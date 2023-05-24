FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10357 постов • 1433 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом

Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом

Автор:
24 мая 2023 17:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   видео   избиение   истории из жизни   истории людей   ну и ну   преступление и наказание   
1074
9
1

В городе Моркам на северо-западе Англии в прошлом году произошёл отвратительный инцидент: здоровый бугай, бывший военный, отметелил своего 70-летнего соседа. Какой-то там был конфликт на почве неубранных вовремя мусорных баков. И вот справедливый британский суд наконец-то вынес вердикт по этому делу.


Действующие лица: 44-летний Дэниел Уинворд, бывший спецназовец, отслуживший три срока в Ираке и Афганистане, ныне управляет пабом и гостиницей в Моркаме (Ланкашир). И 70-летний Саймон Проктер, пенсионер, живёт с женой по соседству с заведением Уинворда на Бичем-стрит.


Между жителями улицы и Уинвордом случился конфликт на почве того, что он вывозил на дорогу мусорные баки из паба. Люди жаловались на то, что они мешают проезду и пахнут, но Уинворд не обращал внимания на эти претензии.


Вся улица была раздражена тем, что он вытаскивал свои здоровенные мусорные баки из задней части паба. Все на улице возражали. Это узкая улочка, и почти невозможно проехать сюда на большом фургоне к задней части его паба.


Скандал набирал обороты, отношения становились всё враждебнее, и в итоге всё вылилось в стычку с Саймоном Проктером. Он в очередной раз сказал Уинворду, что мусорный бак может быть пожароопасным.


После этого Уинворд просто слетел с катушек и избил пожилого мужчину, запинав его ногами прямо на улице. В результате пострадавшему наложили 20 швов на глубокую рану головы, также у него были серьёзные ушибы и другие травмы.


Из дома выбежала жена Проктера, пыталась остановить напавшего, но Уинворд и её швырнул на землю. Он крикнула ему, что он должен остановиться, что её муж болен раком, на что Уинворд лишь усмехнулся и сказал: «Ну, тогда он так и так помрёт».


После избиения Уинворд не успокоился: он вломился в дом Проктеров и устроил дебош: разбил зеркало, звуковую панель, телевизор и несколько украшений, причинив ущерб на 1000 фунтов стерлингов.


Это всё предыстория. А теперь то, чем всё закончилось.


На прошлой неделе суд вынес решение по этому делу. Были заслушаны показания потерпевшего и свидетельские. Ответчик заявил, что нашёл мистера Проктера на улице без сознания и бросился к нему на помощь. Однако записи с камеры видеонаблюдения быстро разоблачили эту ложь.


Далее выяснилось, что Уинворд страдает от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), из-за которого у него повышенное реагирования на возможную угрозу.


Адвокат Крис Хадсон заявил, что после нападения Уинворд работал с благотворительной организацией Combat Stress, занимающейся посттравматическим стрессом, и занимался своим психическим здоровьем.


Это повреждённый человек. Он был повреждён на службе своей страны, и это важно. Все понимают, что спор о мусорных баках вышел из-под контроля. Ничего из этого больше не повторится и проблем больше не будет.


Окружной судья Пол Хили приговорил Уинворда к десяти месяцам условно с отсрочкой исполнения на 18 месяцев с рядом условий. Он должен «заниматься реабилитацией» в течение 30 дней, потратить 150 часов на неоплачиваемую работу и выплатить 1000 фунтов стерлингов за причиненный им ущерб и 1000 фунтов стерлингов в качестве компенсации паре, на которую он напал.


Судья также вынес ему двухлетний запретительный судебный приказ и обязал оплатить судебные издержки в размере 200 фунтов стерлингов и дополнительную плату за потерпевшего. При этом он сказал: «У вас есть серьёзный повод для смягчения наказания и реальная перспектива реабилитации».


Кажется, теперь мы знаем, какой суд самый гуманный в мире.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Великобритания   видео   избиение   истории из жизни   истории людей   ну и ну   преступление и наказание   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Старичок 51 минуту назад
выразим всеобщее "фу" англосаксам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
950
Mr White Man 8 минут назад
имя Даниэль - 50% к смягчению наказания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
ЦСКА 14 минут назад
Бывший, поврежденный, британский спецназовец??
Может ПМС или друг изменил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Час назад
В Великобритании запрещено огнестрельное оружие в гражданском обороте. Помню из к.ф. Джентльмен. Вот и результат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Так ли плох Байден, как кажется
Так ли плох Байден, как кажется
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какая милота

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#машина#автомир#забавно#удивительно#СССР#Автовсячина#картинки
#интересно#интересное#история#автомобили#ДТП#авария#Жизнь#шоу бизнес#фильм#новости
#Юмор#Прикол#подборка#люди#позитив#кино#аварии#авто аварии#искусство#Питомцы
Так ли плох Байден, как кажется Так ли плох Байден, как кажется Юмор на грани фола Юмор на грани фола Позитивный батя пародирует свою дочку Позитивный батя пародирует свою дочку Собаке не понравилось, что её дразнят Собаке не понравилось, что её дразнят Неравный бой кота с крышкой Неравный бой кота с крышкой Сёрфер вместе с сыном ловит волну Сёрфер вместе с сыном ловит волну

На что жалуетесь?

Вернуться