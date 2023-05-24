Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом

Из дома выбежала жена Проктера, пыталась остановить напавшего, но Уинворд и её швырнул на землю. Он крикнула ему, что он должен остановиться, что её муж болен раком, на что Уинворд лишь усмехнулся и сказал: «Ну, тогда он так и так помрёт».

После избиения Уинворд не успокоился: он вломился в дом Проктеров и устроил дебош: разбил зеркало, звуковую панель, телевизор и несколько украшений, причинив ущерб на 1000 фунтов стерлингов.