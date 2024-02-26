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"Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за своё поведение

"Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за своё поведение

Автор:
26 февраля 2024 10:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   административное нарушение   полиция   свадьба   стрельба   
5768
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Говорит, что действовал сгоряча и необдуманно.

Кавказский обычай стрелять в воздух на свадьбах и других торжествах очень не нравится многим россиянам. Во-первых, страшно, во-вторых, любое оружие у большинства жителей РФ не ассоциируется с праздником и вызывает ощущение тревоги. По закону стрелять ни на свадьбах, ни на других мероприятиях нельзя, но некоторых эти сложности не останавливают.


На недавнем торжестве в Краснодаре снова палили из оружия в воздух. Большинство жителей города возмущались, а кто-то заявил, что все эти эмоции ни к чему не приведут - дескать, стреляли те, кому можно - они "весь Краснодар держат".


После громких проводов невесты участники свадебного кортежа перекрыли Ейское шоссе, мешая проезду в жилой комплекс. Просто парни хотели потанцевать...


Но общественный резонанс - штука серьёзная. Стрелявшего вычислили, задержали - и вот уже герой дня, растеряв прыть, извиняется и говорит, что больше ничего подобного делать не станет.



Выяснилось, что оружие, из которого стрелял герой дня, является охолощенным (не боевым), однако административное наказание для стрелявшего все равно последует. Также штрафы выпишут всем автомобилистам, устроившим танцы на шоссе.


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Метки: Видео   Краснодар   административное нарушение   полиция   свадьба   стрельба   
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103  комментария
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149
ruslan d 5 часов назад
Ребят , просто объясните зачем вы это делаете , что означает эта "традиция" ?
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6k
Max Минуту назад
...Значит правильно написали, что им ничего не будет(((
Штраф 5т.р. это всего лишь плата за возможность показать, что для них закон не действует.
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3k
Daimos 37 минут назад
А если так постреляет в отделении банка. Потом тоже извините, оружие стреляет холостыми?
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4k
Feathery 42 минуты назад
Какая нах административка?!
213 ч.2 УК РФ в чистом виде! Но как обычно будет, если Бастрыкин не "возбудится", мелкое хулиганство...
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30k
AzuveR Час назад
Своими обезьянними традициями ,пусть козыряют у себя в чуркестане. Свои извинения, может забить себе в дупло плашмя. Давно нужен драконовский закон,о стрельбе в общественных местах и танцах на дороге.
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15k
Vital Idol Час назад
тем временем невеста....

перекрытие трассы - это Статья 267 Уголовного кодекса РФ
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Максим Макашев Час назад
и опять харю заретушировали. Он что - несовершеннолетний? Родина должна ЗНАТЬ своих "героев" В ЛИЦО
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59k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
Стрельба новый год. Краснодар. ГМР. Мужик норм празднует )
Ссылка www.youtube.com


традиции такие в Краснодаре походу ?
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211
Евгений Час назад
Штрафы ничто для таких обезьян. Что-то типа налога на развлечения. Только телесные наказания либо отправить сортиры на вокзале мыть на пару месяцев.
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1k
Kra Час назад
мда... печально, что не наказывается сроком такая стрельба...
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26k
Slawa49 2 часа назад
этому стрелку надо сделать обрезание, пусть становится муслимов, раз такая тяга к кавказцам
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894
adssaf afasffdsga 2 часа назад
Так, а всмысле штраф? А несанкционированный митинг и на две недели в обезьянник для медового месяца? Ну чё за как обычно-то? Сколько там нынче дорогу перекрыть стоит? Три тысячи? Пять?
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13
Роман 2 часа назад
Делают за тем же что и племена в Африке, также с копьями, палкам, рогами и и перьямии ходят и петушатся перед друг и другом и самками. У подростков, детей, животных сходное поведение. Просто представтье, норвежца или датчанина и такое поведение. Это к слову от том что все равны, разве можно негра, араба и скандинава рядом поставить как равных? Где больше цивилизации, развития и меньше преступлений в Анголе, Афгане или Дании или Швейцарии и задумайтесть от чего оно так?
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2k
Ksenia2 2 часа назад
Да чихали они на все эти административные гаказани! Ну какой там штраф полагается за стрельбу? Если бы он был солидный, еще, может, и поостереглись, а потеря 2-5-10 тыс. таких идиотов не остановит.
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51k
Элек Мек 2 часа назад
Я убил,вы извините....
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
во время СВО стрелять в городе только тупой баран может..вот что ему нужно было объяснить
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6
Роман Спасский 2 часа назад
Проблема не в отморозках. Проблема в коррумпированных "мусарах", которые отреагировали каким то, гребанным видео с извинениями, где в законе есть пункт про видео с извинениями? Два варианта можно стрелять в городе или нет. Если нет то должна быть ответственность ПО ЗАКОНУ.
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4k
Alexbux1 2 часа назад
У нас законы как правило хорошо знают сдельцы, там времени предостаточно...
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7k
мемфрид 2 часа назад
Забавно. У мен знакомый, находясь в кафе, достал по пьяни травмат и пальнул в потолок. Был с другом вдвоем, больше никого не было в зале. Дали 4 года. А тут из калаша тратата и штрафник. Вот это у нас порядки)
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9k
mbr 2 часа назад
Вообще логика должны простой.
-- Давай постреляем на свадьбе?!
-- да ну нах..р... помнишь тот случай, когда кто-то там пострелял из автомата на свадьбе, до сих пор зону топчет... А родителям молодожёнов вообще пытались впаять организация преступного сообщества, массовые беспорядки. У отца жениха потом инсульт был от переживаний, до сих пор лежит.

Вот как то так
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4k
Alexbux1 2 часа назад
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