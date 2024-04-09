Заключённый организовал подпольное казино в колонии строгого режима

Развернуться бизнесу не дали, а ведь в успеху шёл!
Сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино в колонии строгого режима в Пугачёвском районе Саратовской области. Ушлый 28-летний сиделец раздобыл карты, покерные фишки и проводил среди заключённых азартные игры.
Однако мечте о казино с блэкджеком и обиженными сбыться было не суждено. Бизнес подбили на взлёте, ему удалось заработать всего 80 тысяч рублей. За которые он расплатится дополнительными восемью годами за решёткой. Против заключённого возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).
Как стало известно, игорное заведение организовал заключённый, отбывающий срок в 10 лет и 3 месяца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.
Источник:
Примечательно, что в начале марта в этой же колонии (ИК-4) произошёл бунт в ходе проверки камер на наличие запрещённых предметов. У осуждённого за убийство сотрудники колонии попытались забрать какой-то предмет, но тот отказался его отдавать. После того, как к нему применили силу, другие заключённые принялись ломать окна и двери. Тюремщики на подмогу вызвали спецназ, но до силового подавления бунта дело не дошло, администрация колонии провела разъяснительную беседу с заключёнными, после чего конфликт был исчерпан.
Источник:
- «Дышать нечем»: в Саратовской области прорвало канализацию и несколько домов затопило нечистотами
- Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
- На пункте пропуска с Псковской области изъяли иконы, нашпигованные гексогеном
- Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
- В России вышел на свободу вор в законе №1 Шакро Молодой