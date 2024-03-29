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В Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем ударил его ногой

В Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем ударил его ногой

Автор:
29 марта 2024 07:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   административное нарушение   пенсионеры   хулиган   штраф   
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Мужчина неаккуратно сдавал назад и едва не наехал на пару пенсионеров. Услышав замечание в свой адрес, вышел из машины и продемонстрировал уровень своего воспитания.

Краснодарцы возмущены поведением мужчины, проявившего агрессию в адрес пожилой пары и требуют его наказания.


Местное отделение МВД сообщило в своем Telegram-канале, что хулигану за его выходку грозит административная ответственность. Кроме этого он может заплатить штраф за езду по тротуару.


Где же хвалёное уважение к пожилым? Или русские пенсионеры - это совсем другое?

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Метки: Видео   Краснодар   административное нарушение   пенсионеры   хулиган   штраф   
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18  комментариев
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23k
Shtoppi Час назад
«Где же хвалёное уважение к пожилым? Или русские пенсионеры - это совсем другое?»
-----------
у черножопых только у своим старикам принято уважение проявлять и то не ко всем из них, а про русских так там вообще речи не идет.
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118
Кос Минуту назад
И опять обезьян, как они уже зае....
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11k
Фомич 10 минут назад
Ну почему в такие моменты мимо не проезжает микроавтобус с ОМОН или СОБР?
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5k
Сергей 11 минут назад
А гематома - это "Причинение ... средней тяжести вреда здоровью"?
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12k
Том Сойер 14 минут назад
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45
ddtranslator 18 минут назад
Голосом Николая Дроздова: "На видео запечатлен борзый городской орангутанг"
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Только анальная кара ржавым ломом исправит этого орангутана.
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43k
Notan Blaine Полчаса назад
Если судить по новостям, для жителей гор считается почётным избивать девушек, избивать женщин, избивать стариков, хамить, нападать на прохожих. А ведь нам много лет доказывали, что подобное поведение характерно исключительно для русских, а там старикам целуют руки. Видимо выезжая за пределы кавказского хребта все это отменяется. Либо, дело в другом и все выше перечисленные заслуги направлены исключительно на представителей русского этноса, а это уже разжигание ненависти, а не хулиганство.
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8k
Alex 38 минут назад
Опять черножопая обезьяна
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968
Я здесь транзитом 39 минут назад
Кубаноид - это диагноз!
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51
elemuss 44 минуты назад
Что то хачипури переполнили уже инфополе.
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14k
кот базилий 55 минут назад
Опять отважный и благородный горец в "белий штана" под которыми спрятан немытый хвост.
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
Кто бы сомневался что обезьяна бородатая
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12k
Ligov Час назад
В кого ни плюнь, точно в смуглого борода попадешь...(
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1931 пост (1921 в горячем)

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