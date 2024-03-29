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Вместе на всю жизнь: сиамские близнецы Эбби и Бриттани вышли замуж

Вместе на всю жизнь: сиамские близнецы Эбби и Бриттани вышли замуж

Автор:
29 марта 2024 14:04
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Ynews   Эбби и Бриттани   во дают   истории людей   ну и ну   сиамские близнецы   сиамский близнец   совет да любовь   сросшиеся   
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По информации издания Today, одна из сросшихся близнецов, Эбби Хенсел, вышла замуж за 33-летнего Джоша Боулинга, медбрата и ветерана армии США, еще в 2021 году. Но можно считать, что узами брака связали себя обе сестры, поскольку у них одно тело и они неразлучны. По понятным причинам свадьба была тихой и непубличной.


34-летняя Эбби и ее сестра Бриттани, одни из немногих в истории дицефальных близнецов, переживших младенчество, прославились благодаря шоу «Эбби и Бриттани» на канале TLC. В программе рассказывалось о главных событиях их жизни, включая окончание школы и поиск работы.


У близнецов одно тело, и от пояса вниз все органы, включая кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы, общие.

В документальном фильме, снятом, когда девочки были подростками, их мать сказала, что однажды они захотят иметь собственных детей, пояснив: «Вероятно, это может сработать, потому что эти органы действительно работают на них». «Да, мы будем мамами», — согласилась Бриттани.


В другом интервью Бриттани подтвердила их желание иметь собственные семьи, сказав: «Всему миру не нужно знать, с кем мы встречаемся, что мы делаем и когда собираемся это сделать. Но поверьте мне, мы совершенно разные люди». А Эбби добавила: «Да, однажды мы станем мамами, но пока мы не хотим говорить о том, как это будет происходить».

Отношения Эбби и Джоша (у него раньше была семья и есть один ребенок) до сей поры оставались скрытыми от глаз общественности. Последние 10 лет близнецы вели спокойную жизнь, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. Они всегда закрывали глаза на спекуляции на тему их личной жизни.


«Люди интересовались нами с самого рождения, по понятным причинам, — сказали близнецы в первом эпизоде восьмисерийного сериала. — Но наши родители никогда не позволяли нам использовать это в качестве оправдания. Нас воспитывали в убеждении, что мы можем делать все, что захотим».

В 2001 году в интервью Time отец близнецов Майк сказал, что его дочери уже тогда задавались вопросом о том, чтобы однажды найти себе мужей. В истории уже бывали случаи, когда сросшиеся близнецы выходили замуж, так почему нет? «Они симпатичные девочки, — добавил он. — Они остроумны. У них есть все, что нужно, кроме того, что они вместе».


В соцсетях близнецов недавно появился ролик со свадьбы Эбби. Также были опубликованы совместные с мужем фотографии. На церемонии, которая, согласно записям, состоялась в 2021 году, близнецы были одеты в свадебное платье без рукавов с кружевной отделкой, а жених — в серый костюм.

На видео, снятом одним из гостей и опубликованном в социальных сетях, видно, как близнецы и жених наслаждаются танцем во время торжественного дня. На другом видео дочь Джоша в платье подружки невесты идет к алтарю, держа в руках табличку с надписью: «Папа... Вот идет твоя невеста».

Скорее всего, Джош, который работает с пациентами хосписа, и близнецы живут вместе: в соцсетях Джоша можно увидеть, как вся семья, включая его маленькую дочь, наслаждается прогулками на природе, ест мороженое и наряжается на Хэллоуин.

Эбби и Бриттани были воспитаны в христианском духе их родителями, медсестрой и плотником. Близнецы окончили Университет Бетел и сейчас преподают математику в пятом классе начальной школы в Нью-Брайтоне, штат Миннесота. Это место, где они родились и выросли.


«Мы сразу же поняли, что будем получать одну зарплату, потому что выполняем работу одного человека», — сказала Эбби. «Одна из нас может объяснять материал, а другая — наблюдать за классом и отвечать на вопросы, — добавила Бриттани. — Так что в этом смысле мы можем делать больше, чем один человек». У близнецов две лицензии на преподавание.

В мире существует только одна пара близнецов с таким же заболеванием — братья Айше и Сема Танрыкулу, которые родились в Турции в 2000 году.


Эбби и Бриттани получили известность в 1996 году, появившись на шоу Опры Уинфри и на обложке журнала Life. После этого они жили тихой, нормальной жизнью со своей семьей, держась в стороне от внимания СМИ, пока в 16 лет не согласились сняться в документальном фильме для канала TLC.


Когда близнецы Хенсел родились 7 марта 1990 года, врачи предупредили их родителей Пэтти и Майка, что малышки вряд ли переживут ночь. Но это предсказание оказалось ошибочным. Девочки также поразили врачей своей удивительной координацией при игре на пианино и занятиях спортом. Каждая из них контролирует одну сторону тела: Эбби — правую, а Бриттани — левую.


«Когда дело доходит до принятия решений, нам приходится идти на компромиссы, — призналась Эбби.— Мы работаем по очереди. Мы хотим работать так, чтобы каждая из нас была довольна, и находим золотую середину». «Мы обычно торгуемся друг с другом, например, "если ты сделаешь это, я дам тебе то"», — добавила Бриттани.

В детстве они занимались такими видами спорта, как боулинг, волейбол, велоспорт, софтбол и плавание. А в свой 16-й день рождения сдали экзамен по вождению — умопомрачительный командный подвиг, когда каждый из близнецов управлял рулем одной рукой.

Выступая в то время, их мать Пэтти признала, что это могло стать проблемой. «Я не знаю, что бы случилось, если бы их остановили за превышение скорости, - сказала она. — Получили бы они каждая по штрафу или только Эбби, потому что она нажимала на педаль газа?»

Хотя у этой пары много общих органов, они испытывают разное чувство голода и разные позывы к мочеиспусканию и сну. Их нервные системы также отличаются друг от друга. Если пощекотать Эбби бок, то Бриттани этого не почувствует. Общие ощущение они испытывают только на одном узком участке спины.


Родители Пэтти и Майк никогда не рассматривали возможность разделения близнецов из-за риска, что они могут умереть или остаться с такими тяжелыми нарушениями, что качество их жизни будет под угрозой.


Когда они росли, у них, как и у многих близнецов, были совершенно разные характеры и вкусы. Эбигейл, вздорная и упрямая, предпочитала на завтрак апельсиновый сок, а Бриттани, главная шутница в семье, пила исключительно молоко.


Близнецы также отличаются по росту: Эбби — 157 см, а ее сестра — 147 см. Бриттани приходится стоять на носочках, чтобы сохранить равновесие.

Эта пара, которая, как говорят, «загадывала загадки медицинскому миру с самого рождения... потому что никто не знает, как они функционируют», действует почти без помех друг другу. Например, они могут совместно составить электронное письмо, практически не обсуждая его вслух, и часто заканчивают предложения друг друга. Однако стиль одежды у них разный: в 2013 году Эбби сказала: «У нас определенно разные стили. Бриттани больше любит нейтральные цвета, жемчуг и тому подобное, а я предпочитаю, чтобы все было весело, ярко и красочно».

Пэтти не знала, что носит близнецов, до самых родов в местной больнице, где она работала.

«Педиатр сказал, что у моих детей одно тело, но две головы, — вспоминала она в 2006 году.— Это было грубо, но совершенно точно. С первого взгляда на них мы решили, что они прекрасны. Я поцеловала Эбигейл, потом Бриттани и обняла их. И так каждый раз, когда я забираю их из школы: два поцелуя и одно объятие для самых красивых детей в мире».

Семьи Майка и Пэтти уже несколько поколений живут в небольшой фермерской общине на Среднем Западе, насчитывающей 300 человек, и именно здесь, вдали от внимания прессы, они вырастили близнецов, а также их младшего брата Дакоту и сестру Морган.

В младенчестве близнецам удалили третью неразвитую руку из груди, а в 12 лет они перенесли операцию по исправлению сколиоза и расширению грудной полости, чтобы предотвратить будущие трудности с дыханием. Они посещали частную церковную школу, и только когда семья выходила за пределы этого сплоченного сообщества, любопытство незнакомцев могло их ранить.


Описывая характер своих дочерей, Пэтти добавила: «Они никогда не сдаются. Они продолжают пытаться, и всё, что они хотят сделать, они делают».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Эбби и Бриттани   во дают   истории людей   ну и ну   сиамские близнецы   сиамский близнец   совет да любовь   сросшиеся   
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15  комментариев
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7k
Старичок 37 минут назад
а ветеринар то затейник еще тот)))
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6k
Трям 5 минут назад
Што только не ибут...
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45k
SinigamiRuuk 5 минут назад
И вот скажите, что после этого Спартанцы были не правы...
Раньше выверяли генофонд, по сути натуральный социал-дарвинизм был...
А теперь, ну ладно из гуманности со скалы не бросают... Но столько ресурсов на них оттягивают и что самое страшное как с "породистыми собаками", ещё дают и продолжение этому гену...

Теперь любое уродство это тренд - "я не такой как все"...
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15k
Иван Иваныч 5 минут назад
Объясните мне на пальцах, когда чел ипет одну, то как другая выходит покурить?
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0
Иван Лаптев 8 минут назад
Какая интересная у людей жизнь. Двухголовая жена это конечно оригинально...
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512
Человек Наблюдающий 22 минуты назад
Это уже слишком)
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323
Dmitry N 23 минуты назад
Больной извращенец.
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
Совсем уже е.банулись

Абстрагируясь от их маленькой проблемы, они ещё и страшные, как смертный грех. Ещё и рожать собираются... А как им права дали, это вообще за гранью понимания. Учитывая что каждая отвечает за свою половину тела. Представляю, как они будут действовать в экстренной ситуации. Песец...
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3k
Rom Час назад
Я не понял, судя по тексту, замуж только одна из них вышла?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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