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Заключённый организовал подпольное казино в колонии строгого режима

Заключённый организовал подпольное казино в колонии строгого режима

Автор:
09 апреля 2024 16:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Саратовская область   ФСБ   казино   колония   покер   
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Развернуться бизнесу не дали, а ведь в успеху шёл!

Сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино в колонии строгого режима в Пугачёвском районе Саратовской области. Ушлый 28-летний сиделец раздобыл карты, покерные фишки и проводил среди заключённых азартные игры.


Однако мечте о казино с блэкджеком и обиженными сбыться было не суждено. Бизнес подбили на взлёте, ему удалось заработать всего 80 тысяч рублей. За которые он расплатится дополнительными восемью годами за решёткой. Против заключённого возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).


Как стало известно, игорное заведение организовал заключённый, отбывающий срок в 10 лет и 3 месяца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Примечательно, что в начале марта в этой же колонии (ИК-4) произошёл бунт в ходе проверки камер на наличие запрещённых предметов. У осуждённого за убийство сотрудники колонии попытались забрать какой-то предмет, но тот отказался его отдавать. После того, как к нему применили силу, другие заключённые принялись ломать окна и двери. Тюремщики на подмогу вызвали спецназ, но до силового подавления бунта дело не дошло, администрация колонии провела разъяснительную беседу с заключёнными, после чего конфликт был исчерпан.

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Метки: Видео   Саратовская область   ФСБ   казино   колония   покер   
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6  комментариев
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389
dm.star2011 Час назад
напомнило.

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14k
кот базилий 16 минут назад
Администрация "не знала"
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11k
Дмитрий 42 минуты назад
Как говорится, свои же братья сидельцы и сдали!
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14k
Григорий Бабкин 56 минут назад
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79k
Viktor 2 часа назад
Да вертухаи за бабки не только фишки с картами, рулетку доставят!

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Burzum
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