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12 рекордно дорогих сериалов, у которых одна серия стоит больше, чем некоторые фильмы

12 рекордно дорогих сериалов, у которых одна серия стоит больше, чем некоторые фильмы

Автор:
06 июня 2024 08:39
Сообщество : Кино
Метки: Стоимость   актер   кино   сериал   съемка   фильм   
1846
13

Сегодня создатели поставляют на киношный рынок масштабные фэнтезийные саги о драконах, мистические многосерийные приключения и реалистичные космические блокбастеры. А на создание таких продуктов нужны деньги, и притом немалые.

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В своё время сериал завоевал абсолютную любовь телезрителей. Он становился популярней от сезона к сезону, поэтому неудивительно, что гонорары актёров тоже стремительно увеличивались. К финальным сезонам создателям приходилось тратить около 10 миллионов на эпизод, который длился, как правило, не более 22 минут.

В 90-е сериал долгое время держался на запредельно высоких рейтинговых позициях. Создатели не жадничали и выкладывали за съёмки щедрые суммы. Однако как только Джордж Клуни покинул проект и отправился покорять большой экран, дела пошли на стремительный спад.

Сериал стал одним из самых дорогостоящих провалов Netflix. Создатели тратили безумные суммы на воссоздание атмосферы 70-х: эффектные костюмы, декорации и сложные музыкальные номера. Однако, к сожалению, сюжет кинокартины подкачал, поэтому проект закрыли уже после 11 серии.

Бюджет только первого сезона сериала составил 156 миллионов долларов. Создателям нужно было позаботиться как о декорациях, так и костюмах актёров. Поэтому совсем неудивительно, что каждый эпизод получился практически «золотым».

Размах и зрелищность сериала полностью оправдывают суммы, которые пришлось вложить в его развитие. Первые сезоны, конечно, обходились несколько дешевле.

У Apple получилось создать неплохой сериал, который рассказывает интересную историю о племени незрячих людей. Компании пришлось выложить за каждый эпизод кругленькую сумму, но, к сожалению, особой популярности проект не получил.

Создатели всячески пытались снять сериал, вложившись в разумный бюджет. Однако всевозможные графические и технические нюансы требовали больших трат. Одна только кукла малыша Йода обошлась в 2 миллиона долларов.

Приквел «Игры Престолов» обошелся компании чуть дороже, чем полноценный сезон оригинальной истории. Возможно, дело в драконах. Ведь герои летают на них, начиная с первой серии.

Marvel и Disney не привыкли экономить на своих проектах, поэтому с радостью вкладывают в их создание гигантские суммы, уделяя особое внимание спецэффектам и географии съёмок.

Сериал считается одним из самых успешных проектов стриминговой платформы Netflix.

Поговаривают, что «Цитадель» должна была стать новой бондианой. Однако, к сожалению, раздутый бюджет не спас сериал от низких рейтингов и негативных отзывов критиков.

Сегодня сериал считается самым дорогостоящим телепроектом в истории кино. Одна только покупка прав на экранизацию обошлась компании в 250 миллионов долларов.

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Метки: Стоимость   актер   кино   сериал   съемка   фильм   
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8k
Анатолий Час назад
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8k
Харон ( Χάρων) 2 минуты назад
Говно в золотой коробочке.
Но оттого, что это говно слишком дорогое, говном оно быть не перестаёт.
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5k
Sanny_ 9 минут назад
Блин, а в "друзьях" то что так дорого стоит? Ну, кроме зарплат актёрам...
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325
Влад 19 минут назад
Из всего перечисленного, только Игра престолов стоит вложенных денег. Каждая серия - как хороший фильм.
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1k
DuckTales Полчаса назад
«Властелин колец: Кольца власти» Очень зашел, жду продолжение.
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8k
evenSeven Полчаса назад
А что там в "Очень странные дела" может столько стоить? Я вообще думал, что это низкобюджетник... Мда.
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2k
max 42 минуты назад
Просто отмывание денег, точно также, продаются картины современных художников, за огромные суммы .
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10k
Trenzel2003 59 минут назад
Торгаши погубят Мир. Если в мире в котором все сводится к деньгам, этот мир долго не просуществует.
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11k
SuperTroll 59 минут назад
Ванда-Вижен такая помойка за, что там такие деньги за эпизод??
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3k
Алекс Час назад
«Друзья» $10 миллионов на эпизод!!!!!!!!!!!! Этот говносериал со всеми потрохами столько не стоит
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Vacony Час назад
я так понимаю сумма в Друзьях слоилась в основном из за приглашенных звезд ? откуда такой бюджет в сериале из 3 локаций и 0 эффектов и графики....
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9k
Pravednik84 2 часа назад
И помогли ли им эти бюджеты?
Ну ладно, Игру Престолов вроде хвалят... А остальное? Ну кое что видел по серии-две, больше не мог.
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3k
Звёздный странник 2 часа назад
Кроме "Очень странные дела" и "Игра престолов" ничего достойного для себя в подборке не увидел. А достойное, это то, что хочется пересматривать ещё и ещё.
Поэтому не в обиду фанатам и поростым поклонникам, но даже "Друзья" и "Скорая помощь" это не моё. Я еле половину осилил и забросил. Это чисто моё сугубо личное мнение.
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Говноделы.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3026 постов (2943 в горячем)

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