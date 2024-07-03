10 успешных сериалов, которые почти похоронили из-за одного маленького «НО»

Эти сериалы были на волоске от того, чтобы так и остаться лишь идеей, записанной на бумаге.
Смотреть любимый сериал до глубокой ночи – настоящее удовольствие. Тратить время на такой вид досуга совсем не жаль. Наблюдать за любимыми героями, радоваться и сопереживать, беспокоиться и восторгаться – эмоциональные качели, которые нам по душе. Но знали ли вы, что многие, снискавшие славу сериалы, могли так и не появиться на экранах? В сюжеты популярнейших шоу никто не верил, режиссёры и сценаристы то и дело получали отказы от крупных студий, а пилотные выпуски беспощадно браковали.
Создатель сериала Хван Дон Хёк почти 10 лет добивался того, чтобы его сценарий купили. Продюсерские компании, к которым он обращался, смущало обилие жестокости и малая привлекательность проекта с коммерческой точки зрения.
Идея «Игры в кальмара» пришла ему ещё в 2008 году, когда он испытывал серьёзные финансовые трудности. Сам Хван Дон Хёк считает, что потенциал сериала заметили только благодаря пандемии. Это позволило продюсерам провести параллели между выдуманным сюжетом и реальной самоизоляцией.
В отношении сериала дистрибьютеры были настроены скептически. «Домохозяек» не хотели транслировать, считая, что зритель не захочет наблюдать за героинями среднего возраста. Однако телеканал ABC рискнул выпустить шоу и уверенно доказал обратное.
Сюжет сериала пугал продюсеров своей откровенностью. Его представили FX и HBO, но обе студии отказались от реализации смелой идеи. Решились на эксперимент и притворили идею «Во все тяжкие» в жизнь Sony Pictures Television.
Сложно представить, но сериал «Друзья» мог так и не появиться на экранах. Дело в том, что показ пилотных серий для группы зрителей-тестировщиков дал весьма слабые результаты. Сюжет и юмор получили низкие оценки, и CBS задумались об отмене показа ситкома для широкой аудитории. Однако сериал всё-таки вышел в эфир и получил совершенно другие, восторженные отзывы от реальных зрителей.
Экранизация одноимённого романа казалась создателю мини-сериала Скотту Фрэнку почти невозможной. На протяжении 30 лет Скотт множество раз переписывал сценарий и обращался к разным студиям. То и дело сценарист получал отказы, в том числе из-за того, что «Ход королевы» планировался как мини-сериал, не подразумевающий продолжения. Потенциал проекта заметили только Netflix, купившие идею в 2019 году.
И пускай «Игра престолов» является одним из успешнейших сериалов всех времён, его пилот получился настолько угловатым, что проект почти закрыли. Несмотря на то, что пробный эпизод снимали целый месяц, после его просмотра HBO выдвинули вердикт: «Ничего невозможно понять».
Тогда создатели сериала пересняли 90% пилота и поменяли актёров (в касте появились Эмилия Кларк и Мишель Фэйрли). Только после этого съёмки решили продолжить, и «Престолы» всё-таки вышли на телеканале HBO.
Братья Дафферы получили 20 отказов от различных студий, прежде чем их идею заметили Netflix. Проект не вызывал доверия из-за юных героев в непривычном сеттинге. Кажется, отказавшиеся от экранизации оригинального сценария компании, серьёзно пожалели о содеянном. «Очень странные дела» стал одним из самых успешных сериалов в истории Netflix.
ABC отказались от съёмок сериала, обосновав своё решение тем, что для зрителя он имеет слишком сложный и запутанный концепт. Но идею взяли на вооружение CBS. Успех сериала доказывает, что недооценивать зрителя — плохая идея.
«Ходячих метвецов» хотели снять с эфира из-за слишком большого количества насилия. Но этого не произошло и сериал получил целых 11 сезонов и несколько спин-оффов.
«Теория большого взрыва» могла так и не появиться на экранах, ведь её пилот с треском провалился. В нём из знакомых современному зрителю лиц были только Шелдон и Леонард. Ещё в пилоте были 2 героини — Гильда и Кэти. Последняя, была похожа на Пенни, но была агрессивной и саркастичной. Фокус-группа, которая смотрела пробный эпизод, раскритиковала его и отметила только Леонарда и Шелдона, а женские героини зрителям-тестировщикам вовсе не понравились.
CBS были на грани того, чтобы приостановить или полностью отменить дальнейшие съёмки сериала. Тем не менее, создатель шоу Чак Лорри серьёзно поработал над сюжетом и кастом, после чего сериал всё-таки вышел в свет.
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