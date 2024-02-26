"Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за своё поведение

Кавказский обычай стрелять в воздух на свадьбах и других торжествах очень не нравится многим россиянам. Во-первых, страшно, во-вторых, любое оружие у большинства жителей РФ не ассоциируется с праздником и вызывает ощущение тревоги. По закону стрелять ни на свадьбах, ни на других мероприятиях нельзя, но некоторых эти сложности не останавливают.