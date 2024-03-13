Кубанский суд досрочно освободил криминального авторитета Шакро Молодого

Отмечается, что Шакро Молодого в 2018 году приговорили к 9 годам и 10 месяцам заключения по делу о вымогательстве у владелицы столичного ресторана Elements. За 70-летним вором в законе тянется длинный шлейф из преступлений. Начинал практически с пелёнок — к началу горбачёвской перестройки был судим уже пять раз на общий срок около 15 лет. В 90-х годах был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов, но в 2003 году сбежал из России после череды покушений. Он обосновался в Испании, где отмывал деньги, заработанные непосильным преступным путём (также местные правоохранители его подозревали в контрабанде нефти, похищении людей, убийствах и вымогательстве). В 2005-м он сбежал в ОАЭ, но его экстрадировали обратно в Испанию, где Шакро признали виновным в отмывании денег и создании ОПГ, приговорив к 7,5 годам заключения.

Известно, что Шакро Молодой сейчас находится в ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Когда именно он окажется на свободе не сообщается.