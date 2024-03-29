Вместе на всю жизнь: сиамские близнецы Эбби и Бриттани вышли замуж

В мире существует только одна пара близнецов с таким же заболеванием — братья Айше и Сема Танрыкулу, которые родились в Турции в 2000 году.

Эбби и Бриттани получили известность в 1996 году, появившись на шоу Опры Уинфри и на обложке журнала Life. После этого они жили тихой, нормальной жизнью со своей семьей, держась в стороне от внимания СМИ, пока в 16 лет не согласились сняться в документальном фильме для канала TLC.

Когда близнецы Хенсел родились 7 марта 1990 года, врачи предупредили их родителей Пэтти и Майка, что малышки вряд ли переживут ночь. Но это предсказание оказалось ошибочным. Девочки также поразили врачей своей удивительной координацией при игре на пианино и занятиях спортом. Каждая из них контролирует одну сторону тела: Эбби — правую, а Бриттани — левую.

«Когда дело доходит до принятия решений, нам приходится идти на компромиссы, — призналась Эбби.— Мы работаем по очереди. Мы хотим работать так, чтобы каждая из нас была довольна, и находим золотую середину». «Мы обычно торгуемся друг с другом, например, "если ты сделаешь это, я дам тебе то"», — добавила Бриттани.