Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом

В городе Моркам на северо-западе Англии в прошлом году произошёл отвратительный инцидент: здоровый бугай, бывший военный, отметелил своего 70-летнего соседа. Какой-то там был конфликт на почве неубранных вовремя мусорных баков. И вот справедливый британский суд наконец-то вынес вердикт по этому делу.
Камера видеонаблюдения запечатлела момент нападения и избиения пенсионера
Действующие лица: 44-летний Дэниел Уинворд, бывший спецназовец, отслуживший три срока в Ираке и Афганистане, ныне управляет пабом и гостиницей в Моркаме (Ланкашир). И 70-летний Саймон Проктер, пенсионер, живёт с женой по соседству с заведением Уинворда на Бичем-стрит.
Между жителями улицы и Уинвордом случился конфликт на почве того, что он вывозил на дорогу мусорные баки из паба. Люди жаловались на то, что они мешают проезду и пахнут, но Уинворд не обращал внимания на эти претензии.
Вся улица была раздражена тем, что он вытаскивал свои здоровенные мусорные баки из задней части паба. Все на улице возражали. Это узкая улочка, и почти невозможно проехать сюда на большом фургоне к задней части его паба.
Скандал набирал обороты, отношения становились всё враждебнее, и в итоге всё вылилось в стычку с Саймоном Проктером. Он в очередной раз сказал Уинворду, что мусорный бак может быть пожароопасным.
После этого Уинворд просто слетел с катушек и избил пожилого мужчину, запинав его ногами прямо на улице. В результате пострадавшему наложили 20 швов на глубокую рану головы, также у него были серьёзные ушибы и другие травмы.
Из дома выбежала жена Проктера, пыталась остановить напавшего, но Уинворд и её швырнул на землю. Он крикнула ему, что он должен остановиться, что её муж болен раком, на что Уинворд лишь усмехнулся и сказал: «Ну, тогда он так и так помрёт».
После избиения Уинворд не успокоился: он вломился в дом Проктеров и устроил дебош: разбил зеркало, звуковую панель, телевизор и несколько украшений, причинив ущерб на 1000 фунтов стерлингов.
Это всё предыстория. А теперь то, чем всё закончилось.
На прошлой неделе суд вынес решение по этому делу. Были заслушаны показания потерпевшего и свидетельские. Ответчик заявил, что нашёл мистера Проктера на улице без сознания и бросился к нему на помощь. Однако записи с камеры видеонаблюдения быстро разоблачили эту ложь.
Далее выяснилось, что Уинворд страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), из-за которого у него повышенное реагирования на возможную угрозу.
Адвокат Крис Хадсон заявил, что после нападения Уинворд работал с благотворительной организацией Combat Stress, занимающейся посттравматическим стрессом, и занимался своим психическим здоровьем.
Это повреждённый человек. Он был повреждён на службе своей страны, и это важно. Все понимают, что спор о мусорных баках вышел из-под контроля. Ничего из этого больше не повторится и проблем больше не будет.
Окружной судья Пол Хили приговорил Уинворда к десяти месяцам условно с отсрочкой исполнения на 18 месяцев с рядом условий. Он должен «заниматься реабилитацией» в течение 30 дней, потратить 150 часов на неоплачиваемую работу и выплатить 1000 фунтов стерлингов за причиненный им ущерб и 1000 фунтов стерлингов в качестве компенсации паре, на которую он напал.
Судья также вынес ему двухлетний запретительный судебный приказ и обязал оплатить судебные издержки в размере 200 фунтов стерлингов и дополнительную плату за потерпевшего. При этом он сказал: «У вас есть серьёзный повод для смягчения наказания и реальная перспектива реабилитации».
Кажется, теперь мы знаем, какой суд самый гуманный в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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