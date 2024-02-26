"Думал, что со стороны закона это нормально": стрелявший на свадьбе в Краснодаре извинился за своё поведение

Говорит, что действовал сгоряча и необдуманно.
Кавказский обычай стрелять в воздух на свадьбах и других торжествах очень не нравится многим россиянам. Во-первых, страшно, во-вторых, любое оружие у большинства жителей РФ не ассоциируется с праздником и вызывает ощущение тревоги. По закону стрелять ни на свадьбах, ни на других мероприятиях нельзя, но некоторых эти сложности не останавливают.
Источник:
На недавнем торжестве в Краснодаре снова палили из оружия в воздух. Большинство жителей города возмущались, а кто-то заявил, что все эти эмоции ни к чему не приведут - дескать, стреляли те, кому можно - они "весь Краснодар держат".
После громких проводов невесты участники свадебного кортежа перекрыли Ейское шоссе, мешая проезду в жилой комплекс. Просто парни хотели потанцевать...
Источник:
Но общественный резонанс - штука серьёзная. Стрелявшего вычислили, задержали - и вот уже герой дня, растеряв прыть, извиняется и говорит, что больше ничего подобного делать не станет.
Выяснилось, что оружие, из которого стрелял герой дня, является охолощенным (не боевым), однако административное наказание для стрелявшего все равно последует. Также штрафы выпишут всем автомобилистам, устроившим танцы на шоссе.
Источник:
- "Нажили себе проблем, дуры малолетние": в Краснодаре проверят первокурсниц, нюхавших наркотики с иконы Николая Чудотворца
- Сын председателя азербайджанской диаспоры отмечал праздник и начал палить в воздух вместе с друзьями
- «Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей
- В Техасе женщина устроила стрельбу в евангелистской церкви
- В штате Айова случилась массовая стрельба в школе
Нормальные люди приглашают гостей, садятся за стол, празднуют.
А обезьяны просто выпендриваются перед окружающими. Для них это только повод покрасоваться.
Штраф 5т.р. это всего лишь плата за возможность показать, что для них закон не действует.
перекрытие трассы - это Статья 267 Уголовного кодекса РФ
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
традиции такие в Краснодаре походу ?
-- Давай постреляем на свадьбе?!
-- да ну нах..р... помнишь тот случай, когда кто-то там пострелял из автомата на свадьбе, до сих пор зону топчет... А родителям молодожёнов вообще пытались впаять организация преступного сообщества, массовые беспорядки. У отца жениха потом инсульт был от переживаний, до сих пор лежит.
Вот как то так