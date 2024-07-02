Серийный донор: необыкновенная история самого опасного в мире донора спермы

На канале Netflix выходит документальный фильм-расследование. Вкратце фабула такова: несколько семей, в свое время воспользовавшиеся услугами донора спермы для рождения ребенка, узнают, что харизматичный мужчина, которому они доверяли, является донором для сотен, а может быть, и тысяч других детей по всему миру. Они вступают в борьбу с ним.
В марте 2021 года 41-летняя Натали делала покупки в супермаркете и ответила на звонок на своем мобильном. «Тебе нужно срочно вернуться домой, — сказала ее партнерша Сюзанна. — Не паникуй, но тебе нужно кое-что увидеть».
Когда она вошла в дверь, Сюзанна протянула ей газетную статью о доноре спермы, который в Нидерландах стал отцом 272 детей, нарушив правила, согласно которым донор может стать отцом не более 25 детей в 12 семьях. Чем больше Натали читала, тем сильнее ее охватывало тошнотворное подозрение, что этот серийный донор, имя которого не раскрывалось, — отец ее сына.
«Я не могла поверить своим глазам, — вспоминает Натали. — Я была так потрясена».
«Нас обуревали эмоции, — добавляет Сюзанна. — Мы доверяли ему. Мы чувствовали, что нас предали. Нам было грустно. Мы чувствовали злость. Мы просто знали, что это он, потому что статья была проиллюстрирована рисунком — и он был очень похож».
Но 272 ребенка, о которых говорилось в статье, — лишь верхушка айсберга. Как рассказывается в новом документальном фильме Netflix «Человек с 1000 детей» (The Man with 1000 Kids), донор спермы Натали — Джонатан Джейкоб Мейер — стал отцом еще очень многих детей.
Одиннадцатью годами ранее, в 2010 году, Натали — учительница, живущая в Нидерландах, — и ее бывший однополый партнер решили создать семью. Она нашла Мейера на голландском сайте, где доноры размещали объявления с небольшим описанием себя и адресом электронной почты.
Они начали переписываться, и, узнав его полное имя, Натали, естественно, загуглила его. В результате поиска она нашла его канал на YouTube, где он представлялся музыкантом и криптоинвестором и регулярно выкладывал видеоблоги из гламурных мест по всему миру.
Мейер также рассказывал на своем канале о том, как он познакомился с концепцией донорства спермы: «Я подружился с парнем в колледже, и он признался мне, что у него бесплодие, и это произвело на меня огромное впечатление. Я подумал, а что если я стану донором и смогу действительно помогать создавать семьи?»
После обмена электронными письмами Мейер и Натали договорились встретиться в ресторане. «Я хотела посмотреть ему в глаза, чтобы понять, есть ли между нами связь, — говорит она. — Это было похоже на первое свидание, и он подошел мне по всем параметрам: длинные вьющиеся волосы и голубые глаза. Он был очень разговорчивым и объяснил, что работает учителем, так что между нами сразу возникли доверительные отношения».
«Он говорил о том, что хочет приносить пользу человечеству, и показал мне фотографии, на которых он в Кении помогает строить детские дома. Он также сказал мне, что хочет сдавать сперму в частном порядке, потому что не хочет, чтобы банки спермы зарабатывали деньги».
Мейер сказал Натали, что готов помочь не более чем пяти женщинам создать собственную семью. «Мне очень повезло, что я вовремя нашла его, потому что он сказал мне, что уже помог трем другим женщинам», — говорит она.
После пяти неудачных попыток оплодотворения Натали наконец забеременела и родила сына в октябре 2012 года, время от времени отправляя Мейеру фотографии ребенка, пока он рос.
После того как ее отношения закончились, в 2017 году Натали сошлась с Сюзанной, а в 2019 году пара решила, что хочет подарить уже имеющемуся в семье мальчику брата или сестру.
«Натали отправила Мейеру сообщение, чтобы узнать, согласится ли он на это, потому что мы не были уверены, что он все еще активный донор, — вспоминает Сюзанна. — Он ответил сразу же, а через неделю уже сидел на нашем диване и обсуждал второго ребенка».
Однако Натали нужно было кое-что узнать: «Я прямо спросила его, отцом скольких детей он является на сегодняшний день, и он ответил, что 25. Я была удивлена, но потом он начал объяснять, что прошло почти 10 лет с момента нашей первой встречи, и есть некоторые матери, которые хотят завести второго ребенка, как мы, поэтому цифра начала казаться правдоподобной».
Однако оплодотворение оказалось неудачным, и Натали и Сюзанна решили посвятить свое время сыну. Они решили рассказать ему правду о том, кто его отец, когда он будет достаточно взрослым, чтобы понять и принять это.
Тем временем Мейер продолжал становиться донором спермы снова и снова.
Он делал это с 2007 года в 11 различных клиниках по всем Нидерландам, несмотря на то, что руководство страны ограничивало доноров, запрещая использовать более одной клиники. Не довольствуясь уже достигнутым, мужчина также продолжал заниматься частным донорством.
Первые подозрения на его счет появились в 2017 году, когда Голландское общество акушерства и гинекологии предупредило о том, что Мейер уже стал отцом 102 детей через голландские клиники.
В том же году, после того как в одну из клиник было отправлено анонимное электронное письмо с информацией о доноре спермы, активно работающем в Интернете, и перечислением многочисленных псевдонимов Мейера, Голландский фонд донорских детей, защищающий интересы детей доноров спермы, начал расследование. Они установили, что Мейер в частном порядке стал отцом по меньшей мере 80 детей в Нидерландах, что привело к правительственному распоряжению о том, чтобы все голландские клиники спермы прекратили использовать его сперму.
Обеспокоенные родители создали в соцсети Facebook* (запрещена в РФ) группу Donorkind 102 JJM, чтобы поделиться своим опытом.
В документальном фильме одна из мам из группы Николетт, у которой один ребенок от Мейера, сказала: «Мы организовали день братьев и сестер, и тогда все стало очень реальным. Моя дочь познакомилась со многими своими братьями, и ей очень понравился один из них, потому что у них одинаковые интересы, одинаковый юмор, так что они действительно общаются. Моя дочь говорит: "Эй, он мне очень нравится... Я могла бы его полюбить", а я отвечаю: "Ну, это не вариант, он же твой сводный брат". Так что это большая проблема».
Эта проблема имеет в основе научную теорию под названием «ассортативное спаривание» — выбор партнера с похожими или знакомыми чертами.
«Для голландских детей Джонатана это может произойти потому, что у них есть общие генетические черты, которые могут их привлекать, — объясняет Ева Уайли, участница кампании по борьбе с мошенничеством в сфере рождаемости и защитница интересов многих матерей. — А если они живут рядом друг с другом, не зная, что они сводные братья и сестры, то риск инцеста возрастает многократно».
В ходе расследования, проведенного голландским Фондом донорских детей, выяснилось, что Мейер также зарегистрировался в Cryos, крупнейшем в мире международном банке спермы, расположенном в Дании, под псевдонимом Ruud.
«В течение четырех лет он ездил в Копенгаген раз в месяц на четыре дня, — объясняет Ева. — Это примерно 200 донаций, и за одну эякуляцию можно получить около 15 ЭКО-соломинок спермы. Если из каждой капли получится ребенок, то это может быть 3 000 потенциальных детей. Джонатан — востребованный донор, поэтому, когда Cryos увидит, что он выполнил свою квоту в одной стране, они могут просто начать продавать его в другой».
В документальном фильме Netflix рассказывается о том, что среди покупательниц спермы Мейера были обнаружены женщины из Австрии, Италии, Франции, Сербии, Украины, Германии, Польши, Венгрии, Швейцарии, Мексики, Южной Африки, России, Румынии, Дании, Швеции, США, Канады, Кении, Аргентины и Великобритании.
К 2023 году многие матери из группы в Facebook* (запрещена в РФ) активно писали ему сообщения, умоляя прекратить донорство, потому что он играет с будущим стольких детей. Молчание было им ответом.
«С момента прочтения статьи в новостях до сегодняшнего дня мы прошли огромный путь, — рассказывает Сюзанна. — Я присоединилась к группе Facebook* (запрещена в РФ), познакомилась с другими матерями, узнала о том, как он действует... Одна вещь, которая стала очевидной, — это огромное количество детей с генами Джонатана».
Сюзанна и Натали также решили, что должны обо всем рассказать своему сыну.
«Грустно, что нам пришлось это сделать — ему было всего восемь лет. Обычно вы говорите об этом, когда ребенок готов, или спрашиваете его об этом, но это такая большая история, с таким большим количеством братьев и сестер, с такими большими последствиями», — говорит Сюзанна.
Мы поговорили с ним и спросили: «Насколько велик ваш класс? Насколько велики два класса вместе взятые? Мы использовали школьную обстановку, чтобы ему было легче понять количество детей, ведь он смышленый мальчик и хорошо разбирается в цифрах».
В начале 2023 года одна мама, известная только как Ева, которая родила ребенка от Мейера в 2018 году, решила, что с нее хватит, и вместе с правозащитной организацией Donorkind Foundation подала гражданский иск против Мейера — первый в своем роде, — утверждая, что его действия повышают риск инцеста для его детей.
«Обращение в суд было единственной возможностью остановить его, — объясняет Марк де Хек, юрист фонда. — Когда я поговорил с разными матерями и услышал, как их ввели в заблуждение и как они обеспокоены, я понял, что должен сделать все возможное, чтобы не допустить увеличения риска».
В апреле 2023 года Мейер прибыл в суд в Гааге, где его встретили многие из тех, кого он обманул. Они предоставили заявления о том, что его серийное донорство было нарушением прав детей.
«Было очень радостно видеть, что десятки матерей поддержали это дело, и зал суда, полный матерей, дал мне понять, за что я борюсь», — говорит Марк.
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В суде Мейер утверждал, что дети могут снизить вероятность случайного инцеста, если будут иметь символ на своих страницах в социальных сетях и носить бейдж с его именем, чтобы таким образом «видеть своих издалека».
«Я была в полном шоке, когда он это сказал, — вспоминает Натали, которая одной из первых пришла в суд. — Тот факт, что он возлагает всю ответственность на этих ни в чем не виноватых детей... И как это будет работать вне соцсетей? Им нужно будет прикреплять символ на лоб?»
В своих показаниях Мейер признался, что у него было от 550 до 600 детей, в то время как суд заявил, что он мог стать отцом до 1000 детей на нескольких континентах.
Когда судья спросил, задумывался ли он об опасности, которой подвергает стольких детей, он ответил: «Это зависит от родителей. Мы имеем дело с новой концепцией, и нам, взрослым, предстоит ее сформировать».
Судья так не посчитал, и Мейеру запретили сдавать сперму в любой точке мира. Если его снова поймают на донорстве, он будет оштрафован на 100 000 евро за каждый факт нарушения. Мейеру, который в прошлом году переехал в Африку, также было предписано потребовать от банков спермы уничтожить все его сперматозоиды.
«Дети должны были иметь право голоса, и судья стал голосом этих детей, — говорит Натали. — Надеюсь, это постановление изменит правила по всему миру, потому что, как доказал Джонатан, это не только голландская проблема. Это не только европейская проблема. Это глобальная проблема».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Есть проблемы завести ребенка? Сходите в детдом... Там очень много жизней без перспективы светлого будущего. Подарите им его. Опять же повторюсь - если есть проблемы завести самим.
Дальше можно не читать...
Переделывать мальчиков в девочек и обратно можно чуть ли не детского сада, трахать друг друга не взирая на однополость тоже пожалуйста.
Кое где продвигают, что и педофилию разрешить.
А тут прям конец света, случился.
Они ещё не поняли, но они уже вымерли. Как курица с отрубленной башкой, ещё бегает, но уже всё.