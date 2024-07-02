Серийный донор: необыкновенная история самого опасного в мире донора спермы

Тем временем Мейер продолжал становиться донором спермы снова и снова.

Он делал это с 2007 года в 11 различных клиниках по всем Нидерландам, несмотря на то, что руководство страны ограничивало доноров, запрещая использовать более одной клиники. Не довольствуясь уже достигнутым, мужчина также продолжал заниматься частным донорством.

Первые подозрения на его счет появились в 2017 году, когда Голландское общество акушерства и гинекологии предупредило о том, что Мейер уже стал отцом 102 детей через голландские клиники.

В том же году, после того как в одну из клиник было отправлено анонимное электронное письмо с информацией о доноре спермы, активно работающем в Интернете, и перечислением многочисленных псевдонимов Мейера, Голландский фонд донорских детей, защищающий интересы детей доноров спермы, начал расследование. Они установили, что Мейер в частном порядке стал отцом по меньшей мере 80 детей в Нидерландах, что привело к правительственному распоряжению о том, чтобы все голландские клиники спермы прекратили использовать его сперму.



Обеспокоенные родители создали в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) группу Donorkind 102 JJM, чтобы поделиться своим опытом.



В документальном фильме одна из мам из группы Николетт, у которой один ребенок от Мейера, сказала: «Мы организовали день братьев и сестер, и тогда все стало очень реальным. Моя дочь познакомилась со многими своими братьями, и ей очень понравился один из них, потому что у них одинаковые интересы, одинаковый юмор, так что они действительно общаются. Моя дочь говорит: "Эй, он мне очень нравится... Я могла бы его полюбить", а я отвечаю: "Ну, это не вариант, он же твой сводный брат". Так что это большая проблема».

Эта проблема имеет в основе научную теорию под названием «ассортативное спаривание» — выбор партнера с похожими или знакомыми чертами.



«Для голландских детей Джонатана это может произойти потому, что у них есть общие генетические черты, которые могут их привлекать, — объясняет Ева Уайли, участница кампании по борьбе с мошенничеством в сфере рождаемости и защитница интересов многих матерей. — А если они живут рядом друг с другом, не зная, что они сводные братья и сестры, то риск инцеста возрастает многократно».



В ходе расследования, проведенного голландским Фондом донорских детей, выяснилось, что Мейер также зарегистрировался в Cryos, крупнейшем в мире международном банке спермы, расположенном в Дании, под псевдонимом Ruud.

«В течение четырех лет он ездил в Копенгаген раз в месяц на четыре дня, — объясняет Ева. — Это примерно 200 донаций, и за одну эякуляцию можно получить около 15 ЭКО-соломинок спермы. Если из каждой капли получится ребенок, то это может быть 3 000 потенциальных детей. Джонатан — востребованный донор, поэтому, когда Cryos увидит, что он выполнил свою квоту в одной стране, они могут просто начать продавать его в другой».