Заключённый организовал подпольное казино в колонии строгого режима

Сотрудники ФСБ накрыли подпольное казино в колонии строгого режима в Пугачёвском районе Саратовской области. Ушлый 28-летний сиделец раздобыл карты, покерные фишки и проводил среди заключённых азартные игры.

Однако мечте о казино с блэкджеком и обиженными сбыться было не суждено. Бизнес подбили на взлёте, ему удалось заработать всего 80 тысяч рублей. За которые он расплатится дополнительными восемью годами за решёткой. Против заключённого возбудили уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ).

Как стало известно, игорное заведение организовал заключённый, отбывающий срок в 10 лет и 3 месяца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.