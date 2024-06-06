12 рекордно дорогих сериалов, у которых одна серия стоит больше, чем некоторые фильмы

Сегодня создатели поставляют на киношный рынок масштабные фэнтезийные саги о драконах, мистические многосерийные приключения и реалистичные космические блокбастеры. А на создание таких продуктов нужны деньги, и притом немалые.
В своё время сериал завоевал абсолютную любовь телезрителей. Он становился популярней от сезона к сезону, поэтому неудивительно, что гонорары актёров тоже стремительно увеличивались. К финальным сезонам создателям приходилось тратить около 10 миллионов на эпизод, который длился, как правило, не более 22 минут.
В 90-е сериал долгое время держался на запредельно высоких рейтинговых позициях. Создатели не жадничали и выкладывали за съёмки щедрые суммы. Однако как только Джордж Клуни покинул проект и отправился покорять большой экран, дела пошли на стремительный спад.
Сериал стал одним из самых дорогостоящих провалов Netflix. Создатели тратили безумные суммы на воссоздание атмосферы 70-х: эффектные костюмы, декорации и сложные музыкальные номера. Однако, к сожалению, сюжет кинокартины подкачал, поэтому проект закрыли уже после 11 серии.
Бюджет только первого сезона сериала составил 156 миллионов долларов. Создателям нужно было позаботиться как о декорациях, так и костюмах актёров. Поэтому совсем неудивительно, что каждый эпизод получился практически «золотым».
Размах и зрелищность сериала полностью оправдывают суммы, которые пришлось вложить в его развитие. Первые сезоны, конечно, обходились несколько дешевле.
У Apple получилось создать неплохой сериал, который рассказывает интересную историю о племени незрячих людей. Компании пришлось выложить за каждый эпизод кругленькую сумму, но, к сожалению, особой популярности проект не получил.
Создатели всячески пытались снять сериал, вложившись в разумный бюджет. Однако всевозможные графические и технические нюансы требовали больших трат. Одна только кукла малыша Йода обошлась в 2 миллиона долларов.
Приквел «Игры Престолов» обошелся компании чуть дороже, чем полноценный сезон оригинальной истории. Возможно, дело в драконах. Ведь герои летают на них, начиная с первой серии.
Marvel и Disney не привыкли экономить на своих проектах, поэтому с радостью вкладывают в их создание гигантские суммы, уделяя особое внимание спецэффектам и географии съёмок.
Сериал считается одним из самых успешных проектов стриминговой платформы Netflix.
Поговаривают, что «Цитадель» должна была стать новой бондианой. Однако, к сожалению, раздутый бюджет не спас сериал от низких рейтингов и негативных отзывов критиков.
Сегодня сериал считается самым дорогостоящим телепроектом в истории кино. Одна только покупка прав на экранизацию обошлась компании в 250 миллионов долларов.
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Но оттого, что это говно слишком дорогое, говном оно быть не перестаёт.
Ну ладно, Игру Престолов вроде хвалят... А остальное? Ну кое что видел по серии-две, больше не мог.
Поэтому не в обиду фанатам и поростым поклонникам, но даже "Друзья" и "Скорая помощь" это не моё. Я еле половину осилил и забросил. Это чисто моё сугубо личное мнение.