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Кубанский суд досрочно освободил криминального авторитета Шакро Молодого

Кубанский суд досрочно освободил криминального авторитета Шакро Молодого

Автор:
13 марта 2024 16:17
Сообщество : Криминал
Метки: udo   Суд   Шакро Молодой   вор в законе   колония   краснодарский край   
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Самый гуманный суд решил, что состояние здоровья заключённого более не позволяет ему находиться в местах не столь отдалённых.

Самый известный вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальных кругах как Шакро Шолодой, досрочно выйдет на свободу. Так решил Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края, одобривший сегодня прошение 70-летнего преступника об условно-досрочном освобождении.


Отмечается, что ходатайство заключённого рассматривалось в закрытом режиме. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона, решение об удовлетворении прошения по УДО было принято из-за состояния здоровья заключённого.

Отмечается, что Шакро Молодого в 2018 году приговорили к 9 годам и 10 месяцам заключения по делу о вымогательстве у владелицы столичного ресторана Elements. За 70-летним вором в законе тянется длинный шлейф из преступлений. Начинал практически с пелёнок — к началу горбачёвской перестройки был судим уже пять раз на общий срок около 15 лет. В 90-х годах был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов, но в 2003 году сбежал из России после череды покушений. Он обосновался в Испании, где отмывал деньги, заработанные непосильным преступным путём (также местные правоохранители его подозревали в контрабанде нефти, похищении людей, убийствах и вымогательстве). В 2005-м он сбежал в ОАЭ, но его экстрадировали обратно в Испанию, где Шакро признали виновным в отмывании денег и создании ОПГ, приговорив к 7,5 годам заключения.


Известно, что Шакро Молодой сейчас находится в ИК-2 в посёлке Двубратский Усть-Лабинского района Краснодарского края. Когда именно он окажется на свободе не сообщается.

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Метки: udo   Суд   Шакро Молодой   вор в законе   колония   краснодарский край   
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19  комментариев
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6k
Григорий Час назад
воры по удо не ходят))))
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8k
Alex 4 минуты назад
Ну пару часов может и протянет на свободе, пока не замочат. Гнида черножопая.
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121
Сергей.РФ 10 минут назад
а как быть с другими заключенными у которых здоровье на нуле.НЕСПРАВЕДЛИВО.
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4k
Василий Афиногенов 15 минут назад
дык закон есть,а так называемых ворах в законе...значит скороо снова вернут в места,не столь отдалённые
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376
deadDEVIL 16 минут назад
В здоровом обществе и Мире он должен был пойти на удобрения ещё после второй ходки.
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3k
PtDragon 18 минут назад
Ну если известный преступник недостаточно здоров чтоб сидеть дальше - будьте милосердны, пристрелите нафиг!
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 23 минуты назад
там еще семейству Цапков надоело сидеть
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95
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Кубанский суд звучит смешно само по себе. И решения соответствующие
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7k
klop Полчаса назад
У него что тоже мама помирает как у Ходорковского?
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72
Доцент Полчаса назад
А разве состояние здоровья влияет на УДО?
Он что исправился? Такого только могила исправит.
Болеет - так в тюремную больничку его определите.
Да и по ихним воровским понятиям вор не должен выходить по УДО.
Значит теперь уже и не вор.
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17k
GROMOZEKA 37 минут назад
Молодая была уже не молода
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41k
Седой 46 минут назад
Надо полагать что теперь его жертвам надо прятаться, от этого"больного дедушки"
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1k
ФЫВАПРОЛ 59 минут назад
Наверное прилежно рукавицы шил? План перевыполнял и вел себя для вертухаев замечтательно)))
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22k
Shtoppi Час назад
на зоне сидеть здоровье не позволяет, а криминальными делами на воле руководить нет.
так и живем, гуманисты сукаблRть!!!
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5k
Отвратительный Мужик Час назад
Ну наконец вор-рецидивист лидер криминального мира России исправился и его отпустили по УДО (очень себя хорошо вёл).
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