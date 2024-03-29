В Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем ударил его ногой

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Мужчина неаккуратно сдавал назад и едва не наехал на пару пенсионеров. Услышав замечание в свой адрес, вышел из машины и продемонстрировал уровень своего воспитания.
Краснодарцы возмущены поведением мужчины, проявившего агрессию в адрес пожилой пары и требуют его наказания.
Местное отделение МВД сообщило в своем Telegram-канале, что хулигану за его выходку грозит административная ответственность. Кроме этого он может заплатить штраф за езду по тротуару.
Где же хвалёное уважение к пожилым? Или русские пенсионеры - это совсем другое?
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у черножопых только у своим старикам принято уважение проявлять и то не ко всем из них, а про русских так там вообще речи не идет.