10 успешных сериалов, которые почти похоронили из-за одного маленького «НО»

Создатель сериала Хван Дон Хёк почти 10 лет добивался того, чтобы его сценарий купили. Продюсерские компании, к которым он обращался, смущало обилие жестокости и малая привлекательность проекта с коммерческой точки зрения.

Идея «Игры в кальмара» пришла ему ещё в 2008 году, когда он испытывал серьёзные финансовые трудности. Сам Хван Дон Хёк считает, что потенциал сериала заметили только благодаря пандемии. Это позволило продюсерам провести параллели между выдуманным сюжетом и реальной самоизоляцией.