler.ru/incidents/52375108-ufsin-efremov-ne-obraschalsya-v-sud-po-povodu-udo/

УФСИН: Ефремов не обращался в суд по поводу УДО
Илья Родин
04 марта, 17:22
Известный актер и шоумен Михаил Ефремов, отбывающий в белгородской исправительной колонии срок за смертельное ДТП, пока не обращался в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Белгородской области.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что администрация колонии удовлетворила прошение Ефремова об УДО.
«Информация об обращении осужденного Михаила Ефремова в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении не соответствует действительности», отметили в пресс-службе.
Вместе с этим

Mash: Михаилу Ефремову согласовали ходатайство на УДО
Российская Газета
https://news.rambler.ru/community/52374163-mash-mihailu-efremovu-soglasovali-hodataystvo-na-udo/?readmorehttps://news.rambler.ru/community/52374163-mash-mihailu-efremovu-soglasovali-hodataystvo-na-udo/?readmore
04 марта, 15:33
Советскому и российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему длительный тюремный срок за смертельное "пьяное" ДТП, согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении.

и т.д.

Короче, хренпоймёшь...
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20k
Robin Hood Час назад
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4k
просто Дмитрий Час назад
Ой псдят, ой псдят......
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32k
Kladbische Час назад
Выпустить с условием что не будет пить 10 лет. Если выпьет в тюрьму)))
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902
Шурман Час назад
Блин да новость из пальца , даже он сам сказал и власти подтвердили что он ни чего не запрашивал , не верите зайдите на любой новостной сайт и там тоже самое написано . Наверное понравилось ему там сидеть , я бы тоже посидел там если бы знал что у тебя дочка лесбиянка , феминистка и наркоманка :)
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14k
кот базилий 2 часа назад
Как дед старый выглядит от пойла.
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9k
Maximvs 2 часа назад
Пока друзья-подельники зарабатывали себе статусы иноагентов/экстремистов, теряли работы/доходы/аудиторию, Миша Ефремов отсиживался в тепле.
А сын пахал в три смены за день, чтоб семью содержать.
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11k
Vacony 2 часа назад
..т.е. для убийства и жизни дальше выходит надо просто раскаяться и пол срока скосят... ? ... не защищаю никого.. но вроде нет адекватного наказания за такой поступок. разве что лишить убийцу так же близкого человека ... но тоже крайне спорно
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4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
нет.актер хороший!но,все таки,человека убил....
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3k
Александр Долматов 2 часа назад
"Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь..."
Брехня.
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78k
Viktor 2 часа назад
Вот что значит правильный режим, отсутствие кривоты и наркоты!

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24k
sanchesS80 2 часа назад
Положенную по закону половину срока он таки отсидел. Подавать имеет право.
Если решат, что для общества не опасен, то выпустят.

ИМХО главное ему права не давать - пускай пешком ходит или водителя нанимает. В остальном он для людей не опасен.
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11k
hairov 2 часа назад
Что то он какой то зеленый на последнем фото
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11k
Юрий 2 часа назад
Посвежел, помолодел, может бы не спешил на выход? Посидел бы еще, может совсем юным станет.
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